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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  shapo написав:Где я писал что жду в Украине мессию или тем более надеюсь в этой стране на кого-то?
Ти не писав що чекаєш в Україні месію...ти спиш і мариш про ізраїль... а для України тобі хочеться розвалу...щоб вийшло ти помер і ми загнулись...
От тільки не вийде
Ти помреш
Ми залишимось.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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