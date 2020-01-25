В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Для начала, ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ, из приведенных мной.
Не собираюсь этого делать т.к. в отличие от многих форумчан этого форума, в т.ч. и Вас,я не специалист широкого профиля и даже в своей специальности много не знаю.
Волгарь написав: А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ.
Откуда Вы это взяли? По приведенной Вами ссылке http://istmat.info/node/37755 - Источник: Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с.
Сверху над табличкой написано. А то, что николаевской десятке весом 8,6 грамма было 7,742 гр. золота 900-ой (на современный манер) пробы, а в серебряном рубле весом 20 гр 18 гр. серебра 900-ой пробы - ПРОСТО ЗНАЮ. У меня хорошая память. Так и приведенный документ (записка Молотову от 37-го года) я разыскал при необходимости за 10 минут - примерно помнил, в каком разделе это видел, да и поисковик по темам на сайте есть. Еще раз повторюсь - Я НЕ ПРИДУМЫВАЮ ЦИФР ИЛИ ФАКТОВ, даже без ссылок все цифры на 98% (могу чуть ошибиться как в примере с 254 и 257 т золота у СССР в 37-ом). Или другой пример ВВП по ППС РФ в 2019-ом в 4 300 млрд. долларов. Этой цифры ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она еще не озвучена. Но, зная, что ВВП РФ вырос за год со 103 до 109 трлн. рублей, о чем сообщил Госкомстат РФ, (почти на 100 млрд. долларов в эквиваленте), ВВП 18-го в 4 050 млрд. (по данным ВБ), коэффициента ППС 18-го в 2,45, инфляцию в РФ (3%) и США в 19-ом (2,3%), т.е. ППС изменилось очень слабо, я путем несложных расчетов получаю, что ВВП вырос на почти 250 млрд. долларов по ППС - до 4 300. Поэтому и пишу - мне верить можно. И это не расчеты от будевельника, лежащие за гранью разумного - тут все основано на обычной формальной логике - как в примере с пресловутой запиской Молотову, где приведенный итог отлично согласуется и данными МинФина Российской империи (мемуары министров Коковцева и Барка за 14-17-ый годы), протоколами Политбюро (ЗР на начало 26-го), и данными о торговом балансе СССР в 26-37-ом годах (есть на сайте)
Волгарь написав: А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ.
shapo написав:Откуда Вы это взяли? По приведенной Вами ссылке http://istmat.info/node/37755 - Источник: Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с.
Волгарь написав:Сверху над табличкой написано.
И что там написано?
Источник: Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции Ч. 2 - М.-Л.: 1957 С. 390 Архив: «Статистический сборник за 1913—1917 гг.», т. VII, вып. 2. М., 1922, стр. 92.
Я вижу, что советские историки 50-х годов на основании более ранних данных оформленных также в виде книжки за 1922г и находящейся сейчас в непонятно каком архиве в 1957г в Издательстве АН СССР выпустили свою книжку. А Вы пишите, что 2 хлопчика и женщина взяли все документы из исторических, военных и гебистских архивов, что, как минимум, не так. И, самое главное, откуда взята Ваша записка 1937г которую Вы легко находите, а я не смог?
Волгарь написав: А документы на сайте представлены из множества источников -Российского исторического архива, архива МО, архива ФСБ.
shapo написав:Откуда Вы это взяли? По приведенной Вами ссылке http://istmat.info/node/37755 - Источник: Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1957 г. Ч. 2 655 с.
Волгарь написав:Сверху над табличкой написано.
И что там написано?
Источник: Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции Ч. 2 - М.-Л.: 1957 С. 390 Архив: «Статистический сборник за 1913—1917 гг.», т. VII, вып. 2. М., 1922, стр. 92.
Я вижу, что советские историки 50-х годов на основании более ранних данных оформленных также в виде книжки за 1922г и находящейся сейчас в непонятно каком архиве в 1957г в Издательстве АН СССР выпустили свою книжку. А Вы пишите, что 2 хлопчика и женщина взяли все документы из исторических, военных и гебистских архивов, что, как минимум, не так. И, самое главное, откуда взята Ваша записка 1937г которую Вы легко находите, а я не смог?
Путь простой http://istmat.info/ - http://istmat.info/documents- набираете в строках Государство - СССР - Направление - Экономика и финансы - Применить - стр 22 - документ 1071 - Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.-открывается прикрепленный документСправка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. (помечено Архив: РГАСПИ Ф. 82, Оп. 2, Д. 777 Л.4-4об) http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf Как видите, все реквизиты вплоть до номера архивной описи. Судя по четверке в правом верхнем углу, написано под копирку в нескольких копиях (машинистке, даже цековской, такую информацию не доверили). И не мудрено - при размере как тогда говорили Эмиссии (денежной базе по современному) в СССР в 20 млрд. рублей (19 млрд. на июнь 41-го точно по документам), покрытие золотом около 1,5 коп. на рубль!!! Против 60+ сейчас. Узнай про такое Глазьев - ЕГО ЖЕ КОЛБАСИТЬ НАЧНЕТ.
Во-первых, не 22 стр., а 20стр, и номер не 1071, а 957, ну это ладно. Гораздо интереснее дальше. Ниже скана справки приводятся "Записка Наркомата Финансов СССР о движении денежного обращения за 1922-1932 г.г. 20 ноября 1932 г." в которой нет ничего и "Отчет Госбанка СССР за 1953год. 10 августа 1954г." В нем о золотом запасе можно прочесть только
Для оплаты дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортных товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную валюту 134,4 тонна золота, из которых 14,4 тонн золота реализовано Госбанкам а 120 тонн- Министерством внешней торговли. Вывезенное за границу золото было продано на легальных свободных рынках стран Западной Европы по ценам выше официальной цены золота. Поступившая в Госбанк выручка от реализации золота в 1953 году составила 598,0 мол,рублей в свободной валюте, http://istmat.info/files/uploads/39626/ ... 53_god.pdf Отчет Государственного банка СССР за 1953 год.
Т.е. за 1953г СССР продал более половины 134,4т из своего запаса в 254т на 1953год(по Вашим оценкам).
Волгарь написав: Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/ 2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Правда, в Вашей арифметике тоже есть противоречия и недосказанности. Ранее Вы писали
Волгарь написав:Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!
Получается, что с 1937г по 1941г СССР уменьшил добычу в 2 раза с 120т до 60т, а потом вообще перестал добывать золото запасы которого явно сошли на нет. Или все-таки продолжал его добывать по 100-120т что к 1953г за 12 лет составило 1300 тонн плюс 500 тонн на 1941г, т.е. 1800 тонн? Или СССР расплачивался этим золотом по ленд-лизу с союзниками, и об этом где-то написано? Словом, Вы вместе с 2-мя хлопчиками и женщиной совершили явный переворот в российской экономической науке и Сереже Глазьеву после этого пора спустить свое академическое звание в унитаз или удавиться, а пропагандону и просто экономисту Леонтьеву забыть что такое софиты ТВ и быстро спиться (по-тихому он и так это делает). Когда и в каком экономическом журнале опубликуете свое открытие?
vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое... Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))
Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия. Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое... Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))
Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия. Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое... Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))
Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия. Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
монтян - медведчуковская шлюха
А кто в Украине целка? Вересень,Ганапольский,Муджабаев,Скрипин, Портников, Я.Соколова,чета Корчинских? Имя назовете?
Ще один шукач чарівної палички для усіх Прийде дядько ,одним хлібом нагодує,одним кувшином напоїть, 40 років поводить - і от тобі щастя.... А підходить то під будь-кого Ісус....Наполеон....Сталін....Брєжнєв....Пуйло...тепер Зеленський.... А самі засукати рукава і створювати власне хороше сьогодні для себе і майбутнє для дітей-без оглядок на пошук месії - не пробували?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ще один шукач чарівної палички для усіх Прийде дядько ,одним хлібом нагодує,одним кувшином напоїть, 40 років поводить - і от тобі щастя.... А підходить то під будь-кого Ісус....Наполеон....Сталін....Брєжнєв....Пуйло...тепер Зеленський.... А самі засукати рукава і створювати власне хороше сьогодні для себе і майбутнє для дітей-без оглядок на пошук месії - не пробували?
В очередной раз непонятно зачем пишет и в очередной раз совершенно не в тему. Где я писал что жду в Украине мессию или тем более надеюсь в этой стране на кого-то?