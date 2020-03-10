Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?
А с 24,5 до 26,5 за неделю и минус почти лярд с ЗВР, так это к чему?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:31
Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?
А с 24,5 до 26,5 за неделю и минус почти лярд с ЗВР, так это к чему?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:59
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?
Про то, почему ваш ржубль не должен был падать, вы кукарекали последние 5 лет.
А все равно не помогло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:06
Так а что гривна то упала?
К нефти что-ли привязана?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:32
А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:43
Так вот ты и расскажи.
Давай расскажи что это гривна рухнула, а не укрепилась.
Ведь рухнуть должен был только рубль - он к нефти привязан (ха-ха-ха твой злобно-истерический смех)
Гривна то не привязана, так чего падает?
Падает, несмотря на то что за неделю НБУ уже 1 лярд баксов влил в её поддержку.
Расскажи что случилось?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56
Здрасьте, какой-то уфимский ыксперд придумал, а я должен за него рассказывать?
Давай, напрягайся ты - ты ж выдумал про укрепление до 18.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:34
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
1 Рубль обвалився до 74
2 Гривня,на протязі 16 місяців укріплялась з 26 до 24( і НБУ за цей час скупив 5 млрд доларів) ,
потім за тиждень повернулась на попередні позиції ( і НБУ витратив 1 млрд доларів)
Курс рубля за цей самий час впав з 54 до 74
Отже
За півтора року
курс гривні який був такий і є
курс рубля впав на 40%
Ще щось треба доводити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
|