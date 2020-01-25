В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Для начала, ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ, из приведенных мной.
Не собираюсь этого делать т.к. в отличие от многих форумчан этого форума, в т.ч. и Вас,я не специалист широкого профиля и даже в своей специальности много не знаю.
Волгарь написав: А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ.
Откуда Вы это взяли? По приведенной Вами ссылке http://istmat.info/node/37755 - Источник: Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с.
Сверху над табличкой написано. А то, что николаевской десятке весом 8,6 грамма было 7,742 гр. золота 900-ой (на современный манер) пробы, а в серебряном рубле весом 20 гр 18 гр. серебра 900-ой пробы - ПРОСТО ЗНАЮ. У меня хорошая память. Так и приведенный документ (записка Молотову от 37-го года) я разыскал при необходимости за 10 минут - примерно помнил, в каком разделе это видел, да и поисковик по темам на сайте есть. Еще раз повторюсь - Я НЕ ПРИДУМЫВАЮ ЦИФР ИЛИ ФАКТОВ, даже без ссылок все цифры на 98% (могу чуть ошибиться как в примере с 254 и 257 т золота у СССР в 37-ом). Или другой пример ВВП по ППС РФ в 2019-ом в 4 300 млрд. долларов. Этой цифры ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она еще не озвучена. Но, зная, что ВВП РФ вырос за год со 103 до 109 трлн. рублей, о чем сообщил Госкомстат РФ, (почти на 100 млрд. долларов в эквиваленте), ВВП 18-го в 4 050 млрд. (по данным ВБ), коэффициента ППС 18-го в 2,45, инфляцию в РФ (3%) и США в 19-ом (2,3%), т.е. ППС изменилось очень слабо, я путем несложных расчетов получаю, что ВВП вырос на почти 250 млрд. долларов по ППС - до 4 300. Поэтому и пишу - мне верить можно. И это не расчеты от будевельника, лежащие за гранью разумного - тут все основано на обычной формальной логике - как в примере с пресловутой запиской Молотову, где приведенный итог отлично согласуется и данными МинФина Российской империи (мемуары министров Коковцева и Барка за 14-17-ый годы), протоколами Политбюро (ЗР на начало 26-го), и данными о торговом балансе СССР в 26-37-ом годах (есть на сайте)
Волгарь написав: А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ.
shapo написав:Откуда Вы это взяли? По приведенной Вами ссылке http://istmat.info/node/37755 - Источник: Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с.
Волгарь написав:Сверху над табличкой написано.
И что там написано?
Источник: Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции Ч. 2 - М.-Л.: 1957 С. 390 Архив: «Статистический сборник за 1913—1917 гг.», т. VII, вып. 2. М., 1922, стр. 92.
Я вижу, что советские историки 50-х годов на основании более ранних данных оформленных также в виде книжки за 1922г и находящейся сейчас в непонятно каком архиве в 1957г в Издательстве АН СССР выпустили свою книжку. А Вы пишите, что 2 хлопчика и женщина взяли все документы из исторических, военных и гебистских архивов, что, как минимум, не так. И, самое главное, откуда взята Ваша записка 1937г которую Вы легко находите, а я не смог?
Волгарь написав: А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ.
shapo написав:Откуда Вы это взяли? По приведенной Вами ссылке http://istmat.info/node/37755 - Источник: Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с.
Волгарь написав:Сверху над табличкой написано.
И что там написано?
Источник: Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции Ч. 2 - М.-Л.: 1957 С. 390 Архив: «Статистический сборник за 1913—1917 гг.», т. VII, вып. 2. М., 1922, стр. 92.
Я вижу, что советские историки 50-х годов на основании более ранних данных оформленных также в виде книжки за 1922г и находящейся сейчас в непонятно каком архиве в 1957г в Издательстве АН СССР выпустили свою книжку. А Вы пишите, что 2 хлопчика и женщина взяли все документы из исторических, военных и гебистских архивов, что, как минимум, не так. И, самое главное, откуда взята Ваша записка 1937г которую Вы легко находите, а я не смог?
Путь простой http://istmat.info/ - http://istmat.info/documents- набираете в строках Государство - СССР - Направление - Экономика и финансы - Применить - стр 22 - документ 1071 - Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.-открывается прикрепленный документСправка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. (помечено Архив: РГАСПИ Ф. 82, Оп. 2, Д. 777 Л.4-4об) http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf Как видите, все реквизиты вплоть до номера архивной описи. Судя по четверке в правом верхнем углу, написано под копирку в нескольких копиях (машинистке, даже цековской, такую информацию не доверили). И не мудрено - при размере как тогда говорили Эмиссии (денежной базе по современному) в СССР в 20 млрд. рублей (19 млрд. на июнь 41-го точно по документам), покрытие золотом около 1,5 коп. на рубль!!! Против 60+ сейчас. Узнай про такое Глазьев - ЕГО ЖЕ КОЛБАСИТЬ НАЧНЕТ.