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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:16

  lapay написав:
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2020/5 ... 6ee057c0c0


Гуманісти, що тут скажеш. Захворів - їзжай лікуватись додому. :mrgreen:
Добре, хоч не спалюють, як євреїв під час чуми, в середньовіччі...


Так США тоже не пускают иностранцев побывавших в Китае, а своих граждан прибывших оттуда сажают на карантин на 14 дней. То же самое сделала Австралия и Новая Зеландия.
Они тоже из средневековья?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:45

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.

«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.

По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.

«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава администрации Симферополя Елена Проценко, передает «РИА Новости».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/02/2020/5 ... 41467d1979
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01

  lapay написав:В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.
«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.


Насчет Симферополя не знаю,не жил, а вот на ЮБК летом стабильно вода подавалась только 2 часа утром и 2 часа вечером в 90-= начале 2000-х
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:31

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.

Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет).
Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.
По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».
Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/ins/society/10/02/20 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:36

  lapay написав:Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.

Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет).
Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.
По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».
Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/ins/society/10/02/20 ... m=newsfeed

ОФФТОП. А вот по теме - любопытные факты
Die Welt (Германия): Россия извлекает выгоду из санкций США
https://inosmi.ru/politic/20200211/246812869.html
Так, России за последние два года (и особенно в 2019 году) удалось нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в США. Больше того: по сведениям Агентства энергетической информации (EAI) при министерстве энергетики США, данные за первые 11 месяцев минувшего года говорят о том, что Россия в октябре стала вторым по величине поставщиком США после Канады, обойдя Мексику.

Если с апреля поставки российских компаний в США выросли с 10 до 15-17 миллионов баррелей в месяц, то в октябре они достигли 20,9 миллиона баррелей. В ноябре эта цифра слегка снизилась до 19,2 миллиона баррелей, а у Мексики она составила 21,2 миллиона.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:49

Информационное сообщение
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2020 года
12.02.2020 15:50
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь 2020 года составило:
- объем поступивших доходов – 1 555 690,3 млн. рублей
- исполнение расходов – 1 715 555,2 млн.
https://www.minfin.ru/ru/press-center/? ... obshchenie
В январе 19-го цифры были следующие
Доходы, всего 1 486 млрд.
Расходы, всего 1 120 млрд.
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
Доходы бюджета выросли на 5%, а вот расходы сразу на 53!
Правительство начало, наконец, тратить накопленный в тощие годы запасец.
Волгарь
 
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