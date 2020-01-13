Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:01

Волгарь написав: Да, 466 тыс. на первого и 616 тыс на 2-го. В 20-ом, на каждого из 1,5 млн. ребятишек. А в 21-ом будет индексация на величину инфляции Да, 466 тыс. на первого и 616 тыс на 2-го. В 20-ом, на каждого из 1,5 млн. ребятишек. А в 21-ом будет индексация на величину инфляции

Фактически государство плодит нищету как во многих странах, например, в Израиле где алкаши и бездельники сидят на пособии просто производя низкопробное потомство.

Россия не Израиль/Европа/Америка - на шее у государства не посидишь

https://gks.ru/storage/mediabank/osn-11-2019.pdf

Как видите, средняя з/п по курсу 62 как раз 750 долларов, а ВВП по ППС в 2,45 раза больше номинального. ИМЕННО ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ и характеризует покупательную способность доллара в России. Зачем сверят стоимость машин (которые в РФ все равно в среднем дешевле), поговорим о насущном. В США половина семей живет на съеме (в РФ максимум 7%), а значит, платит даже за весьма скромное жилье 900-1200 долларов в месяц, часто + коммуналку против 100 долларов (коммуналка в месяц) для почти всего российского населения.

Или медицина - чтобы не грешить на бесплатную, просто сравним цены - обследование у специалиста (13 долларов), УЗИ (15) и МРТ (50). В США у четверти населения просто нет страховки, а страховка, позволяющая пройти эти процедуры, стоит от 2000 долларов на семью из 3-х человек Как видите, средняя з/п по курсу 62 как раз 750 долларов, а ВВП по ППС в 2,45 раза больше номинального. ИМЕННО ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ и характеризует покупательную способность доллара в России. Зачем сверят стоимость машин (которые в РФ все равно в среднем дешевле), поговорим о насущном. В США половина семей живет на съеме (в РФ максимум 7%), а значит, платит даже за весьма скромное жилье 900-1200 долларов в месяц, часто + коммуналку против 100 долларов (коммуналка в месяц) для почти всего российского населения.Или медицина - чтобы не грешить на бесплатную, просто сравним цены - обследование у специалиста (13 долларов), УЗИ (15) и МРТ (50). В США у четверти населения просто нет страховки, а страховка, позволяющая пройти эти процедуры, стоит от 2000 долларов на семью из 3-х человек

Точно. СССР критически зависел, например, от импорта зерна - до 40 млн. т в год, а теперь одна РФ ЭКСПОРТИРУЕТ 50 млн. т. в год. И ВСЕГДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТСТАВАЛ ОТ США. Сейчас Россия владеет целым рядом технологий (гиперзвуковая КР/авиадвигатель с управляемым вектором тяги/планирующая боеголовка МБР/радиолокация стелс-объектов/боевой практический лазер), которых ы других странах мира просто нет, и неизвестно когда появятся.

(О НИОКР в виде ядерного реактора размером с чемодан я вообще молчу)

Насчет поживем увидим - УЖЕ ВИДИМ. Столь ненавистного Вам подполковника принимают по всему миру вовсе не за красивые глаза.

Убедительная просьба перестаньте писать о растущих ЗВР России. При усатом горце который у вас нынче в почете золота в запасах ЗВР было немеряно, а народ в землянках жил

Это тщательно тиражируемый блеф, что в 1953-ем в СССР было около 2050 т золота (меньше, чем сейчас и менее 20% нынешних ЗВР РФ). Согласно письму руководства Госбанка СССР от 37-го года, все ЗР СССР не превышали 270 т (см. istmat.info), и с тех пор годовая добыча золота никогда в сталинские годы не превышала 100-120 т в год. К 1960-му году у СССР точно было около 500 т золота, а в 60-80-ый годы - максимум 900-1000 т. В итоге при первом же толчке в 85-ом, при полном отсутствии валютных резервов, стран пошла под откос.

А класть с прибором означает лишь, что страна с 2% населения полностью защитила свои ресурсы от международной финансовой олигархии (а это четверть ресурсов планеты), что и вызывает почти параноидальную ненависть у обслуживающей эту олигархию свободной прессы, и ведет абсолютно независимую политику. В отличии от почти всех стран бывшего Союза НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.

Вот с этого места подробнее, и на первого, и на второго, и на третьего, и на семнадцатого.Вы пишите о выплатах на каждого второго родившегося,а откуда эта статистика по России и сколько семей ее получили в 2019г и сколько планируется (ведь под это забивается бюджет) в 2020г?В европе социализма ,конечно,побольше чем в Израиле, а в Израиле побольше чем в США,но и там на велфере умудряются сидеть в n-ом поколении.Об этом есть шикарный сериал Shameless.Тем более что после того что вы написали о детских пособиях на них точно можно жить производя по ребенку раз в 2 года и получив фальшивую инвалидность.1) Во-первых, приводите не среднюю ,а медианную зарплату,причем по регионам России которые сильно отличаются2) А почему не сравнить авто? Там они однозначно дешевле,но там дороже обслуживание и страховка.3) Про квартиры я уже писал и вам, и будивельнику, и пр.Ну перестаньте уже единственное неукраденное имущество граждан СССР после его развала считать признаком благосостояния страны.Там на проклятом западе жить в съемном жилье не такое большое горе как в СНГ по многим причинам - рынок аренды жестко регулируется законодательством, владельцы квартир все платят налоги, и немалые, в отличие от СНГ где они по понятным причинам нищего населения пока символические.Что касается стоимости аренды, то пишите какая минимальная зарплата за 1 час в Нью-Йорке или в Фениксе штат Аризона куда недавно мой одноклассник переехал из Алма-Аты на старости лет и сравните ее с минималкой в Москве или лучше в Зауралье.По Израилю могу сказать что минимальная зарплата там 5000 шекелей, т.е.1450 баксов.1) Ничего подобного.Закупки зерна были вызваны неправильной структурой питания и регулируемыми ценами, а вовсе не какими-то технологиями2) О достижениях России в ВПК с супер-пупер-оружием расхваливаемым сейчас на всех углах можно будет говорить только при реальном столкновении которого пока нигде не было и дай бог не будет, а до этого это только распил бюджета с неясным выходом.Где технологии в мирной области которые можно проверить без войны?Их как не было при СССР, так и сейчас не видно.Вова Путин мне безразличен. Я уже и к своим начал относится без эмоций, а он вообще далеко.Что касается приема, так и Ким Чен Ина Трамп принимает, и что?Северная Корея стала развитой процветающей страной или обезьяной с гранатой?Ну, если этот источник с правоверными путинцами типа Леонтьева,Глазьева и пр. врет ,то кому тогда в России верить?К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну.Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».Да,да, и кроме золота никаких активов от этой клятой международной олигархии ни в ЗВР России,ни у ее истеблишмента не осталось. Прямо воплощенные идеи чучхе.