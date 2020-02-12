Додано: Пон 10 лют, 2020 19:31

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.Подробнее на РБК: