Додано: Чет 21 тра, 2020 21:48

budivelnik написав: 1 Якщо власник щороку буде вкладати 1-2% від ринкової вартості на той момент в модернізацію(ремонт) то житло простоїть вічно і через 100 років буде кращим ніж на момент будівництва 1 Якщо власник щороку буде вкладати 1-2% від ринкової вартості на той момент в модернізацію(ремонт) то житло простоїть вічно і через 100 років буде кращим ніж на момент будівництва

Это центр города, квартира легко может стоить и сотку, в наших условиях с нашими з/п тратить/откладывать среднестатистической семье 1-2 тыс долларов на кап. ремонт помимо оплаты коммуналки почти нереально, кроме того, они уже сейчас требуют кап ремонт, а это не 1-2 %, а может 20-30 % и более которые надо вынуть здесь, сейчас и сразу + даже если кто то согласится на такое то в доме найдется большой процент тех кто не может или не захочет вынуть такие деньги, а это значит, что согласные должны будут покрыть за них их долю, а это уже получится 50-100 % от стоимости квартиры будет тех кто согласен, я при таком раскладе отдать 50-100 % от стоимости своей квартиры не согласился бы на такой ремонт/условия и думаю другие тоже, вот если бы как в РФ прежде чем передать дома на баланс ОСМД их за счет государства капитально отремонтировали, а потом шел отдельный платеж еще накопительный к коммуналке на кап ремонт, то тогда возможно вы и правы и можно было бы тыкать, что вы же собственники. Сам когда работал в РФ, снимал в Новосибе такую квартиру в 2006-2008 г., так в РФ была целевая федеральная программа на эту тему, там в доме был сделан кап ремонт государством перед передачей дома на баланс ОСМД (не помню сейчас как там оно точно называлось у них но по нашему аналог ОСМД) был сделан кап ремонт за счет государства, я заселился, все было новое, 9-этажка, кирпичная, хороший прицентр города, постройка 70-х годов, сделан перед передачей на баланс ОСМД полный кап ремонт дома за счет государства, а не жильцов/собственников, новый лифт установлен, трубы вода/канализация/отопления, сантехника все поменяно как в подвале так и стояки с разводкой по квартире, электрика, все сети поменяны, батареи отопления тоже, в подъездах сделан ремонт, окна поменяны, все чисто, я в этой квартире был первый квартирант после ремонта, дом, подъезды, все подводки, окна, сантехника и квартира выглядели как новые, хозяин сказал что он ничего не делал, все за счет государства было сделано по федеральной программе во всем доме перед передачей его на баланс ОСМД. Вот такой дом передало государство на баланс ОСМД, и дальше отдельной строкой у них в платежках шла плата на накопительный счет для будущего кап ремонта который уже ОСМД будет делать само через энное количество лет, но у него для этого будут деньги на этом накопительном счете, да платеж на содержание дома у них получался больше чем у нас за счет этого, но все равно приемлемо и вполне подъемно для среднестатистической семьи, а у нас Украинское государство сбросило на нищее население убитый жилой фонд в котором надо давно было делать уже кап ремонт и говорит, уважаемые жильцы, вы собственники и все проблемы по содержанию и ремонту дома Ваша проблема ни сделав ничего в плане ремонта прежде чем отдать ОСМД эти дома и даже нет в платежках такой строки как на будущий кап ремонт, а зашит ли он уже в плате за содержание дома-я сомневаюсь