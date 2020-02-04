Додано: Сер 05 лют, 2020 17:45

В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава администрации Симферополя Елена Проценко, передает «РИА Новости».Подробнее на РБК: