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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:45

Фиг с ней -- с Сирией. -- пропажу пу тут уже обсуждали? -- его вживую последнюю неделю никто не видел. Есть теория, что он таки подхватил корону от Проценко -- и, судя по отсутствию новостей типа Князь Альбер заразился/вылечился из мордора -- состояние у пу -- околокритическое...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:18

  Shram написав:
  budivelnik написав:Йдемо далі
1 Нафта вже дотаційна , що дорівнює
мінус 5 млн *40$/барель*365 днів=-73 млрд долара в рік
2 Газ дотаційний
200 млрд м3 * (80(продаж зараз)-180(розрахункові)=-20 млрд доларів
3 Короновірус
Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП
Российской экономике в нынешнем году может потребоваться поддержка государства в размере свыше 5% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
Отже ВВП педерації 1200 млрд * 5% = - 60 млрд доларів на підтримку
Висновок
В рік педерація втратить 153 млрд доларів(тільки прямих збитків)
Ібо
Нефік шастати по Сіріям+Кримам+Україні
В огороде бузина, а дядька в Киеве.
По вашей логике получается, что не шарься Россия в Сирии и Крыме то и короновируса не случилось бы (летучих мышей с панголинами китайцы наверное из-за сирийских войн едят), следующего за ним мирового кризиса, и остановки авиа- и прочего транзита, и разрыва сделки ОПЕК+.
Н-да, что к чему привязано непонятно, но главное во высраться на Россию.
Є така штука
Називається причинно-наслідковий звязок...
Якби росія не відкусила Крим і ОРДЛО - Україна не змогла б виграти в Стокгольмі
Ніби прямого звязку не має - а по суті? Був до Стокгольма хоч одна нами виграна суперечка з росією в міжнародному суді?
Йдемо даліі
Борза політика по відношенню до України , Європи ( чи хтось думає що війна в Сирії яка створила проблему з біженцями для ЄС- це не свідома дія росії?) - створила враження.що так само борзо себе можна вести й по відношенню до Саудитів....а вийшло нафта в мінуса...а Саудити ж добром просили.
Думайте-якщо ще не весь мозок бояришник спалив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:30

  budivelnik написав:
  Shram написав:В огороде бузина, а дядька в Киеве.
По вашей логике получается, что не шарься Россия в Сирии и Крыме то и короновируса не случилось бы (летучих мышей с панголинами китайцы наверное из-за сирийских войн едят), следующего за ним мирового кризиса, и остановки авиа- и прочего транзита, и разрыва сделки ОПЕК+.
Н-да, что к чему привязано непонятно, но главное во высраться на Россию.
Є така штука
Називається причинно-наслідковий звязок...
Якби росія не відкусила Крим і ОРДЛО - Україна не змогла б виграти в Стокгольмі
Ніби прямого звязку не має - а по суті? Був до Стокгольма хоч одна нами виграна суперечка з росією в міжнародному суді?
Йдемо даліі
Борза політика по відношенню до України , Європи ( чи хтось думає що війна в Сирії яка створила проблему з біженцями для ЄС- це не свідома дія росії?) - створила враження.що так само борзо себе можна вести й по відношенню до Саудитів....а вийшло нафта в мінуса...а Саудити ж добром просили.
Думайте-якщо ще не весь мозок бояришник спалив.


Слышали такое выражение - "натягивать сову на глобус"

Точно так же можно посчитать потери США от короновируса (сотни миллиардов долларов), потери американских сланцевиков от падения цены на нефть( ещё сотня миллиардов), а потом написать "вот не шастали бы США в Ливии и Сирии (беженцы), не шастали бы в Ираке то и таких потерь бы у них не было".

Мозг нужен человеку чтобы думать, а не чтобы реальность под свои фантазии подгонять.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:40

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Точно так же можно посчитать потери США от короновируса
Якщо внаслідок короновірусу-педерація забереться з ОРДЛО і Криму -я підпишу петицію , про присвоєння короновірусу Героя України-при чому двічі...бо перший Герой України - це путін ,який за пару років розвернув Україну - в Європу і від росії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:25

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  _hunter написав:пропажу пу тут уже обсуждали?
Пропал не только пу.
БЦ Лахта или где там ольгинские сидят тоже на карантин закрыли.
Волгарь-и пропали :lol: :lol: :lol:
Оно и к лучшему. Жаль что вместо них другие :?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:25

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Як я розумію збитки росії Саудити ще примножать
1 З березня по 1 травня Саудити будуть качати по 12,3 млн барелів в добу , створюючи собі запас ,вони ж не даремно зафрахтували танкера для зберігання
2 Продовжуючи політику знижок -змушують росію вже починати зменшувати видобуток( у росії відсутні ємкості, а танкери зафрахтовані)
3 Маючи запас нафти - в будь-який момент зможуть поставити педерацію в стойло у випадку як та подумає що й далі може маніпулювати цифрами видобутку...

Шкода мені пуйла, він ще так багато міг зробити для України....
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budivelnik
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  #<1 ... 591592593594
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