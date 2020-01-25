Додано: Пон 27 січ, 2020 19:28

Волгарь написав: Путь простой http://istmat.info/ - http://istmat.info/documents-

набираете в строках Государство - СССР - Направление - Экономика и финансы - Применить - стр 22 - документ 1071 - Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г .- открывается прикрепленный документ Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. (помечено Архив: РГАСПИ Ф. 82, Оп. 2, Д. 777 Л.4-4об )

http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf

Путь простойнабираете в строках.-(помечено

Волгарь написав: Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/

2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.

Волгарь написав: Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.

http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf

Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз! Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ.И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!

Во-первых, не 22 стр., а 20стр, и номер не 1071, а 957, ну это ладно.Гораздо интереснее дальше.Ниже скана справки приводятся "Записка Наркомата Финансов СССР о движении денежного обращения за 1922-1932 г.г. 20 ноября 1932 г." в которой нет ничего и "Отчет Госбанка СССР за 1953год. 10 августа 1954г."В нем о золотом запасе можно прочесть толькоДля оплаты дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортных товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную валюту 134,4 тонна золота, из которых 14,4 тонн золота реализовано Госбанкам а 120 тонн- Министерством внешней торговли. Вывезенное за границу золото было продано на легальных свободных рынках стран Западной Европы по ценам выше официальной цены золота.Поступившая в Госбанк выручка от реализации золота в 1953 году составила 598,0 мол,рублей в свободной валюте,Отчет Государственного банка СССР за 1953 год.Т.е. за 1953г СССР продал более половины 134,4т из своего запаса в 254т на 1953год(по Вашим оценкам).Правда, в Вашей арифметике тоже есть противоречия и недосказанности.Ранее Вы писалиПолучается, что с 1937г по 1941г СССР уменьшил добычу в 2 раза с 120т до 60т, а потом вообще перестал добывать золото запасы которого явно сошли на нет.Или все-таки продолжал его добывать по 100-120т что к 1953г за 12 лет составило 1300 тонн плюс 500 тонн на 1941г, т.е. 1800 тонн?Или СССР расплачивался этим золотом по ленд-лизу с союзниками, и об этом где-то написано?Словом, Вы вместе с 2-мя хлопчиками и женщиной совершили явный переворот в российской экономической науке и Сереже Глазьеву после этого пора спустить свое академическое звание в унитаз или удавиться, а пропагандону и просто экономисту Леонтьеву забыть что такое софиты ТВ и быстро спиться (по-тихому он и так это делает).Когда и в каком экономическом журнале опубликуете свое открытие?