Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:11

budivelnik написав: А тепер про РФ

Отримати житло безкоштовно+вимагати щоб перед отриманням його відремонтували...а за чій рахунок?

Я завжди привожу приклад

Чому власник квартири вартістю в 1 млн грн вважає що йому потрібна субсидія( і вимагає щоб всі ремонти які підвищують власність його житла-оплатила держава(тобто інші люди) і в той самий час простий роботяга має

а - 10 років отримувати 8000 грн( і за 10 років отримає той самий 1 млн) але при цьому

б - сплатить з цього 1 млн - 300 000 грн податків

в - не буде отримувати субсидії

г - так і не купить квартири взагалі.... А тепер про РФОтримати житло безкоштовно+вимагати щоб перед отриманням його відремонтували...а за чій рахунок?Я завжди привожу прикладЧому власник квартири вартістю в 1 млн грн вважає що йому потрібна субсидія( і вимагає щоб всі ремонти які підвищують власність його житла-оплатила держава(тобто інші люди) і в той самий час простий роботяга маєа - 10 років отримувати 8000 грн( і за 10 років отримає той самий 1 млн) але при цьомуб - сплатить з цього 1 млн - 300 000 грн податківв - не буде отримувати субсидіїг - так і не купить квартири взагалі....

Зачастую в старом жилье речь идет о приватизации жилья которая произошла задолго до формирования или даже разговоров о создании ОСМД, квартиры государство как в Украине так и в РФ приватизировало даже бесплатно в 90-х для того что бы создать широкий слой собственников в стране и отойти от совка, никто тогда не думал о ЖКХ, кап ремонтах, цель стояла сделать возврат обратно к совку невозможным, подавляющая часть приватизировавших жилье его стоимость отработало государству еще при совке, сейчас значительная часть живущих в этих домах пенсы, малоимущие, они просто не могут сейчас изыскать 20-30-50 % от стоимости жилья на его как ремонт, в РФ посчитали, что должны прежде чем передать такие дома на баланс ОСМД сделать кап ремонт, у нас нет, больше того нет строки в платежке на кап ремонт т.е. нет накопительного счета на эти цели отсюда и такая ужасная ситуация с домами, Украинское государство с себя ответственность сняло, а механизм накопления на кап ремонт не создан.Я понимаю Ваши вопросы и претензии, но они скорей должны относиться к новому жилью которое строится и покупается людьми сейчас, здесь я не спорю, собственники жилья/сособственники домов должны изначально думать и заботиться о доме, а старые дома где уже все давно изношено....ну не знаю, здесь мы с вами не сходимся во мнении, или что надо этих малоимущих людей из таких старых домов выселять/лишить права собственности и куда их вгонять, отдавать/продавать их квартиры тем кто может еще скинуться на кап ремонта куда девать тех кого выселят, да это бунт будет бессмысленный и беспощадный который может похоронить под собой остатки Украинской государственности