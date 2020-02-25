Є така штука - партійна ідеологія..shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников.budivelnik написав:А що заважає вам провести просту арифметичну операцію?
Отже
Станом на зараз
Проєвропейські - 18 млн
Проросійські - 3 млн
Додамо ще 2 млн виборців в ОРДЛО і 2 млн виборців в Криму
Стане
Проєвропейські 18 млн + 2*10% (ОРДЛО)+2*30%(Крим)=18,8 млн__75,2%
Прросійські 3 млн + 2*90%(ОРДЛО)+2*70%(Крим)=6,2 млн_________24,8%
Як бачите-суттєво нічого не зміниться.
73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины.
И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
Читатйте
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].