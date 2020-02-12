В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.
«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.
По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.
«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава администрации Симферополя Елена Проценко, передает «РИА Новости».
lapay написав:В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города. «На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.
Насчет Симферополя не знаю,не жил, а вот на ЮБК летом стабильно вода подавалась только 2 часа утром и 2 часа вечером в 90-= начале 2000-х
Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.
Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет). Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России». Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.
lapay написав:Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»
Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.
Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет). Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России». Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.
Так, России за последние два года (и особенно в 2019 году) удалось нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в США. Больше того: по сведениям Агентства энергетической информации (EAI) при министерстве энергетики США, данные за первые 11 месяцев минувшего года говорят о том, что Россия в октябре стала вторым по величине поставщиком США после Канады, обойдя Мексику.
Если с апреля поставки российских компаний в США выросли с 10 до 15-17 миллионов баррелей в месяц, то в октябре они достигли 20,9 миллиона баррелей. В ноябре эта цифра слегка снизилась до 19,2 миллиона баррелей, а у Мексики она составила 21,2 миллиона.
Информационное сообщение Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2020 года 12.02.2020 15:50 По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь 2020 года составило: - объем поступивших доходов – 1 555 690,3 млн. рублей - исполнение расходов – 1 715 555,2 млн. https://www.minfin.ru/ru/press-center/? ... obshchenie В январе 19-го цифры были следующие Доходы, всего 1 486 млрд. Расходы, всего 1 120 млрд. https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Доходы бюджета выросли на 5%, а вот расходы сразу на 53! Правительство начало, наконец, тратить накопленный в тощие годы запасец.
Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, распространяющий право на получение материнского капитала на родивших первенца, а также увеличивающий сумму выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
Он отметил, что семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.