В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке. На блефе о советском золоте держался советский же кредит за границей, ведь к 34-ом СССР был должен миру около 1,5 млрд долларов (примерно 110 млрд. в нынешних ценах) за поставленное оборудование, и никаких активов у страны для погашения этой суммы не было. А теперь объясню, почему не было. Царская Россия обладала самыми большими в мире ЗР -1 312 т, плюс в обращении находилось золотых монет на сумму 460 млн. рублей (345 т.). Ежегодная добыча в России не превышала 3 тыс. пудов (50 т), а резервы росли за счет активного сальдо внешней торговли. С началом Мировой войны размен кредиток на золото был прекращен, и н золотые пятерки и десятки исчезли из обращения. За 15-17-ый год, по воспоминаниям министра финансов Барка, в Англию и Канаду вывезли золота на 68 млн. фунтов стерлингов(почти 500 т), около 150 т большевики успели отправить в Германию летом-осенью 18-го по условиям Брестского мира (потом им завладели французы), а 505 т, хранившихся в Казани, в июле 18-го захватил Комуч (потом в 20-ом чехословаки отдали его большевикам, но не все). Далее, в 21-ом, РСФСР купил за золото 200 паровозов по цене на порядок, превышающий их реальную стоимость, в результате к 24-му году все ЗР СССР не превышали 400 млрд. ЧЕРВОНЫХ рублей (300 т),а к 27-му, в результате поддержки курса рубля на международных биржах, они сократились примерно до 200-т (данные опять таки с этого сайта из ПОДЛИННЫХ ПРОТОКОЛОВ ПОЛИТБЮРО ВКП (б). Поэтому к 1937-му, при масштабной закупке оборудования за границей и мизерной добыче (30-40 т золота в год), даже Торгсин, принесший государству около 100 т золота, не изменил положения - цифра в 250 т на начало 37-го является абсолютно верной. Потом была Колыма (в 40-ом там добыли 90 т), но в сущности, все приводимые цифры (2700 т на 1941-ый и около 2000 т на 53-ий), являются АБСОЛЮТНЫМ БЛЕФОМ нынешних поклонников Сталина, И ТОЛЬКО,
Волгарь написав:Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке.
А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость? Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники? И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?
Волгарь написав:Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке.
А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость? Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники? И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?
Открыты, конечно, далеко не все документы. Но если Вам действительно интересно, откройте на этом сайте раздел Документы, там подлинная история, есть свидетельства, поразившие меня до глубины души. Насчет того, можно ли верить мне - ДА, МОЖНО. Все цифры и факт, которые я привожу, соответствуют реальности. То, что они полностью противоречат дискурсу льющейся на Вас из всех источников пропаганды - не моя вина. Ведь согласно ей, ЦЕ ЕВРОПА (сами знаете ЧТО), ВЕСЬ МИР З НАМИ (а он плевать на вас хотел), и Россия на грани распада (а она сильна, как никогда прежде во всех отношениях). А потом вдруг оказывается, что даже по официальной оценке (по сим картам!!!) сквозь зубы признается, что население страны уменьшилось за 27 лет на 15 млн. - И НАЧИНАЕТСЯ ИСТЕРИКА,