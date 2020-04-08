|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 09:45
Фиг с ней -- с Сирией. -- пропажу пу тут уже обсуждали? -- его вживую последнюю неделю никто не видел. Есть теория, что он таки подхватил корону от Проценко -- и, судя по отсутствию новостей типа Князь Альбер заразился/вылечился из мордора -- состояние у пу -- околокритическое...
Додано: Чет 02 кві, 2020 10:18
Є така штука
Називається причинно-наслідковий звязок...
Якби росія не відкусила Крим і ОРДЛО - Україна не змогла б виграти в Стокгольмі
Ніби прямого звязку не має - а по суті? Був до Стокгольма хоч одна нами виграна суперечка з росією в міжнародному суді?
Йдемо даліі
Борза політика по відношенню до України , Європи ( чи хтось думає що війна в Сирії яка створила проблему з біженцями для ЄС- це не свідома дія росії?) - створила враження.що так само борзо себе можна вести й по відношенню до Саудитів....а вийшло нафта в мінуса...а Саудити ж добром просили.
Думайте-якщо ще не весь мозок бояришник спалив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 02 кві, 2020 10:30
Слышали такое выражение - "натягивать сову на глобус"
Точно так же можно посчитать потери США от короновируса (сотни миллиардов долларов), потери американских сланцевиков от падения цены на нефть( ещё сотня миллиардов), а потом написать "вот не шастали бы США в Ливии и Сирии (беженцы), не шастали бы в Ираке то и таких потерь бы у них не было".
Мозг нужен человеку чтобы думать, а не чтобы реальность под свои фантазии подгонять.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 02 кві, 2020 10:40
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Якщо внаслідок короновірусу-педерація забереться з ОРДЛО і Криму -я підпишу петицію , про присвоєння короновірусу Героя України-при чому двічі...бо перший Герой України - це путін ,який за пару років розвернув Україну - в Європу і від росії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 11 кві, 2020 20:25
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:25
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Як я розумію збитки росії Саудити ще примножать
1 З березня по 1 травня Саудити будуть качати по 12,3 млн барелів в добу , створюючи собі запас ,вони ж не даремно зафрахтували танкера для зберігання
2 Продовжуючи політику знижок -змушують росію вже починати зменшувати видобуток( у росії відсутні ємкості, а танкери зафрахтовані)
3 Маючи запас нафти - в будь-який момент зможуть поставити педерацію в стойло у випадку як та подумає що й далі може маніпулювати цифрами видобутку...
Шкода мені пуйла, він ще так багато міг зробити для України....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
|