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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:31

  Sommer написав:

  Shram написав:А вот с украинской то гривной что?
Тоже к нефти привязана?


А что, тоже упала на 20 с лишним процентов? Ай-яй-яй, в каком году это произойдет?


Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?

А с 24,5 до 26,5 за неделю и минус почти лярд с ЗВР, так это к чему?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:59

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?

А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?

Про то, почему ваш ржубль не должен был падать, вы кукарекали последние 5 лет.
А все равно не помогло. :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:06

  Sommer написав:
  Shram написав:Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?

А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?


Так а что гривна то упала?
К нефти что-ли привязана?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:32

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Гривна укрепилась до 18 на фоне падения цен на нефть. Нет?
Почему?

А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?


Так а что гривна то упала?

А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:43

  Sommer написав:А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?


Так вот ты и расскажи.
Давай расскажи что это гривна рухнула, а не укрепилась.
Ведь рухнуть должен был только рубль - он к нефти привязан (ха-ха-ха твой злобно-истерический смех)
Гривна то не привязана, так чего падает?
Падает, несмотря на то что за неделю НБУ уже 1 лярд баксов влил в её поддержку.
Расскажи что случилось?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56

  Shram написав:
  Sommer написав:А расскажи, уфимский волгарь, почему она должны была укрепляться до 18?


Так вот ты и расскажи.


Здрасьте, какой-то уфимский ыксперд придумал, а я должен за него рассказывать?

Давай, напрягайся ты - ты ж выдумал про укрепление до 18.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:34

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Давай расскажи что это гривна рухнула, а не укрепилась.
Ведь рухнуть должен был только рубль - он к нефти привязан
1 Рубль обвалився до 74
2 Гривня,на протязі 16 місяців укріплялась з 26 до 24( і НБУ за цей час скупив 5 млрд доларів) ,
потім за тиждень повернулась на попередні позиції ( і НБУ витратив 1 млрд доларів)
Курс рубля за цей самий час впав з 54 до 74

Отже
За півтора року
курс гривні який був такий і є
курс рубля впав на 40%
Ще щось треба доводити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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