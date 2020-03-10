Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?
А с 24,5 до 26,5 за неделю и минус почти лярд с ЗВР, так это к чему?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:31
Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?
А с 24,5 до 26,5 за неделю и минус почти лярд с ЗВР, так это к чему?
Теперь уже точно не вернусь
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