В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
budivelnik написав:А що заважає вам провести просту арифметичну операцію? Отже Станом на зараз Проєвропейські - 18 млн Проросійські - 3 млн Додамо ще 2 млн виборців в ОРДЛО і 2 млн виборців в Криму Стане Проєвропейські 18 млн + 2*10% (ОРДЛО)+2*30%(Крим)=18,8 млн__75,2% Прросійські 3 млн + 2*90%(ОРДЛО)+2*70%(Крим)=6,2 млн_________24,8% Як бачите-суттєво нічого не зміниться.
Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников. 73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины. И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].
У всіх країнах - всі голосують проти корупції... Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников. 73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины. И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].
У всіх країнах - всі голосують проти корупції... Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть 2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.
shapo написав:Очередной бред в подсчитывании каких-то "про-европейских" и "про-российских" партий и, самое главное, их сторонников. 73% проголосовали за Зеленского не из-за НАТО и ЕС, а из-за надоевшей коррупции, вранье, деиндустриализации, деградации образования и медицины. И основной массе наплевать что там очередная партия будет нести о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, пардон, в ЕС
На з'їзді 15 лютого 2020 року партія визначила нову ідеологію. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що новою ідеологією політичної сили стає «український центризм».[30].
У всіх країнах - всі голосують проти корупції... Просто в азійському світі(до якого належить політична система росії-(царь -диктатор-хан-султан-Голова ЦК КПК ) рівень корупції вищий - в європейському(демократія) нижчий Це і є відмінності устрою... і саме тому за проєвропейський вектор в Україні голосує 80% . в той час коли за проросійський - менше 20%
1) Никакой идеологии у украинских партий никогда не было, это вождистские или коммерческие образования. В какой-то мере идеология была у коммунистов из КПУ и нацистов из Свободы, но и те уже трансформировались чтобы уцелеть 2) Коррупция от формы правления не зависит никак. Например, якобы в диктаторской Белоруси или тоталитарной России ее меньше чем в демократической Украине где она пронизывает все общество сверху донизу так, что это уже и коррупцией назвать нельзя, а просто формой существования.
замечу, что режим в России АВТОРИТАРНЫЙ, а не ТОТАЛИТАРНЫЙ. Вот в СССР/нацисткой Германии и КНР при Мао режимы были ТОТАЛИТАРНЫМИ. Разница в том, что авторитарный режим опирается НА ЛИДЕРА, и при его смене обычно меняется, тоталитарный режим опирается на идеологию и партию, поэтому смена лидера почти ничего в его характере не меняет.
Cогласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт сырой российской нефти в Соединенные Штаты вырос в 2,4 раза и достиг почти 2,2 млрд долларов, передает РБК. В физическом выражении объем экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн тонн). Уточняется, что увеличение поставок произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Великобритания нарастила поставки более чем в два раза и в стоимостном выражении (с 493 млн до 1,2 млрд долларов), и в физическом (с 0,98 млн тонн до 2,4 млн тонн).
Российское производство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 (завершается 1 июля) достигнет 7,7 млн тонн, что более чем на 20% выше предыдущего сезона.
По данным Росстата, в январе этого года средние оптово-отпускные цены на сахар составили 20 336 рублей за тонну (включая НДС) – за год они снизились на 43%, до минимальных значений за семь лет. А в рознице средняя цена сахара упала в сравнении с январем 2019 года на 16,5 рубля – до 30,48 рубля за килограмм.
Союзроссахаре констатируют, что объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления еще с 2016 года. В текущем сезоне он может составить 1,8 млн тонн, или 23,4% от совокупного производства. Общее мнение заключается в том, что излишки сахара должны уходить на экспорт. По данным Минсельхоза, в прошлом году Россия экспортировала более 620 тысяч тонн сахара – в 1,6 раза больше показателя 2018 года
Производство сахара в РФ за 30 лет удвоилось (с 3,9 до 7,7 млн. т). Для сравнения, на Украине оно сократилось с 6,8 до 1,8 млн. т (в 3,8 раза). Да и розница, по крайней мере в нижегородских магазинах вовсе не 30+ руб/кг, а 19-90-23-90. ВОТ КАК РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮТ НА ЭКОНОМИКУ САНКЦИИ!
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 28.02.2020 570,0 05.09.2008 574,2 04.07.2008 575,0 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ... oYear=2020 ЗВР РФ достигли 570 млрд. долларов. Выше этот показатель был только в течение 2 месяцев в 2208-ом. С учетом того, что объем физически существующих рублей вряд ли сильно превышает 12,5 трлн. долларов (190 млрд. долларов в эквиваленте), ЗВР ВТРОЕ превышает это количество.
москалик ніби хвастається ,але спеціально забуває дописати ще два фонди .які існували на 2008 рік Я це зробив за нього - нехай порадується
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США_________ДописавБудівельник Дата___________Объем___ФНБ_______Резервний_____Всього 28.02.2020_____570,0______124_________0___________694 05.09.2008_____574,2______33_________130__________737 04.07.2008_____575,0______33_________130__________738
А про супер досягнення по виробництву цукру , то ....через 100 років досягнути те , що робила родина Терещенків в Україні...це звичайно супер здобутки.