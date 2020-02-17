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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:31

  sequence написав:
  budivelnik написав:а що ще залишається після того як втратили 42 млн братню країну - тепер будете змушені самі викручуватись....
жители западной Украины, что рулили евромайданом, никогда не видели в русских братьев, что и провозглашалось с трибун майдана. В этом смысле русские ничего не потеряли

Да я думая, Россия ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЛА НА УКРАИНЕ, в принципе. Судя по настроениям форума с 12-го года (в массе глубоко русофобским), тут скорее больше подходит старая поговорка о просьбе Бога ОХОРОНИТЬ ОТ ТАКИХ ДРУЗЕЙ, а уж от врагов мы сами отобьемся
Много раз говорил и повторяю - чем мы дальше друг от друга (во всех смыслах), тем лучше и для государств и для народов. Опасность в том и заключается, что после пана Зе измученный народ выберет власть, готовую на сотрудничество с РФ, а в РФ придут к власти силы, поверившая в это. И начнется опять по кругу.
ХВАТИТ УЖЕ, мы все прекрасно видим, что в результате распада СССР каждый получил то, что заслужил. И вряд ли эту ситуацию необходимо менять в ближайшие лет 70 как минимум.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:37

  sequence написав:
  budivelnik написав:а що ще залишається після того як втратили 42 млн братню країну - тепер будете змушені самі викручуватись....
жители западной Украины, что рулили евромайданом, никогда не видели в русских братьев, что и провозглашалось с трибун майдана. В этом смысле русские ничего не потеряли
Якесь дивне твердження
Рулили западенці - голосували до Полтави з Харковом включно
Чи вам в методичці написали що 5 млн мешканців Західної України - віддали 9,9 млн голосів за Порошенко і 2,3 млн голосів за Тимошенко ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:38

  Волгарь написав:Судя по настроениям форума с 12-го года (в массе глубоко русофобским),
І саме тому в 2014 педерація захопила Крим і поперла в ОРДЛО ?
Якісь мазохісти у владі в педерації
1 Спочатку розстріляли своїх же прихильників в ОРДЛО (жоден снаряд до Києва чи Львова не долетів. а от кількість залпів по ОРДЛО навіть не піддається обчисленню)
2 Потім своїм раССейським міром розігнали своїх прихильників так...що за проєвропейських ЗЕ+ЄС+море інших проголосували 82% .а за проросійських тільки 18%
3 Тепер розповідають що бояться момента коли ми до них попросимось?
Що ви там курите?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:44

  budivelnik написав:.. віддали 9,9 млн голосів за Порошенко і 2,3 млн голосів за Тимошенко ?

как показали следующие выборы они об этом пожалели.
дезинформация и растерянность рыгионалов перед толпой селюков сыграли злую шутку в масштабе страны с трагическими последствиями
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:08

  sequence написав:
  budivelnik написав:.. віддали 9,9 млн голосів за Порошенко і 2,3 млн голосів за Тимошенко ?
как показали следующие выборы они об этом пожалели.
дезинформация и растерянность рыгионалов перед толпой селюков сыграли злую шутку в масштабе страны с трагическими последствиями
Давайте глянемо
2019 в млн голосів перший тур
___________проєвропейські_____проросійські
Зеленський______5,7
Порошенко______3,0
Тимошенко______2,5
Бойко__________________________2,2
Гриценко________1,3
Смешко_________1,1
Ляшко__________1,0
Вілкул_________________________0,8
Кошулинський____0,3
Всього_________14,6____________3
_________________83%__________17%
Пройшло 5 років після Майдану-а регіонали так і залишились розгубленними перед західняками?
То як ? Хто пошкодував?
2019 Другий тур
Зеленський - 13,5
Порошенко__- 4,5
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:38

  budivelnik написав:..
Пройшло 5 років після Майдану-а регіонали так і залишились розгубленними перед західняками?
..

нет.
они потеряли избирательную базу, которая сейчас в магазинах рублями легально рассчитывается, что на юге, что восточнее.
ну и да, имидж безреберных ссыкунов-клептократов ИМХО тоже не помогает.
наступники, что первые, что последующие, воруют не меньше. Но не ссыкуны, надо отдать должное (во всяком случае первые), а главное, воруют под знаменем святого армовира
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:46

  sequence написав:
  budivelnik написав:..
Пройшло 5 років після Майдану-а регіонали так і залишились розгубленними перед західняками?
..
нет.
они потеряли избирательную базу, которая сейчас в магазинах рублями легально рассчитывается, что на юге, что восточнее.
ну и да, имидж безреберных ссыкунов-клептократов ИМХО тоже не помогает.
наступники, что первые, что последующие, воруют не меньше. Но не ссыкуны, надо отдать должное (во всяком случае первые), а главное, воруют под знаменем святого армовира
А що заважає вам провести просту арифметичну операцію?
Отже
Станом на зараз
Проєвропейські - 18 млн
Проросійські - 3 млн
Додамо ще 2 млн виборців в ОРДЛО і 2 млн виборців в Криму
Стане
Проєвропейські 18 млн + 2*10% (ОРДЛО)+2*30%(Крим)=18,8 млн__75,2%
Прросійські 3 млн + 2*90%(ОРДЛО)+2*70%(Крим)=6,2 млн_________24,8%
Як бачите-суттєво нічого не зміниться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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