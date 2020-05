Ukrainian написав:

Михалыч написав: 20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.



Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.



BK7-19-108

Verfahren der Beschlusskammer 7



Freistellung von der Regulierung gemäß § 28b EnWG



Am 20. Mai 2020 hat die Beschlusskammer 7 antragsgemäß die Freistellung des im deutschen Hoheitsgebiet verlaufenden Teils der Nord Stream von der Regulierung für die Dauer von 20 Jahren, beginnend ab dem 12. Dezember 2019, erteilt.



Der Beschluss wird nach Schwärzung durch die Antragstellerin in einer nicht-vertraulichen Fassung hier veröffentlicht werden. Eine englische Übersetzung des Beschlusses folgt im Nachgang.



Für alle Mitgliedstaaten bestand die Möglichkeit, den Antrag der Nord Stream AG nebst Anlagen zu prüfen und eine Stellungnahme abzugeben. Davon haben 6 Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht. Nach Freigabe durch die Mitgliedstaaten werden die Konsultationsbeiträge hier veröffentlicht.

А если такЕвропейский суд отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы ЕСЕвропейский суд общей юрисдикции отклонил иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и постановил, что Северный поток-2 должен подчиняться газовой директиве ЕвросоюзаThe General Court of the European Union declares that the actions brought by Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG against Directive 2019/692, which extends certain rules of the internal market in natural gas to pipelines from third countries, are inadmissible