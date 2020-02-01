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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:16

  lapay написав:
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2020/5 ... 6ee057c0c0


Гуманісти, що тут скажеш. Захворів - їзжай лікуватись додому. :mrgreen:
Добре, хоч не спалюють, як євреїв під час чуми, в середньовіччі...


Так США тоже не пускают иностранцев побывавших в Китае, а своих граждан прибывших оттуда сажают на карантин на 14 дней. То же самое сделала Австралия и Новая Зеландия.
Они тоже из средневековья?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:45

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.

«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.

По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.

«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава администрации Симферополя Елена Проценко, передает «РИА Новости».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/02/2020/5 ... 41467d1979
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01

  lapay написав:В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.
«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.


Насчет Симферополя не знаю,не жил, а вот на ЮБК летом стабильно вода подавалась только 2 часа утром и 2 часа вечером в 90-= начале 2000-х
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:38

Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
31.01.2020 562,3
27.12.2019 549,8
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ... oYear=2020
Только за январь ЗВР РФ выросли на 12,5 млрд долларов и уверенно идут к отметке в 600 млрд.
Международные резервы млн долл. США на 1/2/2020
монетарное золото 110 376
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
Это означает, что наличный рубль на 65 коп. обеспечен золотом.
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