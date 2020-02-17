Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:31

sequence написав: budivelnik написав: а що ще залишається після того як втратили 42 млн братню країну - тепер будете змушені самі викручуватись.... а що ще залишається після того як втратили 42 млн братню країну - тепер будете змушені самі викручуватись.... жители западной Украины, что рулили евромайданом, никогда не видели в русских братьев, что и провозглашалось с трибун майдана. В этом смысле русские ничего не потеряли жители западной Украины, что рулили евромайданом, никогда не видели в русских братьев, что и провозглашалось с трибун майдана. В этом смысле русские ничего не потеряли

ОХОРОНИТЬ ОТ ТАКИХ ДРУЗЕЙ, а уж от врагов мы сами отобьемся

Да я думая, Россия ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЛА НА УКРАИНЕ, в принципе. Судя по настроениям форума с 12-го года (в массе глубоко русофобским), тут скорее больше подходит старая поговорка о просьбе БогаМного раз говорил и повторяю - чем мы дальше друг от друга (во всех смыслах), тем лучше и для государств и для народов. Опасность в том и заключается, что после пана Зе измученный народ выберет власть, готовую на сотрудничество с РФ, а в РФ придут к власти силы, поверившая в это. И начнется опять по кругу.ХВАТИТ УЖЕ, мы все прекрасно видим, что в результате распада СССР каждый получил то, что заслужил. И вряд ли эту ситуацию необходимо менять в ближайшие лет 70 как минимум.