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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  shapo написав:Где я писал что жду в Украине мессию или тем более надеюсь в этой стране на кого-то?
Ти не писав що чекаєш в Україні месію...ти спиш і мариш про ізраїль... а для України тобі хочеться розвалу...щоб вийшло ти помер і ми загнулись...
От тільки не вийде
Ти помреш
Ми залишимось.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:43

  budivelnik написав:
  shapo написав:Где я писал что жду в Украине мессию или тем более надеюсь в этой стране на кого-то?
Ти не писав що чекаєш в Україні месію...ти спиш і мариш про ізраїль... а для України тобі хочеться розвалу...щоб вийшло ти помер і ми загнулись...
От тільки не вийде
Ти помреш
Ми залишимось.


Дешёвый провокатор надеющийся раскрутить меня на очередной бан ты мне давно не интересен, от слова совсем.
Вот с Волгарем побеседую, а с тобой нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:51

shapo
А навіщо тобі ці сторінки?
Ви два розумних можете і через приват поспілкуватись
А то мучитесь... то одного пропогАндона забанять , то ізраїльско-казахсько-московське перекоти-поле кудись закотиться....

ПС
А те що ти боїшся-це добре
Знає собака чиє сало зїла....чи бридишся сала?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51

  shapo написав:
  Волгарь написав:Путь простой http://istmat.info/ - http://istmat.info/documents-
набираете в строках Государство - СССР - Направление - Экономика и финансы - Применить - стр 22 - документ 1071 - Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.-открывается прикрепленный документ Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. (помечено Архив: РГАСПИ Ф. 82, Оп. 2, Д. 777 Л.4-4об)
http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf


Во-первых, не 22 стр., а 20стр, и номер не 1071, а 957, ну это ладно.
Гораздо интереснее дальше.
Ниже скана справки приводятся "Записка Наркомата Финансов СССР о движении денежного обращения за 1922-1932 г.г. 20 ноября 1932 г." в которой нет ничего и "Отчет Госбанка СССР за 1953год. 10 августа 1954г."
В нем о золотом запасе можно прочесть только

Для оплаты дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортных товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную валюту 134,4 тонна золота, из которых 14,4 тонн золота реализовано Госбанкам а 120 тонн- Министерством внешней торговли. Вывезенное за границу золото было продано на легальных свободных рынках стран Западной Европы по ценам выше официальной цены золота.
Поступившая в Госбанк выручка от реализации золота в 1953 году составила 598,0 мол,рублей в свободной валюте,
http://istmat.info/files/uploads/39626/ ... 53_god.pdf
Отчет Государственного банка СССР за 1953 год.

Т.е. за 1953г СССР продал более половины 134,4т из своего запаса в 254т на 1953год(по Вашим оценкам).
  Волгарь написав: Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/
2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.


Правда, в Вашей арифметике тоже есть противоречия и недосказанности.
Ранее Вы писали
  Волгарь написав:Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.
http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf
Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!


Получается, что с 1937г по 1941г СССР уменьшил добычу в 2 раза с 120т до 60т, а потом вообще перестал добывать золото запасы которого явно сошли на нет.
Или все-таки продолжал его добывать по 100-120т что к 1953г за 12 лет составило 1300 тонн плюс 500 тонн на 1941г, т.е. 1800 тонн?
Или СССР расплачивался этим золотом по ленд-лизу с союзниками, и об этом где-то написано?
Словом, Вы вместе с 2-мя хлопчиками и женщиной совершили явный переворот в российской экономической науке и Сереже Глазьеву после этого пора спустить свое академическое звание в унитаз или удавиться, а пропагандону и просто экономисту Леонтьеву забыть что такое софиты ТВ и быстро спиться (по-тихому он и так это делает).
Когда и в каком экономическом журнале опубликуете свое открытие?

Удивительно, сначала Вы не признавали документов с этого сайта, а теперь начинаете их цитировать как истину в последней инстанции. А раз так, неплохо было бы прочитать отчет Госбанка СССР до конца
Резервы Госбанка з свободных валютах в долларах США, фунтах
стерлингов» швейцарскнх франках), включая клиринговые расчеты,
сальдо которых было инвертировано в свободную валюту, соста­вило па I января 1954 г 519,6 млн. рублей* Из них 328,3 млн. рублей
составляли сродства, поступившие от продали золота з конце 1953 года
л предназначенные для платежей по решениям Правительства СССР.

https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Итого в сухом остатке ВР на 1/1/54 составляли 130 млн. долларов!!! (тогдашний курс 4 к 1), при эмиссии/денежной базе (см. этот же отчет в 38 млрд. рублей). Вероятно, золота в 53-ем было больше, чем в 37-ом (Колыма отработала уже 16 сезонов), но решение о его продаже было Чрезвычайным - послесталинское руководство, убедившись в какой яме находится страна, решило заткнуть первоочередные дыры, и использовало для этого единственный источник - ЗР (о чем прямо и написано в отчете).
Рост заполненности Советского Союза по внешним расче­там с капиталпстическими странами, равно как и рост оборотов по
клиринговым и корреспондентским счетам о банками капиталистических
стран объясняется, в основном, значительным ростом в 1953 году
закупок импортных продовольственных а промышленных товаров народ­ного потребления за границей в соответствии о решениями Правительства СССР.
Для оплат дополнительно завозимых в СССР по решениям Прави­
тельства шнюртннх товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года бшю реализовано за границей па свободную залогу 134,4 тонна золота,

http://istmat.info/files/uploads/39626/ ... 53_god.pdf
Однако этот факт ничуть не противоречит другому - наличию в СССР в 37-ом всего 254 т золота.
Наш спор однако шел не об этом - Вы пытались утверждать, что ЗВР НИЧЕГО НЕ ДАЕТ людям, приводя пример времена вождя народов. Я - что это основа благосостояния общества, а во времена Сталина ЗВР были мизерны, обеспечивая рубль на несколько копеек. В итоге, с цифрами на руках мы выяснили (а Вы признали), что в 37-ом ЗВР, а 53-ем по крайней мере ВР СССР действительно были мизерными, а страна НИЩЕЙ не тоько по уровню жизни его граждан, но и по макроэкономическим - ВР в 130 млн. долларов/5,8 млрд. долларов в теперешних деньгах, т.е. в 100 раз меньше, чем у теперешней РФ.
Насчет публикации - я не тщеславен, Вы сами можете опубликовать письмо Молотову о золоте. Тем более, что оно несомненно упадет на благодатную почту - ведь вчера пан Президент заявил, что СССР - главный виновник начала 2-ой мировой
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:08

  Волгарь написав:Удивительно, сначала Вы не признавали документов с этого сайта, а теперь начинаете их цитировать как истину в последней инстанции. А раз так, неплохо было бы прочитать отчет Госбанка СССР до конца
Резервы Госбанка з свободных валютах в долларах США, фунтах
стерлингов» швейцарскнх франках), включая клиринговые расчеты,
сальдо которых было инвертировано в свободную валюту, соста­вило па I января 1954 г 519,6 млн. рублей* Из них 328,3 млн. рублей
составляли сродства, поступившие от продали золота з конце 1953 года
л предназначенные для платежей по решениям Правительства СССР.
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts


Итого в сухом остатке ВР на 1/1/54 составляли 130 млн. долларов!!! (тогдашний курс 4 к 1), при эмиссии/денежной базе (см. этот же отчет в 38 млрд. рублей). Вероятно, золота в 53-ем было больше, чем в 37-ом (Колыма отработала уже 16 сезонов), но решение о его продаже было Чрезвычайным - послесталинское руководство, убедившись в какой яме находится страна, решило заткнуть первоочередные дыры, и использовало для этого единственный источник - ЗР (о чем прямо и написано в отчете).
Рост заполненности Советского Союза по внешним расче­там с капиталпстическими странами, равно как и рост оборотов по клиринговым и корреспондентским счетам о банками капиталистических стран объясняется, в основном, значительным ростом в 1953 году закупок импортных продовольственных а промышленных товаров народ­ного потребления за границей в соответствии о решениями Правительства СССР.
Для оплат дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортннх товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную залогу 134,4 тонна золота,

http://istmat.info/files/uploads/39626/ ... 53_god.pdf
Однако этот факт ничуть не противоречит другому - наличию в СССР в 37-ом всего 254 т золота.

1) Я сомневался в документах этого сайта потому, что не верю ни в какие «открытия» таких «исследователей». Потом присмотрелся внимательнее к Вашим выкладкам и выложенным документам.
2) Отчет я как раз дочитал и никакой чрезвычайщины в продаже золота там не увидел.. Если это не так приведите цитату.
3) Сколько в сухом остатке было валюты и клиринговых рублей для расчета с странами тогда еще не Ост-блока из отчета видно, но сколько осталось золота и близко нет. То, что в 1937г было 254т также не умаляет того факта что его к 1953г могло быть и 2000т. Свои выкладки я привел и Вы их ничем не опровергли – ни размером ежегодной добычи с 1937г по 1953г которая могла быть от 0 до 100т в год , ни тратами золота в этот период на закупку вооружений и продовольствия.

  Волгарь написав:Наш спор однако шел не об этом - Вы пытались утверждать, что ЗВР НИЧЕГО НЕ ДАЕТ людям, приводя пример времена вождя народов. Я - что это основа благосостояния общества, а во времена Сталина ЗВР были мизерны, обеспечивая рубль на несколько копеек. В итоге, с цифрами на руках мы выяснили (а Вы признали), что в 37-ом ЗВР, а 53-ем по крайней мере ВР СССР действительно были мизерными, а страна НИЩЕЙ не тоько по уровню жизни его граждан, но и по макроэкономическим - ВР в 130 млн. долларов/5,8 млрд. долларов в теперешних деньгах, т.е. в 100 раз меньше, чем у теперешней РФ.

Да откуда такой ВЫВОД?
По валюте данные есть, а где по золоту??????
Времена Вовы Путина ,хоть и намного более вегетарианские, но в экономике мало чем отличаются по большому счету от времен усатого горца.
И тот, и другой сидели и сидят на куче золота в то время как народ , прямо скажем, не благоденствовал.
Зачем такой запас нужен был Сталину мне не очень непонятно. Видимо, верил в золотое обеспечение рубля т.к. СССР результаты Бреттон-Вудской конференции не ратифицировал или как и любой восточный тиран просто его сильно любил.
А Путин, вероятно, ждет перезагрузки финансовой системы и надеется в нем пересидеть бурю.
И именно об этом наш спор.
  Волгарь написав:Насчет публикации - я не тщеславен, Вы сами можете опубликовать письмо Молотову о золоте. Тем более, что оно несомненно упадет на благодатную почту - ведь вчера пан Президент заявил, что СССР - главный виновник начала 2-ой мировой


Так публиковать-то нечего.
Вы мне, не экономисту, не можете доказать свои тезисы, так что тогда предъявлять Глазьеву?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:26

  Волгарь написав:Однако этот факт ничуть не противоречит другому - наличию в СССР в 37-ом всего 254 т золота.
Ще раз
Куди поділи золото вивезене з Іспанії?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
Погрузка золота на суда заняла три ночи и 25 октября 1936 года четыре судна вышли из порта Картахены и вязли курс на Одессу, советский порт в Чёрном море. В походе нас сопровождали четверо испанцев, на которых были возложены обязанности по охране груза. Из 10 000 ящиков с золотом (560 тонн), находящихся на хранении в Картахене,[68] до Одессы дошло только 7 800 (510 тонн).
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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