Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:59

budivelnik написав: Москалику Москалику

Называя меня Москалику вы думаете, что вы меня заденете, оскорбите или унизитеЯ привычный, мой отец с Тернопольщины, мама с Винницкой области, все родители у них были украинцы, мама закончила украинскую школу на Винничине, затем ВУЗ во Львове, работала после ВУЗа в Тернополе, познакомилась там с отцом, одна его сестра работала в Обкоме КПСС, дочка второй была потом секретарем райкома комсомола, это при том что они все были репрессированы в 39, вывезены в Читу и вернулись в село на Тернопольщине только после смерти Сталина. Брат у меня родился в Тернополе, сестры папины все время третировали маму, называли ее советкой и москалькой, постоянно указывая ей что она им не ровня, не их, не Галичанка, мама у меня аполитичный человек, спрашивала почему вы меня унижаете, третируете и постоянно называете советкой и москалькой, я украинка, родители украинцы, закончила школу украинскую, в партии не состоя, аполитична и политикой не интересуюсь и не участвую нигде, так они ей прямо говорили, ты не наша, ты не Галичанка. Родители были вынуждены уехать с Тернополя, что бы не терпеть постоянное третирование мамы, затем родился я, так я с измальства я слышал от папиных сестер/моих теть, что я молдаванин, а брат украинец, спрашивал почему вы меня так называете, а они мне говорили, брат родился в Трнополе-он наш, а ты в Бесорабии родился-ты молдаванинКогда разваливался союз, к нам в гости приехала как раз папина сестра та что работала в обкоме, а я купил на свои первые заработанные деньги свой первый кассетный магнитофон Электроника, и записывал все что мог, в том числе записал и ее разговор у нас, там был сюжет, где она говорит, как учила мою мою двоюродную сестру та что была секретарем райкома комсомола, что делать, в частности она сказала-"я ей говорю, ты карьеру делала, квартиру от райкома получила и сейчас в декрете, партбилет не сдавай и если что ты ничего не знаешь, а там дальше видно будет", я эту часть был отцифровал и залил на телефон, поставил себе на ее номер тел.как мелодию вызова, она как услышала была какая у меня мелодия на ее номер стоит, обиделась почему то, потребовала, что бы я удали с ее номера этот ее монолог и отдал ей кассету, все, она мне уже пару лет не звонитеще сын моей двоюродной сестры которая делал карьеру в свое время в Райкоме комсомола делал карьеру уже потом карьеру в Свободе делал ее сын, а как началась война на Донбассе, он вдруг стал больным, непригодным к армии и потом вообще уехал в Словакию работать (в Тернополе выучился был на врача травматолога, проработал пару лет в Украине и как началась война, подтвердил диплом в Чехии и уехал в Словакию работать).Я это к чему все рассказываю, к тому, что из за таких как Вы которые лепят другим ярлыки, делят на своих и чужих, культивируют вражду и ненависть мы имеем то что имеем в стране, убежден, если бы Вы и такие как Вы этого не делали, а искали точки которые нас объединяют, а не разъединяют то у Пу в Украине ничего не вышло и мы бы все жили богаче чем сейчас, может даже денег хватило на кап ремонт старого жилья прежде чем его передать на баланс ОСМД, а так сейчас вместо того, что бы контролировать власть и их действия, вместо этого украинцы грызут друг другу глотки за политику, а власть с олигархами в то время как народ отвлечен на грызню друг другу глоток может безнаказанно и бесконтрольно, пилить, отжимать и грабить страну/народ.