В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Вы вряд ли будете отрицать, что страны НАТО во главе с СШП как раз и являются с одной стороны государствами с едва ли не 500-т летней рыночной экономикой, с другой на протяжении последних 70-ти лет ведут абсолютно империалистическую экспансионистскую политику, результатом которой стала гибель десятков миллионов людей по всему миру. Или Сирия/Ливия/Ирак/Афганистан - ЭТО НЕЧТО ИНОЕ, например, ЭМАНАЦИЯ ДОБРА в чистом виде?
Кроме США которые в послевоенные годы противостояли СССР по всему миру - в Корее,Вьетнаме,Афганистане снабжая талибов что можно предъявить остальным странам НАТО? Алжир при уходе Франции из бывшей колонии когда сама Франция оказалась на грани гражданской войны? Операции в Югославии и первый раз в Ливии по решению ООН? Афганистан и Ирак были реакцией на 9.11, Сирия это продолжение войны против терроризма ИГИЛ и Ирана.Зачем Россия туда залезла? Поддержать братский сирийский народ или амерам противостоять как в старые добрые времена? Кто из них может сравниться с Россией 2014г не говоря о 2008г в Грузии? Разве Косово аннексировано Албанией? И это не пороховая бочка Передней Азии, а европа,да еще и с бывшим братским народом.
Насчет Польши GDP per capita, PPP (current international $) Russian Federation 2018 27,147.3 Poland 2018 31,336.6 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Как видите, я всегда аккуратен с цифрами - с уровнем 30 600 в 20-ом РФ почти достигнет польского уровня, а его рост составит около 5% в год в реальном выражении.
Я писал о списании польского долга и инвестициях ЕС в Польшу
Простите, но насчет политики даже странно такое читать. Только за последние лет 10 американский империализм совокупно уничтожил пару миллионов жителей Ливии/Сирии/Ирака/Афганистана. Коненчо, из лучших побуждений, защищая демократию...
Волгарь написав:Простите, но насчет политики даже странно такое читать. Только за последние лет 10 американский империализм совокупно уничтожил пару миллионов жителей Ливии/Сирии/Ирака/Афганистана. Коненчо, из лучших побуждений, защищая демократию...
Можно по странам сколько в каждой уничтожил американский империализм, особенно по Ливии и Сирии
По мнению некоторых экономических аналитиков, Москве следует больше опасаться резкого снятия санкций, нежели введения дополнительных. «Самая большая опасность для российской экономики возникла бы, если бы в один прекрасный день Соединенные Штаты проснулись и сняли все санкции, — говорит высокопоставленный чиновник, консультирующий российский Центральный банк. — Возник бы массовый приток капитала, взлет курса валюты, и вся политика правительства была бы уничтожена. Это было бы катастрофой».
Удивительно, но одно из самых авторитетных в мире финансовых изданий почти 100% подтверждает то, о чем я писал в этой теме последние 2 года А вот и новый рекорд -560 млрд. долларов ЗВР. Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 24.01.2020 559,8 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое... Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))
Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия. Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
Вот только не нужно демагогии про Без прошлого нет будущего. И переводов стрелок на интституты памяти. От этого института бомбит только у россиян. Совпадение?
Если человек упорно дискутирует с оператором из Ольгино (например, Волгарем), то возникает подозрение, что они коллеги. И оба зарабатывают на количестве постов )) Думаю, что такая "дискуссия" с Сири или Алексой будет более плодотворной. И строчить ничего не нужно. Или все-таки нужно?
vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое... Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))
Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия. Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
Вот только не нужно демагогии про Без прошлого нет будущего. И переводов стрелок на интституты памяти. От этого института бомбит только у россиян. Совпадение?
Если человек упорно дискутирует с оператором из Ольгино (например, Волгарем), то возникает подозрение, что они коллеги. И оба зарабатывают на количестве постов )) Думаю, что такая "дискуссия" с Сири или Алексой будет более плодотворной. И строчить ничего не нужно. Или все-таки нужно?
Я не во всем согласен с Shapo (и с Волгарем тоже), но когда на человека, критикующего власть, начинают вешать ярлык врага народа и иностранного агента, это - типичные признаки тоталитарного подхода И в последнее время, к сожалению, это встречается куда чаще, чем, скажем, во времена Ющенко, когда с оппонентами дискутировали, а не обливали их зеленкой
vladvlas написав:Как ловко сотрудники ольгино уводят дискуссию от современных проблем и провалов смехдержавы россия в никому не нужное прошлое... Хотя, совкодрочерство это вторая по важности тема у пропаганд.нов ))
Без прошлого нет будущего, и прошлое не нужно только тем у кого уже наступила амнезия. Проблемы современной Украины в том числе и в том, что вместо того чтобы честно проанализировать свое прошлое, в т.ч. советское, в ней в институтах национальной памяти им. Альцгеймера ( по Т.Монтян) создаются ложные мифы.
Вот только не нужно демагогии про Без прошлого нет будущего. И переводов стрелок на интституты памяти. От этого института бомбит только у россиян. Совпадение?
Если человек упорно дискутирует с оператором из Ольгино (например, Волгарем), то возникает подозрение, что они коллеги. И оба зарабатывают на количестве постов )) Думаю, что такая "дискуссия" с Сири или Алексой будет более плодотворной. И строчить ничего не нужно. Или все-таки нужно?
Хоть бы адрес кассы кто-нибудь назвал где можно заработанное получить. А про институт памяти поинтересуйтесь у поляков
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ за январь-декабрь 2019 (тыс. тонн) https://gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm Масла растительные и их фракции нерафинированные 6 688 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, млн тонн 7,3 30 лет назад РСФСР производила 1,1 млн. т растительного масла и 3,9 млн. т сахара, т.е. производство масла выросло в 6 раз!, а сахара - почти вдвое. Водка, млн дкл 83,6 Пиво, кроме отходов пивоварения, млн дкл 771 Т.е., если даже принять пиво со средним содержанием спирта в 5%, то всего около 5 л спирта на человека Ткани, млн м2 5 929 Производство уменьшилось с 8 до 6 млрд м2, НО НЕ ИСЧЕЗЛО Обувь, млн пар 112 Сократилось в 3,5 раза, но опять-таки, не исчезло Приемники телевизионные, тыс. штук 6 924 Против 4,4 млн. (2 млн. цветных) телевизоров 30 лет назад Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук 3 372 Машины стиральные бытовые, тыс. штук 4 872 Холодильников чуть меньше, стиралок больше, чем в РСФСР Автомобили легковые, тыс. штук 1 525 Легковых авто произведено на 40% больше, чем в РСФСР
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.