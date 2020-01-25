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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:17

Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке. На блефе о советском золоте держался советский же кредит за границей, ведь к 34-ом СССР был должен миру около 1,5 млрд долларов (примерно 110 млрд. в нынешних ценах) за поставленное оборудование, и никаких активов у страны для погашения этой суммы не было.
А теперь объясню, почему не было. Царская Россия обладала самыми большими в мире ЗР -1 312 т, плюс в обращении находилось золотых монет на сумму 460 млн. рублей (345 т.). Ежегодная добыча в России не превышала 3 тыс. пудов (50 т), а резервы росли за счет активного сальдо внешней торговли. С началом Мировой войны размен кредиток на золото был прекращен, и н золотые пятерки и десятки исчезли из обращения. За 15-17-ый год, по воспоминаниям министра финансов Барка, в Англию и Канаду вывезли золота на 68 млн. фунтов стерлингов(почти 500 т), около 150 т большевики успели отправить в Германию летом-осенью 18-го по условиям Брестского мира (потом им завладели французы), а 505 т, хранившихся в Казани, в июле 18-го захватил Комуч (потом в 20-ом чехословаки отдали его большевикам, но не все). Далее, в 21-ом, РСФСР купил за золото 200 паровозов по цене на порядок, превышающий их реальную стоимость, в результате к 24-му году все ЗР СССР не превышали 400 млрд. ЧЕРВОНЫХ рублей (300 т),а к 27-му, в результате поддержки курса рубля на международных биржах, они сократились примерно до 200-т (данные опять таки с этого сайта из ПОДЛИННЫХ ПРОТОКОЛОВ ПОЛИТБЮРО ВКП (б). Поэтому к 1937-му, при масштабной закупке оборудования за границей и мизерной добыче (30-40 т золота в год), даже Торгсин, принесший государству около 100 т золота, не изменил положения - цифра в 250 т на начало 37-го является абсолютно верной. Потом была Колыма (в 40-ом там добыли 90 т), но в сущности, все приводимые цифры (2700 т на 1941-ый и около 2000 т на 53-ий), являются АБСОЛЮТНЫМ БЛЕФОМ нынешних поклонников Сталина, И ТОЛЬКО,
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:45

  Волгарь написав:Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке.


А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость?
Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники?
И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:19

  shapo написав:
  Волгарь написав:Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке.


А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость?
Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники?
И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?

Открыты, конечно, далеко не все документы. Но если Вам действительно интересно, откройте на этом сайте раздел Документы, там подлинная история, есть свидетельства, поразившие меня до глубины души. Насчет того, можно ли верить мне - ДА, МОЖНО. Все цифры и факт, которые я привожу, соответствуют реальности. То, что они полностью противоречат дискурсу льющейся на Вас из всех источников пропаганды - не моя вина. Ведь согласно ей, ЦЕ ЕВРОПА (сами знаете ЧТО), ВЕСЬ МИР З НАМИ (а он плевать на вас хотел), и Россия на грани распада (а она сильна, как никогда прежде во всех отношениях).
А потом вдруг оказывается, что даже по официальной оценке (по сим картам!!!) сквозь зубы признается, что население страны уменьшилось за 27 лет на 15 млн. - И НАЧИНАЕТСЯ ИСТЕРИКА,
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:31

  Волгарь написав:
  shapo написав:А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость?
Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники?
И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?

Открыты, конечно, далеко не все документы. Но если Вам действительно интересно, откройте на этом сайте раздел Документы, там подлинная история, есть свидетельства, поразившие меня до глубины души. Насчет того, можно ли верить мне - ДА, МОЖНО. Все цифры и факт, которые я привожу, соответствуют реальности. То, что они полностью противоречат дискурсу льющейся на Вас из всех источников пропаганды - не моя вина. Ведь согласно ей, ЦЕ ЕВРОПА (сами знаете ЧТО), ВЕСЬ МИР З НАМИ (а он плевать на вас хотел), и Россия на грани распада (а она сильна, как никогда прежде во всех отношениях).
А потом вдруг оказывается, что даже по официальной оценке (по сим картам!!!) сквозь зубы признается, что население страны уменьшилось за 27 лет на 15 млн. - И НАЧИНАЕТСЯ ИСТЕРИКА,


Послушайте.
Я ведь задал очень простой вопрос.
Где ссылка на первоисточники публикуемых на сайте документов? Ведь люди претендующие на достоверность как минимум на каждом документе обязаны дать ссылку где он взят.
Тем более их не так и много и можно это оформить в виде обычной библиографии для статьи по номерам.
Я перерыл страницу "документы" ,пробовал воспользоваться поисковиком который не работает и даже вашу уникальную страницу не нашел,хотя,она,наверное, там есть.
Как нет и никаких ссылок на происхождение публикуемых документов.
В ответ читаю Насчет того, можно ли верить мне - ДА, МОЖНО.
Извините,но я давно верю только в себя и наличные и процентов на 85 своей жене.
И почему нынешние сторонники путинского режима Глазьев, Леонтьев и пр. не подозревают о существовании такого сенсационного документа и продолжают повторять мифы о сталинском золоте, а 2 хлопчика и женщина, вроде как с какими-то учеными степенями, не знают как пишется любая статья ,но зато борятся за историческую правду?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 27 січ, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:37

О подлинности документов с сайта
Записка Народного Комиссара НКВД Н.И. Ежова с приложением справки на журналиста М.Е. Кольцова (Фридлянда). 27 сентября 1938 г.
http://istmat.info/files/uploads/62311/ ... olcove.pdf
Согласитесь, такое подделать невозможно, слишком тонкая работа нужна. И такого добра там - десятки тысяч файлов. Или вот это
Записка Л.З. Мехлиса с приложением писем найденных в сейфе В.К. Блюхера. 6 октября 1938 г.
http://istmat.info/files/uploads/62315/ ... ismami.pdf
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:39

  Волгарь написав:О подлинности документов с сайта
Записка Народного Комиссара НКВД Н.И. Ежова с приложением справки на журналиста М.Е. Кольцова (Фридлянда). 27 сентября 1938 г.
http://istmat.info/files/uploads/62311/ ... olcove.pdf
Согласитесь, такое подделать невозможно, слишком тонкая работа нужна. И такого добра там - десятки тысяч файлов. Или вот это
Записка Л.З. Мехлиса с приложением писем найденных в сейфе В.К. Блюхера. 6 октября 1938 г.
http://istmat.info/files/uploads/62315/ ... ismami.pdf


Не смешите.
Машинописный текст с подписями невозможно подделать?
Да подделывают все, от денег до картин великих художников, а не этот примитив.
Повторяю вопрос.
Почему нет ссылок на первоисточники?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:10

  shapo написав:
  Волгарь написав:О подлинности документов с сайта
Записка Народного Комиссара НКВД Н.И. Ежова с приложением справки на журналиста М.Е. Кольцова (Фридлянда). 27 сентября 1938 г.
http://istmat.info/files/uploads/62311/ ... olcove.pdf
Согласитесь, такое подделать невозможно, слишком тонкая работа нужна. И такого добра там - десятки тысяч файлов. Или вот это
Записка Л.З. Мехлиса с приложением писем найденных в сейфе В.К. Блюхера. 6 октября 1938 г.
http://istmat.info/files/uploads/62315/ ... ismami.pdf


Не смешите.
Машинописный текст с подписями невозможно подделать?
Да подделывают все, от денег до картин великих художников, а не этот примитив.
Повторяю вопрос.
Почему нет ссылок на первоисточники?

Это называется ВЫ ЗАКУСИЛИ УДИЛА (фигурально, конечно). Прекрасно понимаете, что все документы подлинные, из архивов, такой массив подделать невозможно, только оцифровать и выложить в Сеть что и сделано). Но признаться в этом (свою ошибку- недоверие к подлинным историческим документам) не хотите. Честно говоря, для 98-ти % форумчан - НЕ УДИВЛЕН (эти люди даже не заметили, как про....ли свою чудесную страну, чему уж удивляться). Вы же, в отличии от местного большинства, вроде всегда отличались редким здравомыслием. Но тут, видимо, нашла коса на камень.
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