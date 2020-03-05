Додано: Пон 09 бер, 2020 20:11

Хочу поздравить энергетическую смехдержаву, которая наконец-то отвязала рубль от нефти!

Курс стоит как вкопанный! То ли дело ничем не обеспеченный зеленый фантик - то вверх относительно рубля, то вниз...

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.