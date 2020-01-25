В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Вы вряд ли будете отрицать, что страны НАТО во главе с СШП как раз и являются с одной стороны государствами с едва ли не 500-т летней рыночной экономикой, с другой на протяжении последних 70-ти лет ведут абсолютно империалистическую экспансионистскую политику, результатом которой стала гибель десятков миллионов людей по всему миру. Или Сирия/Ливия/Ирак/Афганистан - ЭТО НЕЧТО ИНОЕ, например, ЭМАНАЦИЯ ДОБРА в чистом виде?
Кроме США которые в послевоенные годы противостояли СССР по всему миру - в Корее,Вьетнаме,Афганистане снабжая талибов что можно предъявить остальным странам НАТО? Алжир при уходе Франции из бывшей колонии когда сама Франция оказалась на грани гражданской войны? Операции в Югославии и первый раз в Ливии по решению ООН? Афганистан и Ирак были реакцией на 9.11, Сирия это продолжение войны против терроризма ИГИЛ и Ирана.Зачем Россия туда залезла? Поддержать братский сирийский народ или амерам противостоять как в старые добрые времена? Кто из них может сравниться с Россией 2014г не говоря о 2008г в Грузии? Разве Косово аннексировано Албанией? И это не пороховая бочка Передней Азии, а европа,да еще и с бывшим братским народом.
Насчет Польши GDP per capita, PPP (current international $) Russian Federation 2018 27,147.3 Poland 2018 31,336.6 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Как видите, я всегда аккуратен с цифрами - с уровнем 30 600 в 20-ом РФ почти достигнет польского уровня, а его рост составит около 5% в год в реальном выражении.
Я писал о списании польского долга и инвестициях ЕС в Польшу
Простите, но насчет политики даже странно такое читать. Только за последние лет 10 американский империализм совокупно уничтожил пару миллионов жителей Ливии/Сирии/Ирака/Афганистана. Коненчо, из лучших побуждений, защищая демократию...