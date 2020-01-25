В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке. На блефе о советском золоте держался советский же кредит за границей, ведь к 34-ом СССР был должен миру около 1,5 млрд долларов (примерно 110 млрд. в нынешних ценах) за поставленное оборудование, и никаких активов у страны для погашения этой суммы не было. А теперь объясню, почему не было. Царская Россия обладала самыми большими в мире ЗР -1 312 т, плюс в обращении находилось золотых монет на сумму 460 млн. рублей (345 т.). Ежегодная добыча в России не превышала 3 тыс. пудов (50 т), а резервы росли за счет активного сальдо внешней торговли. С началом Мировой войны размен кредиток на золото был прекращен, и н золотые пятерки и десятки исчезли из обращения. За 15-17-ый год, по воспоминаниям министра финансов Барка, в Англию и Канаду вывезли золота на 68 млн. фунтов стерлингов(почти 500 т), около 150 т большевики успели отправить в Германию летом-осенью 18-го по условиям Брестского мира (потом им завладели французы), а 505 т, хранившихся в Казани, в июле 18-го захватил Комуч (потом в 20-ом чехословаки отдали его большевикам, но не все). Далее, в 21-ом, РСФСР купил за золото 200 паровозов по цене на порядок, превышающий их реальную стоимость, в результате к 24-му году все ЗР СССР не превышали 400 млрд. ЧЕРВОНЫХ рублей (300 т),а к 27-му, в результате поддержки курса рубля на международных биржах, они сократились примерно до 200-т (данные опять таки с этого сайта из ПОДЛИННЫХ ПРОТОКОЛОВ ПОЛИТБЮРО ВКП (б). Поэтому к 1937-му, при масштабной закупке оборудования за границей и мизерной добыче (30-40 т золота в год), даже Торгсин, принесший государству около 100 т золота, не изменил положения - цифра в 250 т на начало 37-го является абсолютно верной. Потом была Колыма (в 40-ом там добыли 90 т), но в сущности, все приводимые цифры (2700 т на 1941-ый и около 2000 т на 53-ий), являются АБСОЛЮТНЫМ БЛЕФОМ нынешних поклонников Сталина, И ТОЛЬКО,
Волгарь написав:Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке.
А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость? Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники? И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?
Волгарь написав:Еще раз повторюсь - нас сайте, который я цитирую, документы подлинные и их там десятки тысяч. И записка подлинная, а написана она от руки по одной простой причине - ЗР СССР в 37-ом являлись тайной тайн, которую нельзя было доверить даже машинистке.
А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость? Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники? И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?
Открыты, конечно, далеко не все документы. Но если Вам действительно интересно, откройте на этом сайте раздел Документы, там подлинная история, есть свидетельства, поразившие меня до глубины души. Насчет того, можно ли верить мне - ДА, МОЖНО. Все цифры и факт, которые я привожу, соответствуют реальности. То, что они полностью противоречат дискурсу льющейся на Вас из всех источников пропаганды - не моя вина. Ведь согласно ей, ЦЕ ЕВРОПА (сами знаете ЧТО), ВЕСЬ МИР З НАМИ (а он плевать на вас хотел), и Россия на грани распада (а она сильна, как никогда прежде во всех отношениях). А потом вдруг оказывается, что даже по официальной оценке (по сим картам!!!) сквозь зубы признается, что население страны уменьшилось за 27 лет на 15 млн. - И НАЧИНАЕТСЯ ИСТЕРИКА,
shapo написав:А почему на самом сайте источники информации не афишируются, что за скромность или забывчивость? Или они в советской аспирантуре не учились и не знают, что при публикации нужно было обязательно указывать первоисточники? И что, в России уже все архивы открыты для любого гражданина он-лайн или нужно как в советские времена принести справку для того чтобы добраться на заветный 4-й этаж Ленинки в зал спецхрана?
Открыты, конечно, далеко не все документы. Но если Вам действительно интересно, откройте на этом сайте раздел Документы, там подлинная история, есть свидетельства, поразившие меня до глубины души. Насчет того, можно ли верить мне - ДА, МОЖНО. Все цифры и факт, которые я привожу, соответствуют реальности. То, что они полностью противоречат дискурсу льющейся на Вас из всех источников пропаганды - не моя вина. Ведь согласно ей, ЦЕ ЕВРОПА (сами знаете ЧТО), ВЕСЬ МИР З НАМИ (а он плевать на вас хотел), и Россия на грани распада (а она сильна, как никогда прежде во всех отношениях). А потом вдруг оказывается, что даже по официальной оценке (по сим картам!!!) сквозь зубы признается, что население страны уменьшилось за 27 лет на 15 млн. - И НАЧИНАЕТСЯ ИСТЕРИКА,
Послушайте. Я ведь задал очень простой вопрос. Где ссылка на первоисточники публикуемых на сайте документов? Ведь люди претендующие на достоверность как минимум на каждом документе обязаны дать ссылку где он взят. Тем более их не так и много и можно это оформить в виде обычной библиографии для статьи по номерам. Я перерыл страницу "документы" ,пробовал воспользоваться поисковиком который не работает и даже вашу уникальную страницу не нашел,хотя,она,наверное, там есть. Как нет и никаких ссылок на происхождение публикуемых документов. В ответ читаю Насчет того, можно ли верить мне - ДА, МОЖНО. Извините,но я давно верю только в себя и наличные и процентов на 85 своей жене. И почему нынешние сторонники путинского режима Глазьев, Леонтьев и пр. не подозревают о существовании такого сенсационного документа и продолжают повторять мифы о сталинском золоте, а 2 хлопчика и женщина, вроде как с какими-то учеными степенями, не знают как пишется любая статья ,но зато борятся за историческую правду?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 27 січ, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Не смешите. Машинописный текст с подписями невозможно подделать? Да подделывают все, от денег до картин великих художников, а не этот примитив. Повторяю вопрос. Почему нет ссылок на первоисточники?
Это называется ВЫ ЗАКУСИЛИ УДИЛА (фигурально, конечно). Прекрасно понимаете, что все документы подлинные, из архивов, такой массив подделать невозможно, только оцифровать и выложить в Сеть что и сделано). Но признаться в этом (свою ошибку- недоверие к подлинным историческим документам) не хотите. Честно говоря, для 98-ти % форумчан - НЕ УДИВЛЕН (эти люди даже не заметили, как про....ли свою чудесную страну, чему уж удивляться). Вы же, в отличии от местного большинства, вроде всегда отличались редким здравомыслием. Но тут, видимо, нашла коса на камень.
Волгарь написав:Это называется ВЫ ЗАКУСИЛИ УДИЛА (фигурально, конечно). Прекрасно понимаете, что все документы подлинные, из архивов, такой массив подделать невозможно, только оцифровать и выложить в Сеть что и сделано). Но признаться в этом (свою ошибку- недоверие к подлинным историческим документам) не хотите.
Ничего подобного. Всего-навсего решил прислушаться к Вашей критике прозвучавшей в мой адрес всего-навсего одну страницу назад и вспомнить чему меня учили в аспирантуре,а я успел забыть за 30 лет после ухода из советской строительной науки
Волгарь написав:Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук. Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
По поводу подделки исторических документов. Их фальсифицируют и подделывают с тех пор как человечество изобрело письменность. А я вовсе не просил Вас подтвердить подлинность приведенной записки, а всего-навсего предложил показать откуда она взята и почему никто из известных историков и экономистов России более чем лояльных к нынешнему режиму о ней не подозревают.
Волгарь написав:Это называется ВЫ ЗАКУСИЛИ УДИЛА (фигурально, конечно). Прекрасно понимаете, что все документы подлинные, из архивов, такой массив подделать невозможно, только оцифровать и выложить в Сеть что и сделано). Но признаться в этом (свою ошибку- недоверие к подлинным историческим документам) не хотите.
Ничего подобного. Всего-навсего решил прислушаться к Вашей критике прозвучавшей в мой адрес всего-навсего одну страницу назад и вспомнить чему меня учили в аспирантуре,а я успел забыть за 30 лет после ухода из советской строительной науки
Волгарь написав:Тут, уж простите, вести дискуссию нет никакой возможности, если для Вас data from WB - пустой звук. Вам не нравится, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН - ВАШЕ ПРАВО. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
По поводу подделки исторических документов. Их фальсифицируют и подделывают с тех пор как человечество изобрело письменность. А я вовсе не просил Вас подтвердить подлинность приведенной записки, а всего-навсего предложил показать откуда она взята и почему никто из известных историков и экономистов России более чем лояльных к нынешнему режиму о ней не подозревают.
Для начала, ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ, из приведенных мной. А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ. Почему разного рода Леонтьевы или Катасоновы (есть такой д.э.н)не подозревают о реальных размерах ЗР СССР - вопрос к ним. Я и сам обнаружил этот документ всего полгода назад, и очень поразился. А потом, почитав документы с сайта, наконец-то понял, когда произошел перелом. Ведь в 24-ом -25-ом (до весны 27-го) в губернских конторах Госбанка СССР свободно покупались/продавались золотые десятки/доллары/фунты, курс николаевской 10-ти действительно был как в 12-ти стульях у Варфоломея Коробейникова ДЕВЯТЬ С ПОЛТИНОЙ, а потом наступил облом. А вот почему он наступил объясняют ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПОЛИТБЮРО ВКП (б) - если 10-го января 1926-го там еще обсуждают курс рубля/золотые резервы/мировые цены на пшеницу, то ровно через три года - почти исключительно ХЛЕБОЗАГОТОВКИ, а еще через 3 - повсеместные ПРОДЗАТРУДНЕНИЯ (читай, скрываемый голод). И понять КАК РАЗВИВАЛСЯ СССР в 20-30-ых без этих документов просто невозможно. Насчет цифр - каждая из них, которую я привожу, ВЗЯТА ИЗ ИСТОЧНИКОВ Таблица о динамике денежных знаков в обращении по их видам в 1913—1917 гг. Род денежных знаков Золото (в млн руб.) На 1-е число месяца июль 1914 463.7 Серебро 138.2 Источник: Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции Ч. 2 - М.-Л.: 1957 С. 390 Архив: «Статистический сборник за 1913—1917 гг.», т. VII, вып. 2. М., 1922, стр. 92. http://istmat.info/node/43539 Это значит, что в июле 1914 в монетном обращении Российской империи находилось 463,7х0,7742 г/рубль =359 т золота и 138,2х18 г/рубль=2 787!!! т серебра (в реале чуть меньше - только рубли и полтинники были 90-ой пробы, а четвертаки/двухгривенные/гривенники и пятачки - 48-ой в золотниках)