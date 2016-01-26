Додано: Сер 20 тра, 2020 23:29

Sommer написав: Михалыч написав: 20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.



Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.

20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.(включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.



Ну круто. А до территории Германии? Придется "Газпрёму" еще на подкупы раскошеливаться, а бабла и так не хватает. Ну круто. А до территории Германии? Придется "Газпрёму" еще на подкупы раскошеливаться, а бабла и так не хватает.

Газовые директивы ЕС действуют только на территорию стран участниц ЕС, в данном случае все остальные страны ЕС кроме Германии не являются транзитными странами для этого газопровода в понимании газовых директив, так что исключение от них Северному потоку не нужно, они дали один раз разрешение на прокладку трубы через свои воды и все, им (этим странам) даже за транзит ничего платить Газпрому не надо. ЕС это не США и пока свои правила не начали распространять экстерриториально за пределы своей территории, вот и получается, что исключение Германией Северного потока из общих правил-достаточно и заметьте, что это исключение происходит в соответствии с газовыми директивами ЕС которые дают такое право странам участницам ЕС на территории которых происходит точка входа по суши.P.S. если бы внимательно читали решение суда на которое ссылаются тут выше, то увидели, там написано о том. что касается как Северного потока 2 AG, так и Северного потока AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве об изменении.Только посредством национальных мер, транспонирующих эту директиву, государства-члены собираются принять или уже приняли, что операторы, такие как те, которые инициируют рассматриваемые действия, будут или будут при условии (в соответствии с условиями, принятыми этими государствами-членами) обязательств Директивы 2009/73 с поправками.Что касается национальных мер по транспозиции, которые с 24 февраля 2020 года предназначены для того, чтобы сделать обязательства измененной Директивы 2009/73 обязательными для операторов, государства-члены имеют право усмотрения,Кроме того, в соответствии с директивой об изменении, национальные регулирующие органы могут при определенных условиях принять решение о предоставлении отступлений от некоторых положений директивы 2009/73 с внесенными в них, соответственно, с одной стороны, поправками, к новым крупным газовым инфраструктурам. и, с другой стороны, к газопроводам между государствами-членами и третьими странами, завершенными до 23 мая 2019 года. Однако для целей реализации этих положений национальные регулирующие органы имеют «широкое усмотрение в отношении предоставления таких отступлений и любых особых условий, на которые могут распространяться эти отступления.......т.е. сам суд указал, что государства члены ЕС могут дать отступление/исключение от общих правил предусмотренных Газовыми директивами ЕС, что и сделал Германский регулятор.