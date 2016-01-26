Фиг с ней -- с Сирией. -- пропажу пу тут уже обсуждали? -- его вживую последнюю неделю никто не видел. Есть теория, что он таки подхватил корону от Проценко -- и, судя по отсутствию новостей типа Князь Альбер заразился/вылечился из мордора -- состояние у пу -- околокритическое...
budivelnik написав:Йдемо далі 1 Нафта вже дотаційна , що дорівнює мінус 5 млн *40$/барель*365 днів=-73 млрд долара в рік 2 Газ дотаційний 200 млрд м3 * (80(продаж зараз)-180(розрахункові)=-20 млрд доларів 3 Короновірус
Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП Российской экономике в нынешнем году может потребоваться поддержка государства в размере свыше 5% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
Отже ВВП педерації 1200 млрд * 5% = - 60 млрд доларів на підтримку Висновок В рік педерація втратить 153 млрд доларів(тільки прямих збитків) Ібо Нефік шастати по Сіріям+Кримам+Україні
В огороде бузина, а дядька в Киеве. По вашей логике получается, что не шарься Россия в Сирии и Крыме то и короновируса не случилось бы (летучих мышей с панголинами китайцы наверное из-за сирийских войн едят), следующего за ним мирового кризиса, и остановки авиа- и прочего транзита, и разрыва сделки ОПЕК+. Н-да, что к чему привязано непонятно, но главное во высраться на Россию.
Є така штука Називається причинно-наслідковий звязок... Якби росія не відкусила Крим і ОРДЛО - Україна не змогла б виграти в Стокгольмі Ніби прямого звязку не має - а по суті? Був до Стокгольма хоч одна нами виграна суперечка з росією в міжнародному суді? Йдемо даліі Борза політика по відношенню до України , Європи ( чи хтось думає що війна в Сирії яка створила проблему з біженцями для ЄС- це не свідома дія росії?) - створила враження.що так само борзо себе можна вести й по відношенню до Саудитів....а вийшло нафта в мінуса...а Саудити ж добром просили. Думайте-якщо ще не весь мозок бояришник спалив.
Shram написав:В огороде бузина, а дядька в Киеве. По вашей логике получается, что не шарься Россия в Сирии и Крыме то и короновируса не случилось бы (летучих мышей с панголинами китайцы наверное из-за сирийских войн едят), следующего за ним мирового кризиса, и остановки авиа- и прочего транзита, и разрыва сделки ОПЕК+. Н-да, что к чему привязано непонятно, но главное во высраться на Россию.
Є така штука Називається причинно-наслідковий звязок... Якби росія не відкусила Крим і ОРДЛО - Україна не змогла б виграти в Стокгольмі Ніби прямого звязку не має - а по суті? Був до Стокгольма хоч одна нами виграна суперечка з росією в міжнародному суді? Йдемо даліі Борза політика по відношенню до України , Європи ( чи хтось думає що війна в Сирії яка створила проблему з біженцями для ЄС- це не свідома дія росії?) - створила враження.що так само борзо себе можна вести й по відношенню до Саудитів....а вийшло нафта в мінуса...а Саудити ж добром просили. Думайте-якщо ще не весь мозок бояришник спалив.
Слышали такое выражение - "натягивать сову на глобус"
Точно так же можно посчитать потери США от короновируса (сотни миллиардов долларов), потери американских сланцевиков от падения цены на нефть( ещё сотня миллиардов), а потом написать "вот не шастали бы США в Ливии и Сирии (беженцы), не шастали бы в Ираке то и таких потерь бы у них не было".
Мозг нужен человеку чтобы думать, а не чтобы реальность под свои фантазии подгонять.
Shram написав:Точно так же можно посчитать потери США от короновируса
Якщо внаслідок короновірусу-педерація забереться з ОРДЛО і Криму -я підпишу петицію , про присвоєння короновірусу Героя України-при чому двічі...бо перший Герой України - це путін ,який за пару років розвернув Україну - в Європу і від росії.
Як я розумію збитки росії Саудити ще примножать 1 З березня по 1 травня Саудити будуть качати по 12,3 млн барелів в добу , створюючи собі запас ,вони ж не даремно зафрахтували танкера для зберігання 2 Продовжуючи політику знижок -змушують росію вже починати зменшувати видобуток( у росії відсутні ємкості, а танкери зафрахтовані) 3 Маючи запас нафти - в будь-який момент зможуть поставити педерацію в стойло у випадку як та подумає що й далі може маніпулювати цифрами видобутку...
Шкода мені пуйла, він ще так багато міг зробити для України....
Скоро москалики навіть своїх марок горілки мати не будуть....
В Нидерландах арестовали водочные торговые марки «Столичная» и «Московская» (Stolichnaya и Moskovskaya), принадлежащие России. Их могут продать на публичном аукционе в сентябре, чтобы частично компенсировать бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд, которые Россия должна выплатить по решению суда Гааги.
20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.
Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.
Am 20. Mai 2020 hat die Beschlusskammer 7 antragsgemäß die Freistellung des im deutschen Hoheitsgebiet verlaufenden Teils der Nord Stream von der Regulierung für die Dauer von 20 Jahren, beginnend ab dem 12. Dezember 2019, erteilt.
Der Beschluss wird nach Schwärzung durch die Antragstellerin in einer nicht-vertraulichen Fassung hier veröffentlicht werden. Eine englische Übersetzung des Beschlusses folgt im Nachgang.
Für alle Mitgliedstaaten bestand die Möglichkeit, den Antrag der Nord Stream AG nebst Anlagen zu prüfen und eine Stellungnahme abzugeben. Davon haben 6 Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht. Nach Freigabe durch die Mitgliedstaaten werden die Konsultationsbeiträge hier veröffentlicht.
Михалыч написав:20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.
Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.
Am 20. Mai 2020 hat die Beschlusskammer 7 antragsgemäß die Freistellung des im deutschen Hoheitsgebiet verlaufenden Teils der Nord Stream von der Regulierung für die Dauer von 20 Jahren, beginnend ab dem 12. Dezember 2019, erteilt.
Der Beschluss wird nach Schwärzung durch die Antragstellerin in einer nicht-vertraulichen Fassung hier veröffentlicht werden. Eine englische Übersetzung des Beschlusses folgt im Nachgang.
Für alle Mitgliedstaaten bestand die Möglichkeit, den Antrag der Nord Stream AG nebst Anlagen zu prüfen und eine Stellungnahme abzugeben. Davon haben 6 Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht. Nach Freigabe durch die Mitgliedstaaten werden die Konsultationsbeiträge hier veröffentlicht.
А если так
Европейский суд отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы ЕС Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и постановил, что Северный поток-2 должен подчиняться газовой директиве Евросоюза
The General Court of the European Union declares that the actions brought by Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG against Directive 2019/692, which extends certain rules of the internal market in natural gas to pipelines from third countries, are inadmissible
Михалыч написав:20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.
Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.
Ну круто. А до территории Германии? Придется "Газпрёму" еще на подкупы раскошеливаться, а бабла и так не хватает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.