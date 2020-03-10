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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 02:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Наличный рубль обеспечен золотом на 74 копейки

А если взять М1 или М2, насколько рупь будет обеспечен золотом? И кто в случае шухера будет обеспечивать этот рупь золотом, мажоритарный акционер газпрома из Нижнего?
Выдержка - обратная сторона стремительности
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:33

Рубль вниз+нафта вниз - це радує
а - стане менше грошиків на зброю
б - стане менше харчів у холодильнику
в - перестануть платити ольгінцям
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:11

Хочу поздравить энергетическую смехдержаву, которая наконец-то отвязала рубль от нефти!
Курс стоит как вкопанный! То ли дело ничем не обеспеченный зеленый фантик - то вверх относительно рубля, то вниз...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:16

  budivelnik написав:Рубль вниз+нафта вниз - це радує
а - стане менше грошиків на зброю
б - стане менше харчів у холодильнику
в - перестануть платити ольгінцям


на пункты а и в денег всё же хватит.
это как в том анекдоте
"Ты теперь будешь меньше пить? Нет сынок, это вы теперь будете меньше есть."
:lol:
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:00

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Чё-то волгари куда-то запропастились
Выдержка - обратная сторона стремительности
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:23

  Sommer написав:Хочу поздравить энергетическую смехдержаву, которая наконец-то отвязала рубль от нефти!
Курс стоит как вкопанный! То ли дело ничем не обеспеченный зеленый фантик - то вверх относительно рубля, то вниз...


Рыночное курсообразование.
Всё согласно новейшим концепциям и либерально-экономическим моделям.
Правильная экономическая стратегия.

А вот с украинской то гривной что?
Тоже к нефти привязана?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:31

  Shram написав:..
А вот с украинской то гривной что?
..

Грывня привязана исключительно к обицянкам МВФ даты гроши та спекулям, скупавшим, а ноне продающими ОВГЗ
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:12

К 75 летию победы - 75 рублей за доллар

Совпадение? не думаю... :lol:
Подолянин
 
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