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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:13

  shapo написав:
  budivelnik написав:А що заважає вам провести просту арифметичну операцію?
Отже
Станом на зараз
Проєвропейські - 18 млн
Проросійські - 3 млн
Додамо ще 2 млн виборців в ОРДЛО і 2 млн виборців в Криму
Стане
Проєвропейські 18 млн + 2*10% (ОРДЛО)+2*30%(Крим)=18,8 млн__75,2%
Прросійські 3 млн + 2*90%(ОРДЛО)+2*70%(Крим)=6,2 млн_________24,8%
Як бачите-суттєво нічого не зміниться.
Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников.
73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины.
И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
Є така штука - партійна ідеологія..
Читатйте
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].

У всіх країнах - всі голосують проти корупції...
Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий
Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:21

  budivelnik написав:
  shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников.
73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины.
И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
Є така штука - партійна ідеологія..
Читатйте
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].

У всіх країнах - всі голосують проти корупції...
Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий
Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%


1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть
2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:30

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников.
73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины.
И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
Є така штука - партійна ідеологія..
Читатйте
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].

У всіх країнах - всі голосують проти корупції...
Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий
Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%


1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть
2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.

замечу, что режим в России АВТОРИТАРНЫЙ, а не ТОТАЛИТАРНЫЙ. Вот в СССР/нацисткой Германии и КНР при Мао режимы были ТОТАЛИТАРНЫМИ. Разница в том, что авторитарный режим опирается НА ЛИДЕРА, и при его смене обычно меняется, тоталитарный режим опирается на идеологию и партию, поэтому смена лидера почти ничего в его характере не меняет.
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