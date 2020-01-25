Додано: Пон 27 січ, 2020 10:17

Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке. На блефе о советском золоте держался советский же кредит за границей, ведь к 34-ом СССР был должен миру около 1,5 млрд долларов (примерно 110 млрд. в нынешних ценах) за поставленное оборудование, и никаких активов у страны для погашения этой суммы не было.

А теперь объясню, почему не было. Царская Россия обладала самыми большими в мире ЗР -1 312 т, плюс в обращении находилось золотых монет на сумму 460 млн. рублей (345 т.). Ежегодная добыча в России не превышала 3 тыс. пудов (50 т), а резервы росли за счет активного сальдо внешней торговли. С началом Мировой войны размен кредиток на золото был прекращен, и н золотые пятерки и десятки исчезли из обращения. За 15-17-ый год, по воспоминаниям министра финансов Барка, в Англию и Канаду вывезли золота на 68 млн. фунтов стерлингов(почти 500 т), около 150 т большевики успели отправить в Германию летом-осенью 18-го по условиям Брестского мира (потом им завладели французы), а 505 т, хранившихся в Казани, в июле 18-го захватил Комуч (потом в 20-ом чехословаки отдали его большевикам, но не все). Далее, в 21-ом, РСФСР купил за золото 200 паровозов по цене на порядок, превышающий их реальную стоимость, в результате к 24-му году все ЗР СССР не превышали 400 млрд. ЧЕРВОНЫХ рублей (300 т),а к 27-му, в результате поддержки курса рубля на международных биржах, они сократились примерно до 200-т (данные опять таки с этого сайта из ПОДЛИННЫХ ПРОТОКОЛОВ ПОЛИТБЮРО ВКП (б). Поэтому к 1937-му, при масштабной закупке оборудования за границей и мизерной добыче (30-40 т золота в год), даже Торгсин, принесший государству около 100 т золота, не изменил положения - цифра в 250 т на начало 37-го является абсолютно верной. Потом была Колыма (в 40-ом там добыли 90 т), но в сущности, все приводимые цифры (2700 т на 1941-ый и около 2000 т на 53-ий), являются АБСОЛЮТНЫМ БЛЕФОМ нынешних поклонников Сталина, И ТОЛЬКО,