А если взять М1 или М2, насколько рупь будет обеспечен золотом? И кто в случае шухера будет обеспечивать этот рупь золотом, мажоритарный акционер газпрома из Нижнего?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 02:56
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А если взять М1 или М2, насколько рупь будет обеспечен золотом? И кто в случае шухера будет обеспечивать этот рупь золотом, мажоритарный акционер газпрома из Нижнего?
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:33
Рубль вниз+нафта вниз - це радує
а - стане менше грошиків на зброю
б - стане менше харчів у холодильнику
в - перестануть платити ольгінцям
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:11
Хочу поздравить энергетическую смехдержаву, которая наконец-то отвязала рубль от нефти!
Курс стоит как вкопанный! То ли дело ничем не обеспеченный зеленый фантик - то вверх относительно рубля, то вниз...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:16
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:00
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Чё-то волгари куда-то запропастились
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:23
Рыночное курсообразование.
Всё согласно новейшим концепциям и либерально-экономическим моделям.
Правильная экономическая стратегия.
А вот с украинской то гривной что?
Тоже к нефти привязана?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:31
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:12
К 75 летию победы - 75 рублей за доллар
Совпадение? не думаю...
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:24
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
06.03.2020 577,8
11.07.2008 579,0
29.08.2008 583,1
Это в итоге не помешало рублю упасть на сейчас до 72,75, но исключительно лишь потому, что российское правительство неожиданно для всех выстрелило себе в ногу, подняв идеальный шторм на мировых рынках.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:36
А що москалики не знають що вистріливши собі в голову вони
а - зекономлять собі патрони
б - покращать життя тим нормальним.які ще залишились на їх територіях і не повністю замінили мозкові рідину бояришником...
Бо по повідомленням їх керівництва про вигоду торгувати нафтою навіть за 8 доларів /барель - в мене стійке дежавю...
Спочатку домовились з Україною про прокачку 1000м3 за 30 доларів.а самі платять по 60 і це при продажах на європейських хабах по 107...
Тепер нафта по 8 доларів...
Татарине-тобі самому ще не страшно?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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