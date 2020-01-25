Додано: Пон 27 січ, 2020 15:02

shapo написав: Волгарь написав: Для начала, ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ, из приведенных мной. Для начала, ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ, из приведенных мной.



Не собираюсь этого делать т.к. в отличие от многих форумчан этого форума, в т.ч. и Вас,я не специалист широкого профиля и даже в своей специальности много не знаю.





Волгарь написав: А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ. А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ.



Откуда Вы это взяли?

По приведенной Вами ссылке http://istmat.info/node/37755 - Источник:

Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с. Не собираюсь этого делать т.к. в отличие от многих форумчан этого форума, в т.ч. и Вас,я не специалист широкого профиля и даже в своей специальности много не знаю.Откуда Вы это взяли?По приведенной Вами ссылке- Источник:Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с.

мне верить можно.

Сверху над табличкой написано. А то, что николаевской десятке весом 8,6 грамма было 7,742 гр. золота 900-ой (на современный манер) пробы, а в серебряном рубле весом 20 гр 18 гр. серебра 900-ой пробы - ПРОСТО ЗНАЮ.У меня хорошая память. Так и приведенный документ (записка Молотову от 37-го года) я разыскал при необходимости за 10 минут - примерно помнил, в каком разделе это видел, да и поисковик по темам на сайте есть.Еще раз повторюсь - Я НЕ ПРИДУМЫВАЮ ЦИФР ИЛИ ФАКТОВ, даже без ссылок все цифры на 98% (могу чуть ошибиться как в примере с 254 и 257 т золота у СССР в 37-ом).Или другой пример ВВП по ППС РФ в 2019-ом в 4 300 млрд. долларов.Этой цифры ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она еще не озвучена. Но, зная, что ВВП РФ вырос за год со 103 до 109 трлн. рублей, о чем сообщил Госкомстат РФ, (почти на 100 млрд. долларов в эквиваленте), ВВП 18-го в 4 050 млрд. (по данным ВБ), коэффициента ППС 18-го в 2,45, инфляцию в РФ (3%) и США в 19-ом (2,3%), т.е. ППС изменилось очень слабо, я путем несложных расчетов получаю, что ВВП вырос на почти 250 млрд. долларов по ППС - до 4 300. Поэтому и пишу -И это не расчеты от будевельника, лежащие за гранью разумного - тут все основано на обычной формальной логике - как в примере с пресловутой запиской Молотову, где приведенный итог отлично согласуется и данными МинФина Российской империи (мемуары министров Коковцева и Барка за 14-17-ый годы), протоколами Политбюро (ЗР на начало 26-го), и данными о торговом балансе СССР в 26-37-ом годах (есть на сайте)