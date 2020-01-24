В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Волгарь написав:Да, 466 тыс. на первого и 616 тыс на 2-го. В 20-ом, на каждого из 1,5 млн. ребятишек. А в 21-ом будет индексация на величину инфляции
Вот с этого места подробнее, и на первого, и на второго, и на третьего, и на семнадцатого. Вы пишите о выплатах на каждого второго родившегося,а откуда эта статистика по России и сколько семей ее получили в 2019г и сколько планируется (ведь под это забивается бюджет) в 2020г?
Фактически государство плодит нищету как во многих странах, например, в Израиле где алкаши и бездельники сидят на пособии просто производя низкопробное потомство.
Россия не Израиль/Европа/Америка - на шее у государства не посидишь
В европе социализма ,конечно,побольше чем в Израиле, а в Израиле побольше чем в США,но и там на велфере умудряются сидеть в n-ом поколении. Об этом есть шикарный сериал Shameless. Тем более что после того что вы написали о детских пособиях на них точно можно жить производя по ребенку раз в 2 года и получив фальшивую инвалидность.
https://gks.ru/storage/mediabank/osn-11-2019.pdf Как видите, средняя з/п по курсу 62 как раз 750 долларов, а ВВП по ППС в 2,45 раза больше номинального. ИМЕННО ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ и характеризует покупательную способность доллара в России. Зачем сверят стоимость машин (которые в РФ все равно в среднем дешевле), поговорим о насущном. В США половина семей живет на съеме (в РФ максимум 7%), а значит, платит даже за весьма скромное жилье 900-1200 долларов в месяц, часто + коммуналку против 100 долларов (коммуналка в месяц) для почти всего российского населения. Или медицина - чтобы не грешить на бесплатную, просто сравним цены - обследование у специалиста (13 долларов), УЗИ (15) и МРТ (50). В США у четверти населения просто нет страховки, а страховка, позволяющая пройти эти процедуры, стоит от 2000 долларов на семью из 3-х человек
1) Во-первых, приводите не среднюю ,а медианную зарплату,причем по регионам России которые сильно отличаются 2) А почему не сравнить авто? Там они однозначно дешевле,но там дороже обслуживание и страховка. 3) Про квартиры я уже писал и вам, и будивельнику, и пр. Ну перестаньте уже единственное неукраденное имущество граждан СССР после его развала считать признаком благосостояния страны. Там на проклятом западе жить в съемном жилье не такое большое горе как в СНГ по многим причинам - рынок аренды жестко регулируется законодательством, владельцы квартир все платят налоги, и немалые, в отличие от СНГ где они по понятным причинам нищего населения пока символические. Что касается стоимости аренды, то пишите какая минимальная зарплата за 1 час в Нью-Йорке или в Фениксе штат Аризона куда недавно мой одноклассник переехал из Алма-Аты на старости лет и сравните ее с минималкой в Москве или лучше в Зауралье. По Израилю могу сказать что минимальная зарплата там 5000 шекелей, т.е.1450 баксов.
Точно. СССР критически зависел, например, от импорта зерна - до 40 млн. т в год, а теперь одна РФ ЭКСПОРТИРУЕТ 50 млн. т. в год. И ВСЕГДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТСТАВАЛ ОТ США. Сейчас Россия владеет целым рядом технологий (гиперзвуковая КР/авиадвигатель с управляемым вектором тяги/планирующая боеголовка МБР/радиолокация стелс-объектов/боевой практический лазер), которых ы других странах мира просто нет, и неизвестно когда появятся. (О НИОКР в виде ядерного реактора размером с чемодан я вообще молчу)
1) Ничего подобного. Закупки зерна были вызваны неправильной структурой питания и регулируемыми ценами, а вовсе не какими-то технологиями 2) О достижениях России в ВПК с супер-пупер-оружием расхваливаемым сейчас на всех углах можно будет говорить только при реальном столкновении которого пока нигде не было и дай бог не будет, а до этого это только распил бюджета с неясным выходом. Где технологии в мирной области которые можно проверить без войны? Их как не было при СССР, так и сейчас не видно.
Насчет поживем увидим - УЖЕ ВИДИМ. Столь ненавистного Вам подполковника принимают по всему миру вовсе не за красивые глаза.
Вова Путин мне безразличен. Я уже и к своим начал относится без эмоций, а он вообще далеко. Что касается приема, так и Ким Чен Ина Трамп принимает, и что? Северная Корея стала развитой процветающей страной или обезьяной с гранатой?
Убедительная просьба перестаньте писать о растущих ЗВР России. При усатом горце который у вас нынче в почете золота в запасах ЗВР было немеряно, а народ в землянках жил
Это тщательно тиражируемый блеф, что в 1953-ем в СССР было около 2050 т золота (меньше, чем сейчас и менее 20% нынешних ЗВР РФ). Согласно письму руководства Госбанка СССР от 37-го года, все ЗР СССР не превышали 270 т (см. istmat.info), и с тех пор годовая добыча золота никогда в сталинские годы не превышала 100-120 т в год. К 1960-му году у СССР точно было около 500 т золота, а в 60-80-ый годы - максимум 900-1000 т. В итоге при первом же толчке в 85-ом, при полном отсутствии валютных резервов, стран пошла под откос.
Ну, если этот источник с правоверными путинцами типа Леонтьева,Глазьева и пр. врет ,то кому тогда в России верить? http://www.odnako.org/blogs/kak-menyals ... -k-putinu/ К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну. Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».
А класть с прибором означает лишь, что страна с 2% населения полностью защитила свои ресурсы от международной финансовой олигархии (а это четверть ресурсов планеты), что и вызывает почти параноидальную ненависть у обслуживающей эту олигархию свободной прессы, и ведет абсолютно независимую политику. В отличии от почти всех стран бывшего Союза НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.
Да,да, и кроме золота никаких активов от этой клятой международной олигархии ни в ЗВР России,ни у ее истеблишмента не осталось. Прямо воплощенные идеи чучхе.
Отвечу только на это - все остальные Ваши вргументы из серии мой шуряк в Воронеже получает 15 тыс., значит и средняя з/п там такая же.
К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну. Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».
Это многократно пересказанная ложь, кочующая из источника в итсочник Почитайте Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!
Волгарь написав:Отвечу только на это - все остальные Ваши вргументы из серии мой шуряк в Воронеже получает 15 тыс., значит и средняя з/п там такая же.
К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну. Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».
Это многократно пересказанная ложь, кочующая из источника в итсочник Почитайте Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!
Как раз я предложил всего-навсего корректное сравнение Ваших же утверждений о "поднявшейся с колен и кладущей на остальной мир с прибором" России с другими странами. Но вы даже по детским пособиям ничего не привели не говоря о остальных вопросах. И последний вопрос. Если источник с Леонтьевым, Глазьевым и пр. врет, то кому в России верить?
Волгарь написав:Отвечу только на это - все остальные Ваши вргументы из серии мой шуряк в Воронеже получает 15 тыс., значит и средняя з/п там такая же.
К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну. Умирая, Сталин оставил своему преемнику 2 500 т государственного золота. Назовем его «сталинской заначкой».
Это многократно пересказанная ложь, кочующая из источника в итсочник Почитайте Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!
Как раз я предложил всего-навсего корректное сравнение Ваших же утверждений о "поднявшейся с колен и кладущей на остальной мир с прибором" России с другими странами. Но вы даже по детским пособиям ничего не привели не говоря о остальных вопросах. И последний вопрос. Если источник с Леонтьевым, Глазьевым и пр. врет, то кому в России верить?
Ну, и у Глазьева, и у Леонтьева, к сожалению, такая репутация, что НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМ ВЕРИТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. А Вам я привел подлинный документ - записку на имя Молотова с сайта Исторические материалы. Остальные вопросы считаю с Вами обсуждать ГЛУПО (уж простите) - я привожу цифры из источников, Вы - СВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДАЖЕ НЕ ЧИТАЯ МОИХ АРГУМЕНТОВ. Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук. Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Волгарь написав:Ну, и у Глазьева, и у Леонтьева, к сожалению, такая репутация, что НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМ ВЕРИТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Оба эти персонажи как и другие представленные на этом ресурсе ранее были упоротыми путинцами. У вас там что-то изменилось и они уже в опале? Тогда КОМУ В РОССИИ ВЕРИТ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Волгарь написав: А Вам я привел подлинный документ - записку на имя Молотова с сайта Исторические материалы. Остальные вопросы считаю с Вами обсуждать ГЛУПО (уж простите) - я привожу цифры из источников, Вы - СВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДАЖЕ НЕ ЧИТАЯ МОИХ АРГУМЕНТОВ.
Т.е. написанная от руки записка в 1937г это истина в последней инстанции, а многочисленные утверждения об обратном это многократно повторенная ложь со времен СССР
Волгарь написав: Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук.
Не пустой, а не к месту, и я об этом,по-моему,написал достаточно ясно и предложил Вам обосновать Ваши же утверждения о покупательной способности доллара в России и в США и медианной, а не средней зарплаты в этих странах которые вы взяли не из data from WB.
Волгарь написав: Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Никогда не любил фантастику ни в литературе, ни в кинематографе, предпочитаю мелодрамы и moving action film
Волгарь написав:Ну, и у Глазьева, и у Леонтьева, к сожалению, такая репутация, что НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМ ВЕРИТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Оба эти персонажи как и другие представленные на этом ресурсе ранее были упоротыми путинцами. У вас там что-то изменилось и они уже в опале? Тогда КОМУ В РОССИИ ВЕРИТ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Волгарь написав: А Вам я привел подлинный документ - записку на имя Молотова с сайта Исторические материалы. Остальные вопросы считаю с Вами обсуждать ГЛУПО (уж простите) - я привожу цифры из источников, Вы - СВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДАЖЕ НЕ ЧИТАЯ МОИХ АРГУМЕНТОВ.
Т.е. написанная от руки записка в 1937г это истина в последней инстанции, а многочисленные утверждения об обратном это многократно повторенная ложь со времен СССР
Волгарь написав: Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук.
Не пустой, а не к месту, и я об этом,по-моему,написал достаточно ясно и предложил Вам обосновать Ваши же утверждения о покупательной способности доллара в России и в США и медианной, а не средней зарплаты в этих странах которых вы не взяли из data from WB.
Волгарь написав: Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Никогда не любил фантастику ни в книгах, ни в фильмах, предпочитаю мелодрамы и moving action film
ВЕРИТЬ МОЖЕТЕ МНЕ - ВСЕ ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ Я ПРИВОЖУ (ДАЖЕ БЕЗ ССЫЛОК), СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНОСТИ. Насчет записки - напрасно сомневаетесь, она подлинная, как и десятки тысяч документов по истории СССР, представленные на этом сайте. Именно в них, в не в мемуарах и воспоминаниях - подлинная правда об истории Российской империи и СССР, правды иногда жуткой, но подлинной. А Глазьев или Леонтьев - точно не авторитеты. И нормальный человек в России (как и во всем мире в эпоху инфляции слов) касательно истории верит только в исторические же документы. Меня другое удивляет - разве Вас в аспирантуре не учили, что любая ссылка должна опираться на ПОДЛИННЫЙ источник (ну уж точно, не на Однако)? И, простите, какое отношение имеет В ЧЕМ мерить покупательную способность доллара в РФ (в медианной или средней з/п?) Где логика - ВБ на основании макростатистики НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗЫВАЕТ, что в целом по российской экономике покупательная способность доллара в 2,5 раза ВЫШЕ, чем в экономике США. А сколько их долларов (1/1000/1 000 000 000) НЕ ИМЕЕТ ПРИ ЭТОМ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ведь исследуется вся экономика по сотням параметров.
Волгарь написав:ВЕРИТЬ МОЖЕТЕ МНЕ - ВСЕ ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ Я ПРИВОЖУ (ДАЖЕ БЕЗ ССЫЛОК), СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНОСТИ.
От скромности Вы точно не помрете
Волгарь написав:Насчет записки - напрасно сомневаетесь, она подлинная, как и десятки тысяч документов по истории СССР, представленные на этом сайте. Именно в них, в не в мемуарах и воспоминаниях - подлинная правда об истории Российской империи и СССР, правды иногда жуткой, но подлинной. А Глазьев или Леонтьев - точно не авторитеты. И нормальный человек в России (как и во всем мире в эпоху инфляции слов) касательно истории верит только в исторические же документы. Меня другое удивляет - разве Вас в аспирантуре не учили, что любая ссылка должна опираться на ПОДЛИННЫЙ источник (ну уж точно, не на Однако)?
В моей аспирантуре учили полагаться и ссылаться на рецензируемые источники к коим относились специализированные научные и инженерные издания. Записка, м.б., и подлинная,но содержание может быть ложное т.к. неизвестны обстоятельства ее написания. Что, собственно, можно отнести ко всей исторической науке в которой по многим направлениям есть абсолютно противоположные мнения. А если верить Л.Н.Гумилеву ,диссиденту среди историков, то историю вообще нужно писать через 100 лет после прошедших событий когда умерли все участники.
Волгарь написав: И, простите, какое отношение имеет В ЧЕМ мерить покупательную способность доллара в РФ (в медианной или средней з/п?) Где логика - ВБ на основании макростатистики НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗЫВАЕТ, что в целом по российской экономике покупательная способность доллара в 2,5 раза ВЫШЕ, чем в экономике США. А сколько их долларов (1/1000/1 000 000 000) НЕ ИМЕЕТ ПРИ ЭТОМ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ведь исследуется вся экономика по сотням параметров.
Где это вы увидели такое доказательство? В Ваших ссылках кроме ВВП стран не говорящее ни о чем ничего другого не увидел. Приведите,пожалуйста, еще раз чтобы я это доказательство обнаружил
Волгарь написав:записку на имя Молотова с сайта....
що там з іспанським золотом,які педерація разом з дітьми Іспанії вивезла в 1937... Може саме тому, наш пропогАндон цілий час як аргумент пише про 1937 рік...навіть тоді коли йому пишуть про 1953
Волгарь написав:все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Приємно коли пропогАндон змушений нервуватись В мене набагато більше 8-ми класів,але мені і трьох церковно приходської вистарчить щоб знайти пропогАндонські штучки у ворожих повідомленнях Наприклад ..( і в черговий раз) Коли йдеться про ВВП на душу населення- газпромівське чмо з нижнього ділить наявне ВВП на 42 млн А коли йдеться про населення - то з піною в чорному роті звіздить по 20-25-31.... Коли він говорить істину І чи розуміє це ольгінське непорозуміння природи, що ВВП створює не списочний склад - а наявне населення Тому якщо нас 20 млн - то ми взагалі гіганти і лаптьожники нам в підошви не годяться
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:Насчет записки - напрасно сомневаетесь, она подлинная, как и десятки тысяч документов по истории СССР, представленные на этом сайте. Именно в них, в не в мемуарах и воспоминаниях - подлинная правда об истории Российской империи и СССР, правды иногда жуткой, но подлинной.
Решил внимательнее присмотреться и к записке, и к сайту с названием перекликающимся с хорошо знакомым по институту и вступительным экзаменам в аспирантуру истматом. Судя по "нас" его создатели 2 хлопчика и одна женщина. Материалы вроде документальные,но из какого архива и как они их получают загадка. Ладно когда идет речь о газетных публикациях с указами и постановлениями - они доступны. А где взят приведенный Вами листок написанный от руки неизвестно кем да еще и в единственном экземпляре? И почему на него до сих пор нет рецензии от многочисленных и многолетних исказителей о размеров физического золота в ЗВР СССР начиная с Леонтьева и Глазьева? Он что,нигде не публиковался пока Путин не начал рассказывать о растущих запасах золота и "поднимающейся с колен" России?
Волгарь написав: И, простите, какое отношение имеет В ЧЕМ мерить покупательную способность доллара в РФ (в медианной или средней з/п?) Где логика - ВБ на основании макростатистики НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗЫВАЕТ, что в целом по российской экономике покупательная способность доллара в 2,5 раза ВЫШЕ, чем в экономике США. А сколько их долларов (1/1000/1 000 000 000) НЕ ИМЕЕТ ПРИ ЭТОМ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ведь исследуется вся экономика по сотням параметров.
По поводу индексов отражающих покупательную способность доллара в разных странах, т.е. альтернативного курса национальной валюты, и не более. https://inosmi.ru/economic/20180402/241880004.html Сама постановка вопроса вполне объяснима. Жизненное кредо «отсель грозить мы будем шведу» в последнее время уже не работает на западного слушателя и не вполне гипнотизирует внутреннего пользователя посланий. Нужен некий макроэкономический маяк, простая цель дальнейшего развития. И она была найдена в столь нехитрой формулировке. Хотя подобная гигантомания может вызвать и изрядную долю сарказма. Даже школьник, интересующийся географией, сможет назвать десятку ведущих стран мира, где нет России. Что уж там говорить, если и в «Большую восьмерку» страну Бориса Ельцина взяли лишь из уважения к пусковым шахтам баллистических ракет.С такими показателями в пятерку явно не попадешь, даже в обозримом будущем. Не светит и «омерзительная восьмерка». На помощь, как всегда. приходит экономическая наука, у которой под сукном постоянно припасено пару инструментов для отладки самого «расстроенного рояля». Оказывается, главное — не то, что мы считаем, а как мы это делаем. Есть такой показатель, как паритет покупательной способности (purchasing power parity), который представляет собой соотношение валют разных стран, «взвешенных» на разницу в их покупательной способности. Расчет производится по сопоставимым группам товаров и услуг, которые пользуются наибольшим спросом у населения. Поэтому я и призывал Вас показать медианную, а не среднюю зарплату по регионам в России где ,как и везде в СНГ, разрыв между богатыми и бедными огромный.
И вдогонку по поводу не зависящей от остального мира России https://rg.ru/2019/06/03/iakov-mirkin-s ... eskie.html Самые высокие риски санкций - технологические. О чем говорят большие цифры (Росстат, доклады минпромторга)? В нефтегазовом машиностроении примерно 50 процентов российского рынка занимает импорт. Машиностроение для пищевой и обрабатывающей промышленности: импорт - 80 процентов (2017 год). Строительно-дорожная и коммунальная техника? Импорт выше 75 процентов. Станкоинструментальная отрасль - около 70 процентов. Российский рынок гражданской радиоэлектроники преимущественно занят импортом (не менее 80 процентов). А в том, чтобы одевать, обувать, лечить? Доля импорта в легкой промышленности, по разным оценкам, 65-80 процентов. В обуви - 75-80. Товары для детей - больше 80. В мебели - примерно 50 процентов. Фармацевтика - больше 70 процентов рынка, медицинские изделия - около 80. И даже если вы решите поиграть на фортепьяно, то помните: музыкальные инструменты больше чем на 90 процентов импортируются. А заняться гимнастикой? Спортивное оборудование - 90 процентов.