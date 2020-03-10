А если взять М1 или М2, насколько рупь будет обеспечен золотом? И кто в случае шухера будет обеспечивать этот рупь золотом, мажоритарный акционер газпрома из Нижнего?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 02:56
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А если взять М1 или М2, насколько рупь будет обеспечен золотом? И кто в случае шухера будет обеспечивать этот рупь золотом, мажоритарный акционер газпрома из Нижнего?
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:33
Рубль вниз+нафта вниз - це радує
а - стане менше грошиків на зброю
б - стане менше харчів у холодильнику
в - перестануть платити ольгінцям
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:11
Хочу поздравить энергетическую смехдержаву, которая наконец-то отвязала рубль от нефти!
Курс стоит как вкопанный! То ли дело ничем не обеспеченный зеленый фантик - то вверх относительно рубля, то вниз...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:16
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:00
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Чё-то волгари куда-то запропастились
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:23
Рыночное курсообразование.
Всё согласно новейшим концепциям и либерально-экономическим моделям.
Правильная экономическая стратегия.
А вот с украинской то гривной что?
Тоже к нефти привязана?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:31
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:12
К 75 летию победы - 75 рублей за доллар
Совпадение? не думаю...
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