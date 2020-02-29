RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:13

  shapo написав:
  budivelnik написав:А що заважає вам провести просту арифметичну операцію?
Отже
Станом на зараз
Проєвропейські - 18 млн
Проросійські - 3 млн
Додамо ще 2 млн виборців в ОРДЛО і 2 млн виборців в Криму
Стане
Проєвропейські 18 млн + 2*10% (ОРДЛО)+2*30%(Крим)=18,8 млн__75,2%
Прросійські 3 млн + 2*90%(ОРДЛО)+2*70%(Крим)=6,2 млн_________24,8%
Як бачите-суттєво нічого не зміниться.
Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников.
73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины.
И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
Є така штука - партійна ідеологія..
Читатйте
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].

У всіх країнах - всі голосують проти корупції...
Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий
Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22253
З нами з: 15.01.09
Подякував: 161 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:21

  budivelnik написав:
  shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников.
73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины.
И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
Є така штука - партійна ідеологія..
Читатйте
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].

У всіх країнах - всі голосують проти корупції...
Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий
Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%


1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть
2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:30

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников.
73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины.
И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
Є така штука - партійна ідеологія..
Читатйте
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].

У всіх країнах - всі голосують проти корупції...
Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий
Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%


1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть
2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.

замечу, что режим в России АВТОРИТАРНЫЙ, а не ТОТАЛИТАРНЫЙ. Вот в СССР/нацисткой Германии и КНР при Мао режимы были ТОТАЛИТАРНЫМИ. Разница в том, что авторитарный режим опирается НА ЛИДЕРА, и при его смене обычно меняется, тоталитарный режим опирается на идеологию и партию, поэтому смена лидера почти ничего в его характере не меняет.
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:01

  Волгарь написав:замечу, что режим в России АВТОРИТАРНЫЙ, а не ТОТАЛИТАРНЫЙ.

Вообще-то я писал "якобы"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 09:26

  shapo написав:
  Волгарь написав:замечу, что режим в России АВТОРИТАРНЫЙ, а не ТОТАЛИТАРНЫЙ.

Вообще-то я писал "якобы"

Извините, не обратил внимания. Но режим в РФ действительно авторитарный
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 11:59

Реальный эффект от санкций
CША и Британия резко нарастили закупку российской нефти
https://vz.ru/news/2020/2/27/1025969.html
Cогласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт сырой российской нефти в Соединенные Штаты вырос в 2,4 раза и достиг почти 2,2 млрд долларов, передает РБК. В физическом выражении объем экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн тонн).
Уточняется, что увеличение поставок произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Ирана и Венесуэлы.
Великобритания нарастила поставки более чем в два раза и в стоимостном выражении (с 493 млн до 1,2 млрд долларов), и в физическом (с 0,98 млн тонн до 2,4 млн тонн).
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:44

Российскому сахару придется искать счастья за рубежом
https://vz.ru/economy/2020/3/2/1026340.html
Российское производство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 (завершается 1 июля) достигнет 7,7 млн тонн, что более чем на 20% выше предыдущего сезона.

По данным Росстата, в январе этого года средние оптово-отпускные цены на сахар составили 20 336 рублей за тонну (включая НДС) – за год они снизились на 43%, до минимальных значений за семь лет. А в рознице средняя цена сахара упала в сравнении с январем 2019 года на 16,5 рубля – до 30,48 рубля за килограмм.

Союзроссахаре констатируют, что объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления еще с 2016 года. В текущем сезоне он может составить 1,8 млн тонн, или 23,4% от совокупного производства.
Общее мнение заключается в том, что излишки сахара должны уходить на экспорт. По данным Минсельхоза, в прошлом году Россия экспортировала более 620 тысяч тонн сахара – в 1,6 раза больше показателя 2018 года

Производство сахара в РФ за 30 лет удвоилось (с 3,9 до 7,7 млн. т). Для сравнения, на Украине оно сократилось с 6,8 до 1,8 млн. т (в 3,8 раза).
Да и розница, по крайней мере в нижегородских магазинах вовсе не 30+ руб/кг, а 19-90-23-90.
ВОТ КАК РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮТ НА ЭКОНОМИКУ САНКЦИИ!
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:11

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
28.02.2020 570,0
05.09.2008 574,2
04.07.2008 575,0
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ... oYear=2020
ЗВР РФ достигли 570 млрд. долларов. Выше этот показатель был только в течение 2 месяцев в 2208-ом. С учетом того, что объем физически существующих рублей вряд ли сильно превышает 12,5 трлн. долларов (190 млрд. долларов в эквиваленте), ЗВР ВТРОЕ превышает это количество.
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:50

москалик ніби хвастається ,але спеціально забуває дописати ще два фонди .які існували на 2008 рік
Я це зробив за нього - нехай порадується
  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США_________Дописав Будівельник
Дата___________Объем___ФНБ_______Резервний_____Всього
28.02.2020_____570,0______124_________0___________694
05.09.2008_____574,2______33_________130__________737
04.07.2008_____575,0______33_________130__________738

А про супер досягнення по виробництву цукру , то ....через 100 років досягнути те , що робила родина Терещенків в Україні...це звичайно супер здобутки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22253
З нами з: 15.01.09
Подякував: 161 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 587588589590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: detec, MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестиції на 450 млн євро: в уряді підрахували, скільки...
R2 » Чет 05 бер, 2020 09:10
5 130
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 14:19
Puente
Скільки українців підтримує створення ринку землі...
R2 » Сер 04 бер, 2020 10:18
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 12:17
Галина441
Індексація пенсій з 1 березня: кому скільки додадуть 1, 2
R2 » Суб 29 лют, 2020 14:30
12 1959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 18:44
pesikot

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17840)
05.03.2020 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.