Можно. Конечно можно. Качайте 200% сверх нормы, пожалуйста.
У вас там еще запас прочности есть - поднять налоги, опустить пенсионеров... пенсионный возраст, уронить курс рубля и пр.
Вы выдержите, я в вас верю.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 22:35
Можно. Конечно можно. Качайте 200% сверх нормы, пожалуйста.
У вас там еще запас прочности есть - поднять налоги, опустить пенсионеров... пенсионный возраст, уронить курс рубля и пр.
Вы выдержите, я в вас верю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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