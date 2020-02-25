В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:А що заважає вам провести просту арифметичну операцію? Отже Станом на зараз Проєвропейські - 18 млн Проросійські - 3 млн Додамо ще 2 млн виборців в ОРДЛО і 2 млн виборців в Криму Стане Проєвропейські 18 млн + 2*10% (ОРДЛО)+2*30%(Крим)=18,8 млн__75,2% Прросійські 3 млн + 2*90%(ОРДЛО)+2*70%(Крим)=6,2 млн_________24,8% Як бачите-суттєво нічого не зміниться.
Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников. 73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины. И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].
У всіх країнах - всі голосують проти корупції... Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников. 73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины. И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].
У всіх країнах - всі голосують проти корупції... Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть 2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.
shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников. 73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины. И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].
У всіх країнах - всі голосують проти корупції... Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть 2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.
замечу, что режим в России АВТОРИТАРНЫЙ, а не ТОТАЛИТАРНЫЙ. Вот в СССР/нацисткой Германии и КНР при Мао режимы были ТОТАЛИТАРНЫМИ. Разница в том, что авторитарный режим опирается НА ЛИДЕРА, и при его смене обычно меняется, тоталитарный режим опирается на идеологию и партию, поэтому смена лидера почти ничего в его характере не меняет.