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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:16

  lapay написав:
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2020/5 ... 6ee057c0c0


Гуманісти, що тут скажеш. Захворів - їзжай лікуватись додому. :mrgreen:
Добре, хоч не спалюють, як євреїв під час чуми, в середньовіччі...


Так США тоже не пускают иностранцев побывавших в Китае, а своих граждан прибывших оттуда сажают на карантин на 14 дней. То же самое сделала Австралия и Новая Зеландия.
Они тоже из средневековья?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:45

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.

«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.

По его словам, в городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно. «Осадков было очень мало в этом году и в прошлом, поэтому недостаточный объем воды. По оценке Госкомводхоза [Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма], запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Дальше будет зависеть от наполняемости. Если пойдут дожди, снег, то ситуация будет меняться», — заключил собеседник РБК.

«Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — сказала ранее журналистам глава администрации Симферополя Елена Проценко, передает «РИА Новости».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/02/2020/5 ... 41467d1979
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01

  lapay написав:В Симферополе могут ограничить подачу воды, сообщили РБК в администрации города.
«На данный момент решается вопрос, с какого по какой периоды будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с «Водой Крыма», — рассказал представитель администрации.


Насчет Симферополя не знаю,не жил, а вот на ЮБК летом стабильно вода подавалась только 2 часа утром и 2 часа вечером в 90-= начале 2000-х
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:31

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.

Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет).
Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.
По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».
Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/ins/society/10/02/20 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:36

  lapay написав:Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Семеро обвиняемых по делу о создании террористического сообщества получили от шести до 18 лет колонии. Обвиняемые неоднократного говорили, что их пытали, избивали и угрожали изнасиловать. На суде они отказались от признательных показаний.

Речь идет о Дмитрии Пчелинцеве (18 лет), Илье Шакурском (16 лет), Андрее Чернове (14 лет), Максиме Ивакине (13 лет), Михаиле Кулькове (10 лет), Василии Куксове (9 лет) и Армане Сыганбаеве (6 лет).
Всем семерым вменяли организацию террористического сообщества или участие в нем. Кроме того, Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Василия Куксова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.
По версии следствия, участники организации «Сеть» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».
Фигуранты дела изначально дали признательные показания, однако затем отозвали их. Они сообщили, что их неоднократно пытали и избивали. В итоге ни один из них не признает вину. По словам фигурантов, никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых они, как считает следствие, готовились к боевым действиям, на самом деле были простой игрой в страйкбол.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/ins/society/10/02/20 ... m=newsfeed

ОФФТОП. А вот по теме - любопытные факты
Die Welt (Германия): Россия извлекает выгоду из санкций США
https://inosmi.ru/politic/20200211/246812869.html
Так, России за последние два года (и особенно в 2019 году) удалось нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в США. Больше того: по сведениям Агентства энергетической информации (EAI) при министерстве энергетики США, данные за первые 11 месяцев минувшего года говорят о том, что Россия в октябре стала вторым по величине поставщиком США после Канады, обойдя Мексику.

Если с апреля поставки российских компаний в США выросли с 10 до 15-17 миллионов баррелей в месяц, то в октябре они достигли 20,9 миллиона баррелей. В ноябре эта цифра слегка снизилась до 19,2 миллиона баррелей, а у Мексики она составила 21,2 миллиона.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:49

Информационное сообщение
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2020 года
12.02.2020 15:50
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь 2020 года составило:
- объем поступивших доходов – 1 555 690,3 млн. рублей
- исполнение расходов – 1 715 555,2 млн.
https://www.minfin.ru/ru/press-center/? ... obshchenie
В январе 19-го цифры были следующие
Доходы, всего 1 486 млрд.
Расходы, всего 1 120 млрд.
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
Доходы бюджета выросли на 5%, а вот расходы сразу на 53!
Правительство начало, наконец, тратить накопленный в тощие годы запасец.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:43

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, распространяющий право на получение материнского капитала на родивших первенца, а также увеличивающий сумму выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Он отметил, что семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

https://news.mail.ru/politics/40661616/?frommail=1
7,5 тыс. долларов за рождение 1-го и почти 10 тыс. (в эквиваленте) - за второго.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

7,5 тыс. долларов за рождение 1-го и почти 10 тыс. (в эквиваленте) - за второго.
а що ще залишається після того як втратили 42 млн братню країну - тепер будете змушені самі викручуватись....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/02/2020 (млн. USD)
Международные резервы 562 306.4
1.4 Монетарное золото 115 818
в миллионах чистых тройских унций 73.2
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
1/5 всех ЗВР РФ - физичсекое золото, которого уже наколено 2 276,5 т
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