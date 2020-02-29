Додано: Пон 02 бер, 2020 12:44

Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российское производство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 (завершается 1 июля) достигнет 7,7 млн тонн, что более чем на 20% выше предыдущего сезона.

По данным Росстата, в январе этого года средние оптово-отпускные цены на сахар составили 20 336 рублей за тонну (включая НДС) – за год они снизились на 43%, до минимальных значений за семь лет. А в рознице средняя цена сахара упала в сравнении с январем 2019 года на 16,5 рубля – до 30,48 рубля за килограмм.

Союзроссахаре констатируют, что объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления еще с 2016 года. В текущем сезоне он может составить 1,8 млн тонн, или 23,4% от совокупного производства.

Общее мнение заключается в том, что излишки сахара должны уходить на экспорт. По данным Минсельхоза, в прошлом году Россия экспортировала более 620 тысяч тонн сахара – в 1,6 раза больше показателя 2018 года

Производство сахара в РФ за 30 лет удвоилось (с 3,9 до 7,7 млн. т). Для сравнения, на Украине оно сократилось с 6,8 до 1,8 млн. т (в 3,8 раза).Да и розница, по крайней мере в нижегородских магазинах вовсе не 30+ руб/кг, а 19-90-23-90.ВОТ КАК РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮТ НА ЭКОНОМИКУ САНКЦИИ!