В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:а що ще залишається після того як втратили 42 млн братню країну - тепер будете змушені самі викручуватись....
жители западной Украины, что рулили евромайданом, никогда не видели в русских братьев, что и провозглашалось с трибун майдана. В этом смысле русские ничего не потеряли
Да я думая, Россия ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЛА НА УКРАИНЕ, в принципе. Судя по настроениям форума с 12-го года (в массе глубоко русофобским), тут скорее больше подходит старая поговорка о просьбе Бога ОХОРОНИТЬ ОТ ТАКИХ ДРУЗЕЙ, а уж от врагов мы сами отобьемся Много раз говорил и повторяю - чем мы дальше друг от друга (во всех смыслах), тем лучше и для государств и для народов. Опасность в том и заключается, что после пана Зе измученный народ выберет власть, готовую на сотрудничество с РФ, а в РФ придут к власти силы, поверившая в это. И начнется опять по кругу. ХВАТИТ УЖЕ, мы все прекрасно видим, что в результате распада СССР каждый получил то, что заслужил. И вряд ли эту ситуацию необходимо менять в ближайшие лет 70 как минимум.
budivelnik написав:а що ще залишається після того як втратили 42 млн братню країну - тепер будете змушені самі викручуватись....
жители западной Украины, что рулили евромайданом, никогда не видели в русских братьев, что и провозглашалось с трибун майдана. В этом смысле русские ничего не потеряли
Якесь дивне твердження Рулили западенці - голосували до Полтави з Харковом включно Чи вам в методичці написали що 5 млн мешканців Західної України - віддали 9,9 млн голосів за Порошенко і 2,3 млн голосів за Тимошенко ?
Волгарь написав:Судя по настроениям форума с 12-го года (в массе глубоко русофобским),
І саме тому в 2014 педерація захопила Крим і поперла в ОРДЛО ? Якісь мазохісти у владі в педерації 1 Спочатку розстріляли своїх же прихильників в ОРДЛО (жоден снаряд до Києва чи Львова не долетів. а от кількість залпів по ОРДЛО навіть не піддається обчисленню) 2 Потім своїм раССейським міром розігнали своїх прихильників так...що за проєвропейських ЗЕ+ЄС+море інших проголосували 82% .а за проросійських тільки 18% 3 Тепер розповідають що бояться момента коли ми до них попросимось? Що ви там курите?
budivelnik написав:.. віддали 9,9 млн голосів за Порошенко і 2,3 млн голосів за Тимошенко ?
как показали следующие выборы они об этом пожалели. дезинформация и растерянность рыгионалов перед толпой селюков сыграли злую шутку в масштабе страны с трагическими последствиями
Давайте глянемо 2019 в млн голосів перший тур ___________проєвропейські_____проросійські Зеленський______5,7 Порошенко______3,0 Тимошенко______2,5 Бойко__________________________2,2 Гриценко________1,3 Смешко_________1,1 Ляшко__________1,0 Вілкул_________________________0,8 Кошулинський____0,3 Всього_________14,6____________3 _________________83%__________17% Пройшло 5 років після Майдану-а регіонали так і залишились розгубленними перед західняками? То як ? Хто пошкодував? 2019 Другий тур Зеленський - 13,5 Порошенко__- 4,5
budivelnik написав:.. Пройшло 5 років після Майдану-а регіонали так і залишились розгубленними перед західняками? ..
нет. они потеряли избирательную базу, которая сейчас в магазинах рублями легально рассчитывается, что на юге, что восточнее. ну и да, имидж безреберных ссыкунов-клептократов ИМХО тоже не помогает. наступники, что первые, что последующие, воруют не меньше. Но не ссыкуны, надо отдать должное (во всяком случае первые), а главное, воруют под знаменем святого армовира
budivelnik написав:.. Пройшло 5 років після Майдану-а регіонали так і залишились розгубленними перед західняками? ..
нет. они потеряли избирательную базу, которая сейчас в магазинах рублями легально рассчитывается, что на юге, что восточнее. ну и да, имидж безреберных ссыкунов-клептократов ИМХО тоже не помогает. наступники, что первые, что последующие, воруют не меньше. Но не ссыкуны, надо отдать должное (во всяком случае первые), а главное, воруют под знаменем святого армовира
А що заважає вам провести просту арифметичну операцію? Отже Станом на зараз Проєвропейські - 18 млн Проросійські - 3 млн Додамо ще 2 млн виборців в ОРДЛО і 2 млн виборців в Криму Стане Проєвропейські 18 млн + 2*10% (ОРДЛО)+2*30%(Крим)=18,8 млн__75,2% Прросійські 3 млн + 2*90%(ОРДЛО)+2*70%(Крим)=6,2 млн_________24,8% Як бачите-суттєво нічого не зміниться.