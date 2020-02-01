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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 584585586587
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:23

  shapo написав:
  Волгарь написав:Вы вряд ли будете отрицать, что страны НАТО во главе с СШП как раз и являются с одной стороны государствами с едва ли не 500-т летней рыночной экономикой, с другой на протяжении последних 70-ти лет ведут абсолютно империалистическую экспансионистскую политику, результатом которой стала гибель десятков миллионов людей по всему миру. Или Сирия/Ливия/Ирак/Афганистан - ЭТО НЕЧТО ИНОЕ, например, ЭМАНАЦИЯ ДОБРА в чистом виде?

Кроме США которые в послевоенные годы противостояли СССР по всему миру - в Корее,Вьетнаме,Афганистане снабжая талибов что можно предъявить остальным странам НАТО?
Алжир при уходе Франции из бывшей колонии когда сама Франция оказалась на грани гражданской войны?
Операции в Югославии и первый раз в Ливии по решению ООН?
Афганистан и Ирак были реакцией на 9.11, Сирия это продолжение войны против терроризма ИГИЛ и Ирана.Зачем Россия туда залезла? Поддержать братский сирийский народ или амерам противостоять как в старые добрые времена?
Кто из них может сравниться с Россией 2014г не говоря о 2008г в Грузии?
Разве Косово аннексировано Албанией?
И это не пороховая бочка Передней Азии, а европа,да еще и с бывшим братским народом.


Насчет Польши
GDP per capita, PPP (current international $)
Russian Federation 2018 27,147.3
Poland 2018 31,336.6
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Как видите, я всегда аккуратен с цифрами - с уровнем 30 600 в 20-ом РФ почти достигнет польского уровня, а его рост составит около 5% в год в реальном выражении.


Я писал о списании польского долга и инвестициях ЕС в Польшу

Простите, но насчет политики даже странно такое читать. Только за последние лет 10 американский империализм совокупно уничтожил пару миллионов жителей Ливии/Сирии/Ирака/Афганистана. Коненчо, из лучших побуждений, защищая демократию...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:22

  Волгарь написав:Простите, но насчет политики даже странно такое читать. Только за последние лет 10 американский империализм совокупно уничтожил пару миллионов жителей Ливии/Сирии/Ирака/Афганистана. Коненчо, из лучших побуждений, защищая демократию...

Можно по странам сколько в каждой уничтожил американский империализм, особенно по Ливии и Сирии
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:20

Почти текстуальное совпадение
Россия: после адаптации к санкциям экономика остается в крепком здравии (Financial Times)
https://inosmi.ru/economic/20200130/246740243.html
По мнению некоторых экономических аналитиков, Москве следует больше опасаться резкого снятия санкций, нежели введения дополнительных. «Самая большая опасность для российской экономики возникла бы, если бы в один прекрасный день Соединенные Штаты проснулись и сняли все санкции, — говорит высокопоставленный чиновник, консультирующий российский Центральный банк. — Возник бы массовый приток капитала, взлет курса валюты, и вся политика правительства была бы уничтожена. Это было бы катастрофой».

Удивительно, но одно из самых авторитетных в мире финансовых изданий почти 100% подтверждает то, о чем я писал в этой теме последние 2 года
А вот и новый рекорд -560 млрд. долларов ЗВР.
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
24.01.2020 559,8
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:19

  shapo написав:
  vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое...
Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))


Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия.
Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
Вот только не нужно демагогии про Без прошлого нет будущего. И переводов стрелок на интституты памяти. От этого института бомбит только у россиян. Совпадение?

Если человек упорно дискутирует с оператором из Ольгино (например, Волгарем), то возникает подозрение, что они коллеги. И оба зарабатывают на количестве постов ))
Думаю, что такая "дискуссия" с Сири или Алексой будет более плодотворной. И строчить ничего не нужно. Или все-таки нужно?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:56

  vladvlas написав:
  shapo написав:
  vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое...
Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))


Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия.
Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
Вот только не нужно демагогии про Без прошлого нет будущего. И переводов стрелок на интституты памяти. От этого института бомбит только у россиян. Совпадение?

Если человек упорно дискутирует с оператором из Ольгино (например, Волгарем), то возникает подозрение, что они коллеги. И оба зарабатывают на количестве постов ))
Думаю, что такая "дискуссия" с Сири или Алексой будет более плодотворной. И строчить ничего не нужно. Или все-таки нужно?


Я не во всем согласен с Shapo (и с Волгарем тоже), но когда на человека, критикующего власть, начинают вешать ярлык врага народа и иностранного агента, это - типичные признаки тоталитарного подхода
И в последнее время, к сожалению, это встречается куда чаще, чем, скажем, во времена Ющенко, когда с оппонентами дискутировали, а не обливали их зеленкой
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:13

  vladvlas написав:
  shapo написав:
  vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое...
Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))


Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия.
Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
Вот только не нужно демагогии про Без прошлого нет будущего. И переводов стрелок на интституты памяти. От этого института бомбит только у россиян. Совпадение?

Если человек упорно дискутирует с оператором из Ольгино (например, Волгарем), то возникает подозрение, что они коллеги. И оба зарабатывают на количестве постов ))
Думаю, что такая "дискуссия" с Сири или Алексой будет более плодотворной. И строчить ничего не нужно. Или все-таки нужно?

Хоть бы адрес кассы кто-нибудь назвал где можно заработанное получить.
А про институт памяти поинтересуйтесь у поляков
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:39

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ за январь-декабрь 2019 (тыс.
тонн)
https://gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm
Масла растительные и их фракции нерафинированные 6 688
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, млн тонн 7,3
30 лет назад РСФСР производила 1,1 млн. т растительного масла и 3,9 млн. т сахара, т.е. производство масла выросло в 6 раз!, а сахара - почти вдвое.
Водка, млн дкл 83,6
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн дкл 771
Т.е., если даже принять пиво со средним содержанием спирта в 5%, то всего около 5 л спирта на человека
Ткани, млн м2 5 929
Производство уменьшилось с 8 до 6 млрд м2, НО НЕ ИСЧЕЗЛО
Обувь, млн пар 112
Сократилось в 3,5 раза, но опять-таки, не исчезло
Приемники телевизионные, тыс. штук 6 924
Против 4,4 млн. (2 млн. цветных) телевизоров 30 лет назад
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук 3 372
Машины стиральные бытовые, тыс. штук 4 872
Холодильников чуть меньше, стиралок больше, чем в РСФСР
Автомобили легковые, тыс. штук 1 525
Легковых авто произведено на 40% больше, чем в РСФСР
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:45

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2020/5 ... 6ee057c0c0


Гуманісти, що тут скажеш. Захворів - їзжай лікуватись додому. :mrgreen:
Добре, хоч не спалюють, як євреїв під час чуми, в середньовіччі...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:49

  shapo написав:
А про институт памяти поинтересуйтесь у поляков


Ну от мене інститут пам"яті реально не дуже цікавить - дуже вже заполітизований ...
Але чого там поляків питати - у них рильце в пушку добряче теж - за всю історію нашого сусідства ...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:12

  Puente написав:
  shapo написав:
А про институт памяти поинтересуйтесь у поляков


Ну от мене інститут пам"яті реально не дуже цікавить - дуже вже заполітизований ...
Але чого там поляків питати - у них рильце в пушку добряче теж - за всю історію нашого сусідства ...

ЭТО-ОФФТОП. С Институтом памяти - НЕ СЮДА
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