RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:01

  Волгарь написав:Да, 466 тыс. на первого и 616 тыс на 2-го. В 20-ом, на каждого из 1,5 млн. ребятишек. А в 21-ом будет индексация на величину инфляции


Вот с этого места подробнее, и на первого, и на второго, и на третьего, и на семнадцатого.
Вы пишите о выплатах на каждого второго родившегося,а откуда эта статистика по России и сколько семей ее получили в 2019г и сколько планируется (ведь под это забивается бюджет) в 2020г?


Фактически государство плодит нищету как во многих странах, например, в Израиле где алкаши и бездельники сидят на пособии просто производя низкопробное потомство.

Россия не Израиль/Европа/Америка - на шее у государства не посидишь

В европе социализма ,конечно,побольше чем в Израиле, а в Израиле побольше чем в США,но и там на велфере умудряются сидеть в n-ом поколении.
Об этом есть шикарный сериал Shameless.
Тем более что после того что вы написали о детских пособиях на них точно можно жить производя по ребенку раз в 2 года и получив фальшивую инвалидность.

https://gks.ru/storage/mediabank/osn-11-2019.pdf
Как видите, средняя з/п по курсу 62 как раз 750 долларов, а ВВП по ППС в 2,45 раза больше номинального. ИМЕННО ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ и характеризует покупательную способность доллара в России. Зачем сверят стоимость машин (которые в РФ все равно в среднем дешевле), поговорим о насущном. В США половина семей живет на съеме (в РФ максимум 7%), а значит, платит даже за весьма скромное жилье 900-1200 долларов в месяц, часто + коммуналку против 100 долларов (коммуналка в месяц) для почти всего российского населения.
Или медицина - чтобы не грешить на бесплатную, просто сравним цены - обследование у специалиста (13 долларов), УЗИ (15) и МРТ (50). В США у четверти населения просто нет страховки, а страховка, позволяющая пройти эти процедуры, стоит от 2000 долларов на семью из 3-х человек

1) Во-первых, приводите не среднюю ,а медианную зарплату,причем по регионам России которые сильно отличаются
2) А почему не сравнить авто? Там они однозначно дешевле,но там дороже обслуживание и страховка.
3) Про квартиры я уже писал и вам, и будивельнику, и пр.
Ну перестаньте уже единственное неукраденное имущество граждан СССР после его развала считать признаком благосостояния страны.
Там на проклятом западе жить в съемном жилье не такое большое горе как в СНГ по многим причинам - рынок аренды жестко регулируется законодательством, владельцы квартир все платят налоги, и немалые, в отличие от СНГ где они по понятным причинам нищего населения пока символические.
Что касается стоимости аренды, то пишите какая минимальная зарплата за 1 час в Нью-Йорке или в Фениксе штат Аризона куда недавно мой одноклассник переехал из Алма-Аты на старости лет и сравните ее с минималкой в Москве или лучше в Зауралье.
По Израилю могу сказать что минимальная зарплата там 5000 шекелей, т.е.1450 баксов.



Точно. СССР критически зависел, например, от импорта зерна - до 40 млн. т в год, а теперь одна РФ ЭКСПОРТИРУЕТ 50 млн. т. в год. И ВСЕГДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТСТАВАЛ ОТ США. Сейчас Россия владеет целым рядом технологий (гиперзвуковая КР/авиадвигатель с управляемым вектором тяги/планирующая боеголовка МБР/радиолокация стелс-объектов/боевой практический лазер), которых ы других странах мира просто нет, и неизвестно когда появятся.
(О НИОКР в виде ядерного реактора размером с чемодан я вообще молчу)


1) Ничего подобного.
Закупки зерна были вызваны неправильной структурой питания и регулируемыми ценами, а вовсе не какими-то технологиями
2) О достижениях России в ВПК с супер-пупер-оружием расхваливаемым сейчас на всех углах можно будет говорить только при реальном столкновении которого пока нигде не было и дай бог не будет, а до этого это только распил бюджета с неясным выходом.
Где технологии в мирной области которые можно проверить без войны?
Их как не было при СССР, так и сейчас не видно.

Насчет поживем увидим - УЖЕ ВИДИМ. Столь ненавистного Вам подполковника принимают по всему миру вовсе не за красивые глаза.


Вова Путин мне безразличен. Я уже и к своим начал относится без эмоций, а он вообще далеко.
Что касается приема, так и Ким Чен Ина Трамп принимает, и что?
Северная Корея стала развитой процветающей страной или обезьяной с гранатой?

Убедительная просьба перестаньте писать о растущих ЗВР России. При усатом горце который у вас нынче в почете золота в запасах ЗВР было немеряно, а народ в землянках жил

Это тщательно тиражируемый блеф, что в 1953-ем в СССР было около 2050 т золота (меньше, чем сейчас и менее 20% нынешних ЗВР РФ). Согласно письму руководства Госбанка СССР от 37-го года, все ЗР СССР не превышали 270 т (см. istmat.info), и с тех пор годовая добыча золота никогда в сталинские годы не превышала 100-120 т в год. К 1960-му году у СССР точно было около 500 т золота, а в 60-80-ый годы - максимум 900-1000 т. В итоге при первом же толчке в 85-ом, при полном отсутствии валютных резервов, стран пошла под откос.


Ну, если этот источник с правоверными путинцами типа Леонтьева,Глазьева и пр. врет ,то кому тогда в России верить?
http://www.odnako.org/blogs/kak-menyals ... -k-putinu/
К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну.
Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».

А класть с прибором означает лишь, что страна с 2% населения полностью защитила свои ресурсы от международной финансовой олигархии (а это четверть ресурсов планеты), что и вызывает почти параноидальную ненависть у обслуживающей эту олигархию свободной прессы, и ведет абсолютно независимую политику. В отличии от почти всех стран бывшего Союза НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.


Да,да, и кроме золота никаких активов от этой клятой международной олигархии ни в ЗВР России,ни у ее истеблишмента не осталось. Прямо воплощенные идеи чучхе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:20

Отвечу только на это - все остальные Ваши вргументы из серии мой шуряк в Воронеже получает 15 тыс., значит и средняя з/п там такая же.
К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну.
Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».

Это многократно пересказанная ложь, кочующая из источника в итсочник
Почитайте
Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.
http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf
Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!
Волгарь
 
Повідомлень: 7504
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:27

  Волгарь написав:Отвечу только на это - все остальные Ваши вргументы из серии мой шуряк в Воронеже получает 15 тыс., значит и средняя з/п там такая же.
К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну.
Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».

Это многократно пересказанная ложь, кочующая из источника в итсочник
Почитайте
Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.
http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf
Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!

Как раз я предложил всего-навсего корректное сравнение Ваших же утверждений о "поднявшейся с колен и кладущей на остальной мир с прибором" России с другими странами.
Но вы даже по детским пособиям ничего не привели не говоря о остальных вопросах.
И последний вопрос.
Если источник с Леонтьевым, Глазьевым и пр. врет, то кому в России верить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:46

  shapo написав:
  Волгарь написав:Отвечу только на это - все остальные Ваши вргументы из серии мой шуряк в Воронеже получает 15 тыс., значит и средняя з/п там такая же.
К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну.
Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».

Это многократно пересказанная ложь, кочующая из источника в итсочник
Почитайте
Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.
http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf
Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!

Как раз я предложил всего-навсего корректное сравнение Ваших же утверждений о "поднявшейся с колен и кладущей на остальной мир с прибором" России с другими странами.
Но вы даже по детским пособиям ничего не привели не говоря о остальных вопросах.
И последний вопрос.
Если источник с Леонтьевым, Глазьевым и пр. врет, то кому в России верить?

Ну, и у Глазьева, и у Леонтьева, к сожалению, такая репутация, что НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМ ВЕРИТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. А Вам я привел подлинный документ - записку на имя Молотова с сайта Исторические материалы. Остальные вопросы считаю с Вами обсуждать ГЛУПО (уж простите) - я привожу цифры из источников, Вы - СВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДАЖЕ НЕ ЧИТАЯ МОИХ АРГУМЕНТОВ. Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук. Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Волгарь
 
Повідомлень: 7504
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:13

  Волгарь написав:Ну, и у Глазьева, и у Леонтьева, к сожалению, такая репутация, что НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМ ВЕРИТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.


Оба эти персонажи как и другие представленные на этом ресурсе ранее были упоротыми путинцами.
У вас там что-то изменилось и они уже в опале?
Тогда КОМУ В РОССИИ ВЕРИТ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

  Волгарь написав: А Вам я привел подлинный документ - записку на имя Молотова с сайта Исторические материалы. Остальные вопросы считаю с Вами обсуждать ГЛУПО (уж простите) - я привожу цифры из источников, Вы - СВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДАЖЕ НЕ ЧИТАЯ МОИХ АРГУМЕНТОВ.


Т.е. написанная от руки записка в 1937г это истина в последней инстанции, а многочисленные утверждения об обратном это многократно повторенная ложь со времен СССР


  Волгарь написав: Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук.


Не пустой, а не к месту, и я об этом,по-моему,написал достаточно ясно и предложил Вам обосновать Ваши же утверждения о покупательной способности доллара в России и в США и медианной, а не средней зарплаты в этих странах которые вы взяли не из data from WB.


  Волгарь написав: Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.


Никогда не любил фантастику ни в литературе, ни в кинематографе, предпочитаю мелодрамы и moving action film
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:49

  shapo написав:
  Волгарь написав:Ну, и у Глазьева, и у Леонтьева, к сожалению, такая репутация, что НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМ ВЕРИТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.


Оба эти персонажи как и другие представленные на этом ресурсе ранее были упоротыми путинцами.
У вас там что-то изменилось и они уже в опале?
Тогда КОМУ В РОССИИ ВЕРИТ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

  Волгарь написав: А Вам я привел подлинный документ - записку на имя Молотова с сайта Исторические материалы. Остальные вопросы считаю с Вами обсуждать ГЛУПО (уж простите) - я привожу цифры из источников, Вы - СВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДАЖЕ НЕ ЧИТАЯ МОИХ АРГУМЕНТОВ.


Т.е. написанная от руки записка в 1937г это истина в последней инстанции, а многочисленные утверждения об обратном это многократно повторенная ложь со времен СССР


  Волгарь написав: Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук.


Не пустой, а не к месту, и я об этом,по-моему,написал достаточно ясно и предложил Вам обосновать Ваши же утверждения о покупательной способности доллара в России и в США и медианной, а не средней зарплаты в этих странах которых вы не взяли из data from WB.


  Волгарь написав: Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.


Никогда не любил фантастику ни в книгах, ни в фильмах, предпочитаю мелодрамы и moving action film

ВЕРИТЬ МОЖЕТЕ МНЕ - ВСЕ ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ Я ПРИВОЖУ (ДАЖЕ БЕЗ ССЫЛОК), СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНОСТИ.
Насчет записки - напрасно сомневаетесь, она подлинная, как и десятки тысяч документов по истории СССР, представленные на этом сайте. Именно в них, в не в мемуарах и воспоминаниях - подлинная правда об истории Российской империи и СССР, правды иногда жуткой, но подлинной. А Глазьев или Леонтьев - точно не авторитеты. И нормальный человек в России (как и во всем мире в эпоху инфляции слов) касательно истории верит только в исторические же документы.
Меня другое удивляет - разве Вас в аспирантуре не учили, что любая ссылка должна опираться на ПОДЛИННЫЙ источник (ну уж точно, не на Однако)? И, простите, какое отношение имеет В ЧЕМ мерить покупательную способность доллара в РФ (в медианной или средней з/п?) Где логика - ВБ на основании макростатистики НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗЫВАЕТ, что в целом по российской экономике покупательная способность доллара в 2,5 раза ВЫШЕ, чем в экономике США. А сколько их долларов (1/1000/1 000 000 000) НЕ ИМЕЕТ ПРИ ЭТОМ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ведь исследуется вся экономика по сотням параметров.
Волгарь
 
Повідомлень: 7504
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:22

  Волгарь написав:ВЕРИТЬ МОЖЕТЕ МНЕ - ВСЕ ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ Я ПРИВОЖУ (ДАЖЕ БЕЗ ССЫЛОК), СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНОСТИ.


От скромности Вы точно не помрете

  Волгарь написав:Насчет записки - напрасно сомневаетесь, она подлинная, как и десятки тысяч документов по истории СССР, представленные на этом сайте. Именно в них, в не в мемуарах и воспоминаниях - подлинная правда об истории Российской империи и СССР, правды иногда жуткой, но подлинной. А Глазьев или Леонтьев - точно не авторитеты. И нормальный человек в России (как и во всем мире в эпоху инфляции слов) касательно истории верит только в исторические же документы.
Меня другое удивляет - разве Вас в аспирантуре не учили, что любая ссылка должна опираться на ПОДЛИННЫЙ источник (ну уж точно, не на Однако)?


В моей аспирантуре учили полагаться и ссылаться на рецензируемые источники к коим относились специализированные научные и инженерные издания.
Записка, м.б., и подлинная,но содержание может быть ложное т.к. неизвестны обстоятельства ее написания.
Что, собственно, можно отнести ко всей исторической науке в которой по многим направлениям есть абсолютно противоположные мнения. А если верить Л.Н.Гумилеву ,диссиденту среди историков, то историю вообще нужно писать через 100 лет после прошедших событий когда умерли все участники.



  Волгарь написав: И, простите, какое отношение имеет В ЧЕМ мерить покупательную способность доллара в РФ (в медианной или средней з/п?) Где логика - ВБ на основании макростатистики НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗЫВАЕТ, что в целом по российской экономике покупательная способность доллара в 2,5 раза ВЫШЕ, чем в экономике США. А сколько их долларов (1/1000/1 000 000 000) НЕ ИМЕЕТ ПРИ ЭТОМ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ведь исследуется вся экономика по сотням параметров.

Где это вы увидели такое доказательство?
В Ваших ссылках кроме ВВП стран не говорящее ни о чем ничего другого не увидел.
Приведите,пожалуйста, еще раз чтобы я это доказательство обнаружил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:21

  Волгарь написав:записку на имя Молотова с сайта....
що там з іспанським золотом,які педерація разом з дітьми Іспанії вивезла в 1937...
Може саме тому, наш пропогАндон цілий час як аргумент пише про 1937 рік...навіть тоді коли йому пишуть про 1953
  Волгарь написав:все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Приємно коли пропогАндон змушений нервуватись
В мене набагато більше 8-ми класів,але мені і трьох церковно приходської вистарчить щоб знайти пропогАндонські штучки у ворожих повідомленнях
Наприклад ..( і в черговий раз)
Коли йдеться про ВВП на душу населення- газпромівське чмо з нижнього ділить наявне ВВП на 42 млн
А коли йдеться про населення - то з піною в чорному роті звіздить по 20-25-31....
Коли він говорить істину
І чи розуміє це ольгінське непорозуміння природи, що ВВП створює не списочний склад - а наявне населення
Тому якщо нас 20 млн - то ми взагалі гіганти і лаптьожники нам в підошви не годяться
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21911
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 580581582583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lsiserg_ua і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки паркувальних місць доступно в Києві - дані КМДА
R2 » П'ят 24 січ, 2020 12:38
2 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 14:08
ALexxxS
Скільки кияни заробили на домашніх сонячних електростанціях 1, 2
R2 » Вів 21 січ, 2020 13:31
12 863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 15:52
lenda_ya3
Скільки грошей українці зберігають на депозитах
R2 » Пон 13 січ, 2020 19:47
3 532
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 15:03
goch3012752

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16921)
24.01.2020 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.