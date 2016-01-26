Можно. Конечно можно. Качайте 200% сверх нормы, пожалуйста.
У вас там еще запас прочности есть - поднять налоги, опустить пенсионеров... пенсионный возраст, уронить курс рубля и пр.
Вы выдержите, я в вас верю.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 22:35
Можно. Конечно можно. Качайте 200% сверх нормы, пожалуйста.
У вас там еще запас прочности есть - поднять налоги, опустить пенсионеров... пенсионный возраст, уронить курс рубля и пр.
Вы выдержите, я в вас верю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:10
Є вартість конструкції
Є вартість місцерозташування
Модернізація/ремонт до місця розташування відношення не має
Тому я трошки модернізую
Якщо відкладати в рік 1% від вартості будівництва нового і іпенях( не зная.яка найдешевша околиця Одеси) то цей будинок через 100 років буде виглядати краще ніж на момент його збудування.
А тепер про РФ
Отримати житло безкоштовно+вимагати щоб перед отриманням його відремонтували...а за чій рахунок?
Я завжди привожу приклад
Чому власник квартири вартістю в 1 млн грн вважає що йому потрібна субсидія( і вимагає щоб всі ремонти які підвищують власність його житла-оплатила держава(тобто інші люди) і в той самий час простий роботяга має
а - 10 років отримувати 8000 грн( і за 10 років отримає той самий 1 млн) але при цьому
б - сплатить з цього 1 млн - 300 000 грн податків
в - не буде отримувати субсидії
г - так і не купить квартири взагалі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:15
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Москалику
Є три варіанти
Перший - Взяти вбите вартістю в десятирічну зарплату
Другий - не брати нічого.
Третій - вимагати від Держави ,щоб вона забрала в тебе у вигляді податків додаткові суми на ремонт чийогось житла
ти який вибереш?
А педерації повезло ,що в них нафта з газом...от тільки я так і не зрозумів
Чого у вас газ є. а в населення газу нема( у 60% будинків)
Гроші на ремонт виділили... а в нижньому а бараках каналізація плямо у коридор
Чому 60% приміщень не мають туалетів всередині приміщення...
Я розумію що москва+пітер+новосибірськ...живуть краще.але це тільки 10% населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:34
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
З маленьким уточненням
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:55
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
У вас это где второй раз спрашиваю
Я живу в Одессе, работал в 2005-2009 г. представителем от Украинской фирмы в РФ и не в Москве, а Урал и Сибирь, так что знаю не по наслышкам и пропагандистским штампам как живет замкадье, пишу только свой опыт и что видел/знаю
Поднять налоги, мне есть с чем сравнивать, там НДФЛ 13 %, тут 18+1,5=19.5 %, дальше Вы упомянули пенсов и пенс возраст, да в РФ поднимают пенсионный возраст до 65 лет., но у них для выхода на полную пенсию нужно иметь 15 лет стажа, а в Украине 35 лет., я имею два высших образования посчитал, что если буду работать после обучения 35 лет без перерыва на временную безработицу/поиск работы, то смогу получить стаж 35 лет и полную пенсию только в те же 65 лет., дальше даю ссылку Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... что бы не повторяться где я писал как несмотря даже на решение Конституционного Суда Украины, государство кинуло моего брата с пенсией, где гарантия, что когда подойдет мой пенсионный возраст/стаж государство чет снова не придумает и не кинет уже меня, что касается курса, то все познается в сравнение, у нас он падает не меньше чем в РФ
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:11
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Зачастую в старом жилье речь идет о приватизации жилья которая произошла задолго до формирования или даже разговоров о создании ОСМД, квартиры государство как в Украине так и в РФ приватизировало даже бесплатно в 90-х для того что бы создать широкий слой собственников в стране и отойти от совка, никто тогда не думал о ЖКХ, кап ремонтах, цель стояла сделать возврат обратно к совку невозможным, подавляющая часть приватизировавших жилье его стоимость отработало государству еще при совке, сейчас значительная часть живущих в этих домах пенсы, малоимущие, они просто не могут сейчас изыскать 20-30-50 % от стоимости жилья на его как ремонт, в РФ посчитали, что должны прежде чем передать такие дома на баланс ОСМД сделать кап ремонт, у нас нет, больше того нет строки в платежке на кап ремонт т.е. нет накопительного счета на эти цели отсюда и такая ужасная ситуация с домами, Украинское государство с себя ответственность сняло, а механизм накопления на кап ремонт не создан.
Я понимаю Ваши вопросы и претензии, но они скорей должны относиться к новому жилью которое строится и покупается людьми сейчас, здесь я не спорю, собственники жилья/сособственники домов должны изначально думать и заботиться о доме, а старые дома где уже все давно изношено....ну не знаю, здесь мы с вами не сходимся во мнении, или что надо этих малоимущих людей из таких старых домов выселять/лишить права собственности и куда их вгонять, отдавать/продавать их квартиры тем кто может еще скинуться на кап ремонт а куда девать тех кого выселят, да это бунт будет бессмысленный и беспощадный который может похоронить под собой остатки Украинской государственности
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:16
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Отвечу на эту часть, по быстрому, ОПАЛ, заблокировали 50 %, но он не один, больше того строятся еще газопроводы в ЕС, ОПАЛ не повлиял на прямую на снижение прокачки по Северному потоку, потому как Германия сама потребляет много газа из Северного потока.
50 % ОПАЛ может повлиять на Северный поток 2 когда и если он будет достроен, но как я уже писал строятся в ЕС еще газопроводы которые диверсифицируют ОПАЛ и они должны быть введены в 2021-2022 г.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:19
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Лично я никакой не выберу, у меня такой выбор не стоит и даже не задумывался.
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