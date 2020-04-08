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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 09:45
Фиг с ней -- с Сирией. -- пропажу пу тут уже обсуждали? -- его вживую последнюю неделю никто не видел. Есть теория, что он таки подхватил корону от Проценко -- и, судя по отсутствию новостей типа Князь Альбер заразился/вылечился из мордора -- состояние у пу -- околокритическое...
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_hunter
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:18
Shram написав: budivelnik написав:
Йдемо далі
1 Нафта вже дотаційна , що дорівнює
мінус 5 млн *40$/барель*365 днів=-73 млрд долара в рік
2 Газ дотаційний
200 млрд м3 * (80(продаж зараз)-180(розрахункові)=-20 млрд доларів
3 Короновірус
Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП
Российской экономике в нынешнем году может потребоваться поддержка государства в размере свыше 5% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
Отже ВВП педерації 1200 млрд * 5% = - 60 млрд доларів на підтримку
Висновок
В рік педерація втратить 153 млрд доларів(тільки прямих збитків)
Ібо
Нефік шастати по Сіріям+Кримам+Україні
В огороде бузина, а дядька в Киеве.
По вашей логике получается, что не шарься Россия в Сирии и Крыме то и короновируса не случилось бы (летучих мышей с панголинами китайцы наверное из-за сирийских войн едят), следующего за ним мирового кризиса, и остановки авиа- и прочего транзита, и разрыва сделки ОПЕК+.
Н-да, что к чему привязано непонятно, но главное во высраться на Россию.
Є така штука
Називається причинно-наслідковий звязок...
Якби росія не відкусила Крим і ОРДЛО - Україна не змогла б виграти в Стокгольмі
Ніби прямого звязку не має - а по суті? Був до Стокгольма хоч одна нами виграна суперечка з росією в міжнародному суді?
Йдемо даліі
Борза політика по відношенню до України , Європи ( чи хтось думає що війна в Сирії яка створила проблему з біженцями для ЄС- це не свідома дія росії?) - створила враження.що так само борзо себе можна вести й по відношенню до Саудитів....а вийшло нафта в мінуса...а Саудити ж добром просили.
Думайте-якщо ще не весь мозок бояришник спалив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:30
budivelnik написав: Shram написав:
В огороде бузина, а дядька в Киеве.
По вашей логике получается, что не шарься Россия в Сирии и Крыме то и короновируса не случилось бы (летучих мышей с панголинами китайцы наверное из-за сирийских войн едят), следующего за ним мирового кризиса, и остановки авиа- и прочего транзита, и разрыва сделки ОПЕК+.
Н-да, что к чему привязано непонятно, но главное во высраться на Россию.
Є така штука
Називається причинно-наслідковий звязок...
Якби росія не відкусила Крим і ОРДЛО - Україна не змогла б виграти в Стокгольмі
Ніби прямого звязку не має - а по суті? Був до Стокгольма хоч одна нами виграна суперечка з росією в міжнародному суді?
Йдемо даліі
Борза політика по відношенню до України , Європи ( чи хтось думає що війна в Сирії яка створила проблему з біженцями для ЄС- це не свідома дія росії?) - створила враження.що так само борзо себе можна вести й по відношенню до Саудитів....а вийшло нафта в мінуса...а Саудити ж добром просили.
Думайте-якщо ще не весь мозок бояришник спалив.
Слышали такое выражение - "натягивать сову на глобус"
Точно так же можно посчитать потери США от короновируса (сотни миллиардов долларов), потери американских сланцевиков от падения цены на нефть( ещё сотня миллиардов), а потом написать "вот не шастали бы США в Ливии и Сирии (беженцы), не шастали бы в Ираке то и таких потерь бы у них не было".
Мозг нужен человеку чтобы думать, а не чтобы реальность под свои фантазии подгонять.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:40
Shram написав:
Точно так же можно посчитать потери США от короновируса
Якщо внаслідок короновірусу-педерація забереться з ОРДЛО і Криму -я підпишу петицію , про присвоєння короновірусу Героя України-при чому двічі...бо перший Герой України - це путін ,який за пару років розвернув Україну - в Європу і від росії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 11 кві, 2020 20:25
_hunter написав:
пропажу пу тут уже обсуждали?
Пропал не только пу.
БЦ Лахта или где там ольгинские сидят тоже на карантин закрыли.
Волгарь-и пропали
Оно и к лучшему. Жаль что вместо них другие
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Подолянин
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