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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 02:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Наличный рубль обеспечен золотом на 74 копейки

А если взять М1 или М2, насколько рупь будет обеспечен золотом? И кто в случае шухера будет обеспечивать этот рупь золотом, мажоритарный акционер газпрома из Нижнего?
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