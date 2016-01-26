Михалыч написав:20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.
Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.
Am 20. Mai 2020 hat die Beschlusskammer 7 antragsgemäß die Freistellung des im deutschen Hoheitsgebiet verlaufenden Teils der Nord Stream von der Regulierung für die Dauer von 20 Jahren, beginnend ab dem 12. Dezember 2019, erteilt.
Der Beschluss wird nach Schwärzung durch die Antragstellerin in einer nicht-vertraulichen Fassung hier veröffentlicht werden. Eine englische Übersetzung des Beschlusses folgt im Nachgang.
Für alle Mitgliedstaaten bestand die Möglichkeit, den Antrag der Nord Stream AG nebst Anlagen zu prüfen und eine Stellungnahme abzugeben. Davon haben 6 Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht. Nach Freigabe durch die Mitgliedstaaten werden die Konsultationsbeiträge hier veröffentlicht.
А если так
Европейский суд отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы ЕС Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и постановил, что Северный поток-2 должен подчиняться газовой директиве Евросоюза
The General Court of the European Union declares that the actions brought by Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG against Directive 2019/692, which extends certain rules of the internal market in natural gas to pipelines from third countries, are inadmissible
Отклонил суд, но Германия на территории которой точка входа, имеет право дать исключение из общих правил в соответствии с теми же газовыми директивами ЕС, что она и сделала, больше того может именно потому, что суд отклонил иск Северного потока, они решили дать им такое право в виде исключения именно в этот день, по факту трубопровод в таком полном режиме работает с 2017 года, когда загрузка составила 93%, а в последующие годы – больше 100%. То есть решение Германского регулятора – это юридическое подтверждение того, что проект работает на полную мощность и такая ситуация будет сохраняться на ближайшие 20 лет
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 20 тра, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.
Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.
Ну круто. А до территории Германии? Придется "Газпрёму" еще на подкупы раскошеливаться, а бабла и так не хватает.
Газовые директивы ЕС действуют только на территорию стран участниц ЕС, в данном случае все остальные страны ЕС кроме Германии не являются транзитными странами для этого газопровода в понимании газовых директив, так что исключение от них Северному потоку не нужно, они дали один раз разрешение на прокладку трубы через свои воды и все, им (этим странам) даже за транзит ничего платить Газпрому не надо. ЕС это не США и пока свои правила не начали распространять экстерриториально за пределы своей территории, вот и получается, что исключение Германией Северного потока из общих правил-достаточно и заметьте, что это исключение происходит в соответствии с газовыми директивами ЕС которые дают такое право странам участницам ЕС на территории которых происходит точка входа по суши.
P.S. если бы внимательно читали решение суда на которое ссылаются тут выше, то увидели, там написано о том. что касается как Северного потока 2 AG, так и Северного потока AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве об изменении.
Только посредством национальных мер, транспонирующих эту директиву, государства-члены собираются принять или уже приняли, что операторы, такие как те, которые инициируют рассматриваемые действия, будут или будут при условии (в соответствии с условиями, принятыми этими государствами-членами) обязательств Директивы 2009/73 с поправками.
Что касается национальных мер по транспозиции, которые с 24 февраля 2020 года предназначены для того, чтобы сделать обязательства измененной Директивы 2009/73 обязательными для операторов, государства-члены имеют право усмотрения,
Кроме того, в соответствии с директивой об изменении, национальные регулирующие органы могут при определенных условиях принять решение о предоставлении отступлений от некоторых положений директивы 2009/73 с внесенными в них, соответственно, с одной стороны, поправками, к новым крупным газовым инфраструктурам. и, с другой стороны, к газопроводам между государствами-членами и третьими странами, завершенными до 23 мая 2019 года. Однако для целей реализации этих положений национальные регулирующие органы имеют «широкое усмотрение в отношении предоставления таких отступлений и любых особых условий, на которые могут распространяться эти отступления.......т.е. сам суд указал, что государства члены ЕС могут дать отступление/исключение от общих правил предусмотренных Газовыми директивами ЕС, что и сделал Германский регулятор.
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 20 тра, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав: по факту трубопровод в таком полном режиме работает с 2017 года, когда загрузка составила 93%, а в последующие годы – больше 100%.
Загрузка трубопровода была больше 100%? Блин, чего только кремлеботы не выдумают.
Опа, меня снова к ботам да еще и кремле записали, хорошо хоть Одессу не отдали Вы России, а то тут некоторые пишут, что я еще в РФ нахожусь и пишу оттуда
А слабо почитать самому и проверить какова проектная мощность и сколько по факту качают последние годы по "Северному потоку" думаю Вы сильно удивитесь как это можно качать больше чем проектная мощность но раз качают, значит загрузка по факту больше 100 % Компания Nord Stream AG поставила потребителям Европы в 2018 году 58,8 млрд кубометров, а в 2019 году 58,5 млрд кубометров природного газа по трубопроводу «Северный поток» при проектной мощности трубопровода 55 млрд кубометров.