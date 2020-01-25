Додано: Вів 28 січ, 2020 14:24

Сколько в сухом остатке было валюты и клиринговых рублей для расчета с странами тогда еще не Ост-блока из отчета видно, но сколько осталось золота и близко нет. То, что в 1937г было 254т также не умаляет того факта что его к 1953г могло быть и 2000 т. Свои выкладки я привел и Вы их ничем не опровергли – ни размером ежегодной добычи с 1937г по 1953г которая могла быть от 0 до 100т в год , ни тратами золота в этот период на закупку вооружений и продовольствия.

Волгарь писал(а):

Наш спор однако шел не об этом - Вы пытались утверждать, что ЗВР НИЧЕГО НЕ ДАЕТ людям, приводя пример времена вождя народов. Я - что это основа благосостояния общества, а во времена Сталина ЗВР были мизерны, обеспечивая рубль на несколько копеек. В итоге, с цифрами на руках мы выяснили (а Вы признали), что в 37-ом ЗВР, а 53-ем по крайней мере ВР СССР действительно были мизерными, а страна НИЩЕЙ не тоько по уровню жизни его граждан, но и по макроэкономическим - ВР в 130 млн. долларов/5,8 млрд. долларов в теперешних деньгах, т.е. в 100 раз меньше, чем у теперешней РФ.



Да откуда такой ВЫВОД?

По валюте данные есть, а где по золоту??????

Времена Вовы Путина ,хоть и намного более вегетарианские, но в экономике мало чем отличаются по большому счету от времен усатого горца.

И тот, и другой сидели и сидят на куче золота в то время как народ , прямо скажем, не благоденствовал.

Зачем такой запас нужен был Сталину мне не очень непонятно. Видимо, верил в золотое обеспечение рубля т.к. СССР результаты Бреттон-Вудской конференции не ратифицировал или как и любой восточный тиран просто его сильно любил.

А Путин, вероятно, ждет перезагрузки финансовой системы и надеется в нем пересидеть бурю.

Вопрос о том, сколько у СССР было золота к марту 1953-го - дискуссионный.По логике, если 2700 т к началу войны - ложь, то такой же ложью, вероятно, являются и данные на 53-ий год. Видимо, его было больше, чем 37-ом (с учетом роста золотодобычи), более того, Сталину было плевать на то, как живет народ (в отличии от его наследников, которым нужна была народная поддержка для легитимности. С другой стороны, так, как жил СССР в 48-53-ем (в условиях перманентного дефицита даже хлеба и голода 46-го года), при мизерных оборотах внешней торговли, можно сделать вывод, что ресурсов у страны ПРОСТО не было. По крайней мере, в книге, посвященной монетам СССР, утверждается, что перед реформой 60-го года у СССР было 490 т метрического золота, на ноябрь 91-го -250 т, другими сведениями не владею. Валюты, видимо, за исключением краткого периода 74-го года (нефтяной шок) НЕ БЫЛО НИКОГДА.Ваша утверждение насчет российской экономики-ПРОСТО пропагандистский штамп, не имеющий никакого отношения к реальности. В РФ, в отличии от Украины, построен НОРМАЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ со всеми его атрибутами - успешно функционирующим фондовым/валютным/земельным рынком, открытой банковской системой, заточенной на кредитование реального сектора (в отличии от Украины, где накопления так и не стали ИНВЕСТИЦИЯМИ, а идут на нужды госдолга). Более того, с учетом того, что РФ - единственная в мире страна, правительство которой имеет на счетах денег БОЛЬШЕ, чем госдолг (т.е. может отдать его в любой момент целиком и полностью), она, в отличии от НИЩЕГО СССР, является сейчас формально САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ МИРА. Она - единственная из стран способна (будь цены на золото фиксированными) ввести золотое обращение рубля, как 105 лет назад, со свободным разменом кредиток на золотую монету - на почти 110 млрд. долларов физического золота приходится почти физически существующих 230 млрд. (в эквиваленте) долларов денежной базы. Насчет пересидеть - уже писал об этом. Россия за последние 5 лет построила финансовую крепость, справиться с которой не могут ни санкции, ни вирусы. Даже темпы роста, на которые любят ссылаться зарубежные экономисты - обычный блеф. В 13-ом ВВП РФ по ППС был 3 780 млрд, в 18-ом - 4050 млрд. долларов, в 19-ом - 4300, 20-ом- не менее 4,5 трлн, т..е рост за 7 лет на 1/5, а последние 3 года - около 5% в год в реальном исчислении.А 4 500 млрд. ВВП - это 30 600 на душу населения, показатель Польши/витрина для Украины, в которую Евросоюз влил до 300 млрд. инвестиций и простил долги на 80.