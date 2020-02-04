В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.
«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.
По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.
«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава администрации Симферополя Елена Проценко, передает «РИА Новости».