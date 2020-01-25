В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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shapo А навіщо тобі ці сторінки? Ви два розумних можете і через приват поспілкуватись А то мучитесь... то одного пропогАндона забанять , то ізраїльско-казахсько-московське перекоти-поле кудись закотиться....
ПС А те що ти боїшся-це добре Знає собака чиє сало зїла....чи бридишся сала?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Во-первых, не 22 стр., а 20стр, и номер не 1071, а 957, ну это ладно. Гораздо интереснее дальше. Ниже скана справки приводятся "Записка Наркомата Финансов СССР о движении денежного обращения за 1922-1932 г.г. 20 ноября 1932 г." в которой нет ничего и "Отчет Госбанка СССР за 1953год. 10 августа 1954г." В нем о золотом запасе можно прочесть только
Для оплаты дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортных товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную валюту 134,4 тонна золота, из которых 14,4 тонн золота реализовано Госбанкам а 120 тонн- Министерством внешней торговли. Вывезенное за границу золото было продано на легальных свободных рынках стран Западной Европы по ценам выше официальной цены золота. Поступившая в Госбанк выручка от реализации золота в 1953 году составила 598,0 мол,рублей в свободной валюте, http://istmat.info/files/uploads/39626/ ... 53_god.pdf Отчет Государственного банка СССР за 1953 год.
Т.е. за 1953г СССР продал более половины 134,4т из своего запаса в 254т на 1953год(по Вашим оценкам).
Волгарь написав: Спорить о вещах очевидных (560 млрд. ЗВР/ВВП в 4,3 триллиона долларов по ППС в 19-ом/РА и ее развитие/Технологии на грани фантастики/ 2 270 т физического золота в закромах России против 254 т у Сталина) - все равно, что спорить с будевельниками. Только он мужик с 8-ю классами деревенской школы в глухом углу, отпахавший в СА 8 лет прапорщиком, Вы - советский к.т.н.
Правда, в Вашей арифметике тоже есть противоречия и недосказанности. Ранее Вы писали
Волгарь написав:Справка о золото-валютных запасах по состоянию на 19 января 1937 г. http://istmat.info/files/uploads/59521/ ... _zapas.pdf Справка на имя Молотова от 19/1/1937, написанная в 1-ом экземпляре, где дана следующая цифра ЗОЛОТА В СССР 254,5 т. ВСЕ. И при существующей добыче (100-120 т в год), при мизерной внешней торговле, ЗР к 1941-му вряд ли превосходили 500 т. И 42,5 млн. долларов в валюте (примерно 2,1 млрд. в современных ценах). Вот и все, чем обладал могучий Советский Союз!
Получается, что с 1937г по 1941г СССР уменьшил добычу в 2 раза с 120т до 60т, а потом вообще перестал добывать золото запасы которого явно сошли на нет. Или все-таки продолжал его добывать по 100-120т что к 1953г за 12 лет составило 1300 тонн плюс 500 тонн на 1941г, т.е. 1800 тонн? Или СССР расплачивался этим золотом по ленд-лизу с союзниками, и об этом где-то написано? Словом, Вы вместе с 2-мя хлопчиками и женщиной совершили явный переворот в российской экономической науке и Сереже Глазьеву после этого пора спустить свое академическое звание в унитаз или удавиться, а пропагандону и просто экономисту Леонтьеву забыть что такое софиты ТВ и быстро спиться (по-тихому он и так это делает). Когда и в каком экономическом журнале опубликуете свое открытие?
Удивительно, сначала Вы не признавали документов с этого сайта, а теперь начинаете их цитировать как истину в последней инстанции. А раз так, неплохо было бы прочитать отчет Госбанка СССР до конца
Резервы Госбанка з свободных валютах в долларах США, фунтах стерлингов» швейцарскнх франках), включая клиринговые расчеты, сальдо которых было инвертировано в свободную валюту, составило па I января 1954 г 519,6 млн. рублей* Из них 328,3 млн. рублей составляли сродства, поступившие от продали золота з конце 1953 года л предназначенные для платежей по решениям Правительства СССР.
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts Итого в сухом остатке ВР на 1/1/54 составляли 130 млн. долларов!!! (тогдашний курс 4 к 1), при эмиссии/денежной базе (см. этот же отчет в 38 млрд. рублей). Вероятно, золота в 53-ем было больше, чем в 37-ом (Колыма отработала уже 16 сезонов), но решение о его продаже было Чрезвычайным - послесталинское руководство, убедившись в какой яме находится страна, решило заткнуть первоочередные дыры, и использовало для этого единственный источник - ЗР (о чем прямо и написано в отчете).
Рост заполненности Советского Союза по внешним расчетам с капиталпстическими странами, равно как и рост оборотов по клиринговым и корреспондентским счетам о банками капиталистических стран объясняется, в основном, значительным ростом в 1953 году закупок импортных продовольственных а промышленных товаров народного потребления за границей в соответствии о решениями Правительства СССР. Для оплат дополнительно завозимых в СССР по решениям Прави тельства шнюртннх товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года бшю реализовано за границей па свободную залогу 134,4 тонна золота,
http://istmat.info/files/uploads/39626/ ... 53_god.pdf Однако этот факт ничуть не противоречит другому - наличию в СССР в 37-ом всего 254 т золота. Наш спор однако шел не об этом - Вы пытались утверждать, что ЗВР НИЧЕГО НЕ ДАЕТ людям, приводя пример времена вождя народов. Я - что это основа благосостояния общества, а во времена Сталина ЗВР были мизерны, обеспечивая рубль на несколько копеек. В итоге, с цифрами на руках мы выяснили (а Вы признали), что в 37-ом ЗВР, а 53-ем по крайней мере ВР СССР действительно были мизерными, а страна НИЩЕЙ не тоько по уровню жизни его граждан, но и по макроэкономическим - ВР в 130 млн. долларов/5,8 млрд. долларов в теперешних деньгах, т.е. в 100 раз меньше, чем у теперешней РФ. Насчет публикации - я не тщеславен, Вы сами можете опубликовать письмо Молотову о золоте. Тем более, что оно несомненно упадет на благодатную почту - ведь вчера пан Президент заявил, что СССР - главный виновник начала 2-ой мировой
Волгарь написав:Удивительно, сначала Вы не признавали документов с этого сайта, а теперь начинаете их цитировать как истину в последней инстанции. А раз так, неплохо было бы прочитать отчет Госбанка СССР до конца
Резервы Госбанка з свободных валютах в долларах США, фунтах стерлингов» швейцарскнх франках), включая клиринговые расчеты, сальдо которых было инвертировано в свободную валюту, составило па I января 1954 г 519,6 млн. рублей* Из них 328,3 млн. рублей составляли сродства, поступившие от продали золота з конце 1953 года л предназначенные для платежей по решениям Правительства СССР. https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Итого в сухом остатке ВР на 1/1/54 составляли 130 млн. долларов!!! (тогдашний курс 4 к 1), при эмиссии/денежной базе (см. этот же отчет в 38 млрд. рублей). Вероятно, золота в 53-ем было больше, чем в 37-ом (Колыма отработала уже 16 сезонов), но решение о его продаже было Чрезвычайным - послесталинское руководство, убедившись в какой яме находится страна, решило заткнуть первоочередные дыры, и использовало для этого единственный источник - ЗР (о чем прямо и написано в отчете).
Рост заполненности Советского Союза по внешним расчетам с капиталпстическими странами, равно как и рост оборотов по клиринговым и корреспондентским счетам о банками капиталистических стран объясняется, в основном, значительным ростом в 1953 году закупок импортных продовольственных а промышленных товаров народного потребления за границей в соответствии о решениями Правительства СССР. Для оплат дополнительно завозимых в СССР по решениям Правительства импортннх товаров, в ноябрѳ-декабре 1953 года было реализовано за границей па свободную залогу 134,4 тонна золота,
1) Я сомневался в документах этого сайта потому, что не верю ни в какие «открытия» таких «исследователей». Потом присмотрелся внимательнее к Вашим выкладкам и выложенным документам. 2) Отчет я как раз дочитал и никакой чрезвычайщины в продаже золота там не увидел.. Если это не так приведите цитату. 3) Сколько в сухом остатке было валюты и клиринговых рублей для расчета с странами тогда еще не Ост-блока из отчета видно, но сколько осталось золота и близко нет. То, что в 1937г было 254т также не умаляет того факта что его к 1953г могло быть и 2000т. Свои выкладки я привел и Вы их ничем не опровергли – ни размером ежегодной добычи с 1937г по 1953г которая могла быть от 0 до 100т в год , ни тратами золота в этот период на закупку вооружений и продовольствия.
Волгарь написав:Наш спор однако шел не об этом - Вы пытались утверждать, что ЗВР НИЧЕГО НЕ ДАЕТ людям, приводя пример времена вождя народов. Я - что это основа благосостояния общества, а во времена Сталина ЗВР были мизерны, обеспечивая рубль на несколько копеек. В итоге, с цифрами на руках мы выяснили (а Вы признали), что в 37-ом ЗВР, а 53-ем по крайней мере ВР СССР действительно были мизерными, а страна НИЩЕЙ не тоько по уровню жизни его граждан, но и по макроэкономическим - ВР в 130 млн. долларов/5,8 млрд. долларов в теперешних деньгах, т.е. в 100 раз меньше, чем у теперешней РФ.
Да откуда такой ВЫВОД? По валюте данные есть, а где по золоту?????? Времена Вовы Путина ,хоть и намного более вегетарианские, но в экономике мало чем отличаются по большому счету от времен усатого горца. И тот, и другой сидели и сидят на куче золота в то время как народ , прямо скажем, не благоденствовал. Зачем такой запас нужен был Сталину мне не очень непонятно. Видимо, верил в золотое обеспечение рубля т.к. СССР результаты Бреттон-Вудской конференции не ратифицировал или как и любой восточный тиран просто его сильно любил. А Путин, вероятно, ждет перезагрузки финансовой системы и надеется в нем пересидеть бурю. И именно об этом наш спор.
Волгарь написав:Насчет публикации - я не тщеславен, Вы сами можете опубликовать письмо Молотову о золоте. Тем более, что оно несомненно упадет на благодатную почту - ведь вчера пан Президент заявил, что СССР - главный виновник начала 2-ой мировой
Так публиковать-то нечего. Вы мне, не экономисту, не можете доказать свои тезисы, так что тогда предъявлять Глазьеву?
Погрузка золота на суда заняла три ночи и 25 октября 1936 года четыре судна вышли из порта Картахены и вязли курс на Одессу, советский порт в Чёрном море. В походе нас сопровождали четверо испанцев, на которых были возложены обязанности по охране груза. Из 10 000 ящиков с золотом (560 тонн), находящихся на хранении в Картахене,[68] до Одессы дошло только 7 800 (510 тонн).
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Сколько в сухом остатке было валюты и клиринговых рублей для расчета с странами тогда еще не Ост-блока из отчета видно, но сколько осталось золота и близко нет. То, что в 1937г было 254т также не умаляет того факта что его к 1953г могло быть и 2000 т. Свои выкладки я привел и Вы их ничем не опровергли – ни размером ежегодной добычи с 1937г по 1953г которая могла быть от 0 до 100т в год , ни тратами золота в этот период на закупку вооружений и продовольствия.
Вопрос о том, сколько у СССР было золота к марту 1953-го - дискуссионный. По логике, если 2700 т к началу войны - ложь, то такой же ложью, вероятно, являются и данные на 53-ий год. Видимо, его было больше, чем 37-ом (с учетом роста золотодобычи), более того, Сталину было плевать на то, как живет народ (в отличии от его наследников, которым нужна была народная поддержка для легитимности. С другой стороны, так, как жил СССР в 48-53-ем (в условиях перманентного дефицита даже хлеба и голода 46-го года), при мизерных оборотах внешней торговли, можно сделать вывод, что ресурсов у страны ПРОСТО не было. По крайней мере, в книге, посвященной монетам СССР, утверждается, что перед реформой 60-го года у СССР было 490 т метрического золота, на ноябрь 91-го -250 т, другими сведениями не владею. Валюты, видимо, за исключением краткого периода 74-го года (нефтяной шок) НЕ БЫЛО НИКОГДА.
Волгарь писал(а): Наш спор однако шел не об этом - Вы пытались утверждать, что ЗВР НИЧЕГО НЕ ДАЕТ людям, приводя пример времена вождя народов. Я - что это основа благосостояния общества, а во времена Сталина ЗВР были мизерны, обеспечивая рубль на несколько копеек. В итоге, с цифрами на руках мы выяснили (а Вы признали), что в 37-ом ЗВР, а 53-ем по крайней мере ВР СССР действительно были мизерными, а страна НИЩЕЙ не тоько по уровню жизни его граждан, но и по макроэкономическим - ВР в 130 млн. долларов/5,8 млрд. долларов в теперешних деньгах, т.е. в 100 раз меньше, чем у теперешней РФ.
Да откуда такой ВЫВОД? По валюте данные есть, а где по золоту?????? Времена Вовы Путина ,хоть и намного более вегетарианские, но в экономике мало чем отличаются по большому счету от времен усатого горца. И тот, и другой сидели и сидят на куче золота в то время как народ , прямо скажем, не благоденствовал. Зачем такой запас нужен был Сталину мне не очень непонятно. Видимо, верил в золотое обеспечение рубля т.к. СССР результаты Бреттон-Вудской конференции не ратифицировал или как и любой восточный тиран просто его сильно любил.
А Путин, вероятно, ждет перезагрузки финансовой системы и надеется в нем пересидеть бурю.
Ваша утверждение насчет российской экономики-ПРОСТО пропагандистский штамп, не имеющий никакого отношения к реальности. В РФ, в отличии от Украины, построен НОРМАЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ со всеми его атрибутами - успешно функционирующим фондовым/валютным/земельным рынком, открытой банковской системой, заточенной на кредитование реального сектора (в отличии от Украины, где накопления так и не стали ИНВЕСТИЦИЯМИ, а идут на нужды госдолга). Более того, с учетом того, что РФ - единственная в мире страна, правительство которой имеет на счетах денег БОЛЬШЕ, чем госдолг (т.е. может отдать его в любой момент целиком и полностью), она, в отличии от НИЩЕГО СССР, является сейчас формально САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ МИРА. Она - единственная из стран способна (будь цены на золото фиксированными) ввести золотое обращение рубля, как 105 лет назад, со свободным разменом кредиток на золотую монету - на почти 110 млрд. долларов физического золота приходится почти физически существующих 230 млрд. (в эквиваленте) долларов денежной базы. Насчет пересидеть - уже писал об этом. Россия за последние 5 лет построила финансовую крепость, справиться с которой не могут ни санкции, ни вирусы. Даже темпы роста, на которые любят ссылаться зарубежные экономисты - обычный блеф. В 13-ом ВВП РФ по ППС был 3 780 млрд, в 18-ом - 4050 млрд. долларов, в 19-ом - 4300, 20-ом- не менее 4,5 трлн, т..е рост за 7 лет на 1/5, а последние 3 года - около 5% в год в реальном исчислении.А 4 500 млрд. ВВП - это 30 600 на душу населения, показатель Польши/витрина для Украины, в которую Евросоюз влил до 300 млрд. инвестиций и простил долги на 80.
Волгарь написав:Ваша утверждение насчет российской экономики-ПРОСТО пропагандистский штамп, не имеющий никакого отношения к реальности. В РФ, в отличии от Украины, построен НОРМАЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ со всеми его атрибутами - успешно функционирующим фондовым/валютным/земельным рынком, открытой банковской системой, заточенной на кредитование реального сектора (в отличии от Украины, где накопления так и не стали ИНВЕСТИЦИЯМИ, а идут на нужды госдолга).
Страны с нормальными рыночными механизмами никогда не полезут в военные авантюры, это удел фантомный болей бывших империй. Вове Путину повезло с невиданным ростом цен на энергоносители с 2000 до 2008г и оппонентами в виде Клинтонов и Обам, а не Рейганов и Тетчер, иначе он бы был там же где Горбачев и Ельцин. Про реальность это не Москва и Питер с Рублевкой, это Зауралье.
Волгарь написав: Более того, с учетом того, что РФ - единственная в мире страна, правительство которой имеет на счетах денег БОЛЬШЕ, чем госдолг (т.е. может отдать его в любой момент целиком и полностью), она, в отличии от НИЩЕГО СССР, является сейчас формально САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ МИРА. Она - единственная из стран способна (будь цены на золото фиксированными) ввести золотое обращение рубля, как 105 лет назад, со свободным разменом кредиток на золотую монету - на почти 110 млрд. долларов физического золота приходится почти физически существующих 230 млрд. (в эквиваленте) долларов денежной базы. Насчет пересидеть - уже писал об этом. Россия за последние 5 лет построила финансовую крепость, справиться с которой не могут ни санкции, ни вирусы. Даже темпы роста, на которые любят ссылаться зарубежные экономисты - обычный блеф. В 13-ом ВВП РФ по ППС был 3 780 млрд, в 18-ом - 4050 млрд. долларов, в 19-ом - 4300, 20-ом- не менее 4,5 трлн, т..е рост за 7 лет на 1/5, а последние 3 года - около 5% в год в реальном исчислении.А 4 500 млрд. ВВП - это 30 600 на душу населения, показатель Польши/витрина для Украины, в которую Евросоюз влил до 300 млрд. инвестиций и простил долги на 80.
Помнится, в Румынии при Чаушеску тоже с долгами рассчитались ,вот только на уровне жизни это никак не отразилось. Золото - всего-навсего металл, а не люди с их образованием и физическим и психическим здоровьем не озлобленные на весь остальной мир,не технологии и не научный уровень страны. Более того, оно имеет большие колебания в цене, особенно при выбросе на рынок больших партий, и точно не является "финансовой крепостью" о которой Вы так пафосно пишите. Про Польшу у вас какие-то странные данные - здесь намного меньшие цифры https://sbh-partners.com/kak-polsha-sta ... investorov https://focus.ua/economics/336606
Волгарь написав:Ваша утверждение насчет российской экономики-ПРОСТО пропагандистский штамп, не имеющий никакого отношения к реальности. В РФ, в отличии от Украины, построен НОРМАЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ со всеми его атрибутами - успешно функционирующим фондовым/валютным/земельным рынком, открытой банковской системой, заточенной на кредитование реального сектора (в отличии от Украины, где накопления так и не стали ИНВЕСТИЦИЯМИ, а идут на нужды госдолга).
Страны с нормальными рыночными механизмами никогда не полезут в военные авантюры, это удел фантомный болей бывших империй. Вове Путину повезло с невиданным ростом цен на энергоносители с 2000 до 2008г и оппонентами в виде Клинтонов и Обам, а не Рейганов и Тетчер, иначе он бы был там же где Горбачев и Ельцин. Про реальность это не Москва и Питер с Рублевкой, это Зауралье.
Волгарь написав: Более того, с учетом того, что РФ - единственная в мире страна, правительство которой имеет на счетах денег БОЛЬШЕ, чем госдолг (т.е. может отдать его в любой момент целиком и полностью), она, в отличии от НИЩЕГО СССР, является сейчас формально САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ МИРА. Она - единственная из стран способна (будь цены на золото фиксированными) ввести золотое обращение рубля, как 105 лет назад, со свободным разменом кредиток на золотую монету - на почти 110 млрд. долларов физического золота приходится почти физически существующих 230 млрд. (в эквиваленте) долларов денежной базы. Насчет пересидеть - уже писал об этом. Россия за последние 5 лет построила финансовую крепость, справиться с которой не могут ни санкции, ни вирусы. Даже темпы роста, на которые любят ссылаться зарубежные экономисты - обычный блеф. В 13-ом ВВП РФ по ППС был 3 780 млрд, в 18-ом - 4050 млрд. долларов, в 19-ом - 4300, 20-ом- не менее 4,5 трлн, т..е рост за 7 лет на 1/5, а последние 3 года - около 5% в год в реальном исчислении.А 4 500 млрд. ВВП - это 30 600 на душу населения, показатель Польши/витрина для Украины, в которую Евросоюз влил до 300 млрд. инвестиций и простил долги на 80.
Помнится, в Румынии при Чаушеску тоже с долгами рассчитались ,вот только на уровне жизни это никак не отразилось. Золото - всего-навсего металл, а не люди с их образованием и физическим и психическим здоровьем не озлобленные на весь остальной мир,не технологии и не научный уровень страны. Более того, оно имеет большие колебания в цене, особенно при выбросе на рынок больших партий, и точно не является "финансовой крепостью" о которой Вы так пафосно пишите. Про Польшу у вас какие-то странные данные - здесь намного меньшие цифры https://sbh-partners.com/kak-polsha-sta ... investorov https://focus.ua/economics/336606
Вы вряд ли будете отрицать, что страны НАТО во главе с СШП как раз и являются с одной стороны государствами с едва ли не 500-т летней рыночной экономикой, с другой на протяжении последних 70-ти лет ведут абсолютно империалистическую экспансионистскую политику, результатом которой стала гибель десятков миллионов людей по всему миру. Или Сирия/Ливия/Ирак/Афганистан - ЭТО НЕЧТО ИНОЕ, например, ЭМАНАЦИЯ ДОБРА в чистом виде? По поводу Румынии и нынешней РФ - глупость в стиле форумных тролей. Насчет Польши GDP per capita, PPP (current international $) Russian Federation 2018 27,147.3 Poland 2018 31,336.6 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Как видите, я всегда аккуратен с цифрами - с уровнем 30 600 в 20-ом РФ почти достигнет польского уровня, а его рост составит около 5% в год в реальном выражении.
Волгарь написав:Вы вряд ли будете отрицать, что страны НАТО во главе с СШП как раз и являются с одной стороны государствами с едва ли не 500-т летней рыночной экономикой, с другой на протяжении последних 70-ти лет ведут абсолютно империалистическую экспансионистскую политику, результатом которой стала гибель десятков миллионов людей по всему миру. Или Сирия/Ливия/Ирак/Афганистан - ЭТО НЕЧТО ИНОЕ, например, ЭМАНАЦИЯ ДОБРА в чистом виде?
Кроме США которые в послевоенные годы противостояли СССР по всему миру - в Корее,Вьетнаме,Афганистане снабжая талибов что можно предъявить остальным странам НАТО? Алжир при уходе Франции из бывшей колонии когда сама Франция оказалась на грани гражданской войны? Операции в Югославии и первый раз в Ливии по решению ООН? Афганистан и Ирак были реакцией на 9.11, Сирия это продолжение войны против терроризма ИГИЛ и Ирана.Зачем Россия туда залезла? Поддержать братский сирийский народ или амерам противостоять как в старые добрые времена? Кто из них может сравниться с Россией 2014г не говоря о 2008г в Грузии? Разве Косово аннексировано Албанией? И это не пороховая бочка Передней Азии, а европа,да еще и с бывшим братским народом.
Насчет Польши GDP per capita, PPP (current international $) Russian Federation 2018 27,147.3 Poland 2018 31,336.6 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Как видите, я всегда аккуратен с цифрами - с уровнем 30 600 в 20-ом РФ почти достигнет польского уровня, а его рост составит около 5% в год в реальном выражении.
Я писал о списании польского долга и инвестициях ЕС в Польшу