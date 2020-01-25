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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 584585586587
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:23

  shapo написав:
  Волгарь написав:Вы вряд ли будете отрицать, что страны НАТО во главе с СШП как раз и являются с одной стороны государствами с едва ли не 500-т летней рыночной экономикой, с другой на протяжении последних 70-ти лет ведут абсолютно империалистическую экспансионистскую политику, результатом которой стала гибель десятков миллионов людей по всему миру. Или Сирия/Ливия/Ирак/Афганистан - ЭТО НЕЧТО ИНОЕ, например, ЭМАНАЦИЯ ДОБРА в чистом виде?

Кроме США которые в послевоенные годы противостояли СССР по всему миру - в Корее,Вьетнаме,Афганистане снабжая талибов что можно предъявить остальным странам НАТО?
Алжир при уходе Франции из бывшей колонии когда сама Франция оказалась на грани гражданской войны?
Операции в Югославии и первый раз в Ливии по решению ООН?
Афганистан и Ирак были реакцией на 9.11, Сирия это продолжение войны против терроризма ИГИЛ и Ирана.Зачем Россия туда залезла? Поддержать братский сирийский народ или амерам противостоять как в старые добрые времена?
Кто из них может сравниться с Россией 2014г не говоря о 2008г в Грузии?
Разве Косово аннексировано Албанией?
И это не пороховая бочка Передней Азии, а европа,да еще и с бывшим братским народом.


Насчет Польши
GDP per capita, PPP (current international $)
Russian Federation 2018 27,147.3
Poland 2018 31,336.6
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Как видите, я всегда аккуратен с цифрами - с уровнем 30 600 в 20-ом РФ почти достигнет польского уровня, а его рост составит около 5% в год в реальном выражении.


Я писал о списании польского долга и инвестициях ЕС в Польшу

Простите, но насчет политики даже странно такое читать. Только за последние лет 10 американский империализм совокупно уничтожил пару миллионов жителей Ливии/Сирии/Ирака/Афганистана. Коненчо, из лучших побуждений, защищая демократию...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:22

  Волгарь написав:Простите, но насчет политики даже странно такое читать. Только за последние лет 10 американский империализм совокупно уничтожил пару миллионов жителей Ливии/Сирии/Ирака/Афганистана. Коненчо, из лучших побуждений, защищая демократию...

Можно по странам сколько в каждой уничтожил американский империализм, особенно по Ливии и Сирии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:20

Почти текстуальное совпадение
Россия: после адаптации к санкциям экономика остается в крепком здравии (Financial Times)
https://inosmi.ru/economic/20200130/246740243.html
По мнению некоторых экономических аналитиков, Москве следует больше опасаться резкого снятия санкций, нежели введения дополнительных. «Самая большая опасность для российской экономики возникла бы, если бы в один прекрасный день Соединенные Штаты проснулись и сняли все санкции, — говорит высокопоставленный чиновник, консультирующий российский Центральный банк. — Возник бы массовый приток капитала, взлет курса валюты, и вся политика правительства была бы уничтожена. Это было бы катастрофой».

Удивительно, но одно из самых авторитетных в мире финансовых изданий почти 100% подтверждает то, о чем я писал в этой теме последние 2 года
А вот и новый рекорд -560 млрд. долларов ЗВР.
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
24.01.2020 559,8
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Волгарь
 
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