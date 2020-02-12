В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.
«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.
По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.
«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава администрации Симферополя Елена Проценко, передает «РИА Новости».
lapay написав:В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города. «На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.
Насчет Симферополя не знаю,не жил, а вот на ЮБК летом стабильно вода подавалась только 2 часа утром и 2 часа вечером в 90-= начале 2000-х
Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.
Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет). Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России». Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.
lapay написав:Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»
Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.
Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет). Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России». Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.
Так, России за последние два года (и особенно в 2019 году) удалось нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в США. Больше того: по сведениям Агентства энергетической информации (EAI) при министерстве энергетики США, данные за первые 11 месяцев минувшего года говорят о том, что Россия в октябре стала вторым по величине поставщиком США после Канады, обойдя Мексику.
Если с апреля поставки российских компаний в США выросли с 10 до 15-17 миллионов баррелей в месяц, то в октябре они достигли 20,9 миллиона баррелей. В ноябре эта цифра слегка снизилась до 19,2 миллиона баррелей, а у Мексики она составила 21,2 миллиона.
Информационное сообщение Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2020 года 12.02.2020 15:50 По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь 2020 года составило: - объем поступивших доходов – 1 555 690,3 млн. рублей - исполнение расходов – 1 715 555,2 млн. https://www.minfin.ru/ru/press-center/? ... obshchenie В январе 19-го цифры были следующие Доходы, всего 1 486 млрд. Расходы, всего 1 120 млрд. https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Доходы бюджета выросли на 5%, а вот расходы сразу на 53! Правительство начало, наконец, тратить накопленный в тощие годы запасец.