RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:35

  Михалыч написав:А к теме дискуссии с Sommer относится, если человек не понимает разницу между проектной мощностью и фактической и/или думает, что по факту нельзя прокачать больше, чем проектная мощность


Можно. Конечно можно. Качайте 200% сверх нормы, пожалуйста.

У вас там еще запас прочности есть - поднять налоги, опустить пенсионеров... пенсионный возраст, уронить курс рубля и пр.

Вы выдержите, я в вас верю. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5160
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 593594595596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує утримання парламенту пересічному українцю
Пчёлка » Вів 22 сер, 2017 12:14
0 1388
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2017 12:14
Пчёлка
Верховна Рада в оренду: скільки коштує приміщення у парламен
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 10:22
0 2420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 10:22
Пчёлка
Скільки нардепів Ради отримали компенсацію за житло
Пчёлка » Вів 26 січ, 2016 11:49
1 2425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 16:02
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.