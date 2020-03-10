Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:59

Shram написав: Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?

Почему? Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?Почему?

А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?



Про то, почему ваш ржубль не должен был падать, вы кукарекали последние 5 лет.

А все равно не помогло. А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?Про то, почему ваш ржубль не должен был падать, вы кукарекали последние 5 лет.А все равно не помогло.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.