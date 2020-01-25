Ти не писав що чекаєш в Україні месію...ти спиш і мариш про ізраїль... а для України тобі хочеться розвалу...щоб вийшло ти помер і ми загнулись...
От тільки не вийде
Ти помреш
Ми залишимось.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:07
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Ти не писав що чекаєш в Україні месію...ти спиш і мариш про ізраїль... а для України тобі хочеться розвалу...щоб вийшло ти помер і ми загнулись...
От тільки не вийде
Ти помреш
Ми залишимось.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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