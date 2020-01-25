Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51

shapo написав: Волгарь написав: Путь простой http://istmat.info/ - http://istmat.info/documents-

набираете в строках Государство - СССР - Направление - Экономика и финансы - Применить - стр 22 - документ 1071 - Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г .- открывается прикрепленный документ Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. (помечено Архив: РГАСПИ Ф. 82, Оп. 2, Д. 777 Л.4-4об )

http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf

Путь простойнабираете в строках.-(помечено



Во-первых, не 22 стр., а 20стр, и номер не 1071, а 957, ну это ладно.

Гораздо интереснее дальше.

Ниже скана справки приводятся "Записка Наркомата Финансов СССР о движении денежного обращения за 1922-1932 г.г. 20 ноября 1932 г." в которой нет ничего и "Отчет Госбанка СССР за 1953год. 10 августа 1954г."

В нем о золотом запасе можно прочесть только



Для оплаты дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортных товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную валюту 134,4 тонна золота, из которых 14,4 тонн золота реализовано Госбанкам а 120 тонн- Министерством внешней торговли. Вывезенное за границу золото было продано на легальных свободных рынках стран Западной Европы по ценам выше официальной цены золота.

Поступившая в Госбанк выручка от реализации золота в 1953 году составила 598,0 мол,рублей в свободной валюте,

http://istmat.info/files/uploads/39626/ ... 53_god.pdf

Отчет Государственного банка СССР за 1953 год.



Т.е. за 1953г СССР продал более половины 134,4т из своего запаса в 254т на 1953год(по Вашим оценкам).

Волгарь написав: Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/

2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н. Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.



Правда, в Вашей арифметике тоже есть противоречия и недосказанности.

Ранее Вы писали

Волгарь написав: Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г.

http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf

Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз! Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ.И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!



Получается, что с 1937г по 1941г СССР уменьшил добычу в 2 раза с 120т до 60т, а потом вообще перестал добывать золото запасы которого явно сошли на нет.

Или все-таки продолжал его добывать по 100-120т что к 1953г за 12 лет составило 1300 тонн плюс 500 тонн на 1941г, т.е. 1800 тонн?

Или СССР расплачивался этим золотом по ленд-лизу с союзниками, и об этом где-то написано?

Словом, Вы вместе с 2-мя хлопчиками и женщиной совершили явный переворот в российской экономической науке и Сереже Глазьеву после этого пора спустить свое академическое звание в унитаз или удавиться, а пропагандону и просто экономисту Леонтьеву забыть что такое софиты ТВ и быстро спиться (по-тихому он и так это делает).

Когда и в каком экономическом журнале опубликуете свое открытие? Во-первых, не 22 стр., а 20стр, и номер не 1071, а 957, ну это ладно.Гораздо интереснее дальше.Ниже скана справки приводятся "Записка Наркомата Финансов СССР о движении денежного обращения за 1922-1932 г.г. 20 ноября 1932 г." в которой нет ничего и "Отчет Госбанка СССР за 1953год. 10 августа 1954г."В нем о золотом запасе можно прочесть толькоДля оплаты дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортных товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную валюту 134,4 тонна золота, из которых 14,4 тонн золота реализовано Госбанкам а 120 тонн- Министерством внешней торговли. Вывезенное за границу золото было продано на легальных свободных рынках стран Западной Европы по ценам выше официальной цены золота.Поступившая в Госбанк выручка от реализации золота в 1953 году составила 598,0 мол,рублей в свободной валюте,Отчет Государственного банка СССР за 1953 год.Т.е. за 1953г СССР продал более половины 134,4т из своего запаса в 254т на 1953год(по Вашим оценкам).Правда, в Вашей арифметике тоже есть противоречия и недосказанности.Ранее Вы писалиПолучается, что с 1937г по 1941г СССР уменьшил добычу в 2 раза с 120т до 60т, а потом вообще перестал добывать золото запасы которого явно сошли на нет.Или все-таки продолжал его добывать по 100-120т что к 1953г за 12 лет составило 1300 тонн плюс 500 тонн на 1941г, т.е. 1800 тонн?Или СССР расплачивался этим золотом по ленд-лизу с союзниками, и об этом где-то написано?Словом, Вы вместе с 2-мя хлопчиками и женщиной совершили явный переворот в российской экономической науке и Сереже Глазьеву после этого пора спустить свое академическое звание в унитаз или удавиться, а пропагандону и просто экономисту Леонтьеву забыть что такое софиты ТВ и быстро спиться (по-тихому он и так это делает).Когда и в каком экономическом журнале опубликуете свое открытие?

Резервы Госбанка з свободных валютах в долларах США, фунтах

стерлингов» швейцарскнх франках), включая клиринговые расчеты,

сальдо которых было инвертировано в свободную валюту, соста­вило па I января 1954 г 519,6 млн. рублей* Из них 328,3 млн. рублей

составляли сродства, поступившие от продали золота з конце 1953 года

л предназначенные для платежей по решениям Правительства СССР.



Чрезвычайным

Рост заполненности Советского Союза по внешним расче­там с капиталпстическими странами, равно как и рост оборотов по

клиринговым и корреспондентским счетам о банками капиталистических

стран объясняется, в основном, значительным ростом в 1953 году

закупок импортных продовольственных а промышленных товаров народ­ного потребления за границей в соответствии о решениями Правительства СССР.

Для оплат дополнительно завозимых в СССР по решениям Прави­

тельства шнюртннх товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года бшю реализовано за границей па свободную залогу 134,4 тонна золота,



Удивительно, сначала Вы не признавали документов с этого сайта, а теперь начинаете их цитировать как истину в последней инстанции. А раз так, неплохо было бы прочитать отчет Госбанка СССР до концаИтого в сухом остатке ВР на 1/1/54 составляли 130 млн. долларов!!! (тогдашний курс 4 к 1), при эмиссии/денежной базе (см. этот же отчет в 38 млрд. рублей). Вероятно, золота в 53-ем было больше, чем в 37-ом (Колыма отработала уже 16 сезонов), но решение о его продаже было- послесталинское руководство, убедившись в какой яме находится страна, решило заткнуть первоочередные дыры, и использовало для этого единственный источник - ЗР (о чем прямо и написано в отчете).Однако этот факт ничуть не противоречит другому - наличию в СССР в 37-ом всего 254 т золота.Наш спор однако шел не об этом - Вы пытались утверждать, что ЗВР НИЧЕГО НЕ ДАЕТ людям, приводя пример времена вождя народов. Я - что это основа благосостояния общества, а во времена Сталина ЗВР были мизерны, обеспечивая рубль на несколько копеек. В итоге, с цифрами на руках мы выяснили (а Вы признали), что в 37-ом ЗВР, а 53-ем по крайней мере ВР СССР действительно были мизерными, а страна НИЩЕЙ не тоько по уровню жизни его граждан, но и по макроэкономическим - ВР в 130 млн. долларов/5,8 млрд. долларов в теперешних деньгах, т.е. в 100 раз меньше, чем у теперешней РФ.Насчет публикации - я не тщеславен, Вы сами можете опубликовать письмо Молотову о золоте. Тем более, что оно несомненно упадет на благодатную почту - ведь вчера пан Президент заявил, что СССР - главный виновник начала 2-ой мировой