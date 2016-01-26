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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 07:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Ukrainian написав:Ну вот и прекрасно; начните с себя, например, попытайтесь выучить язык своих предков и используйте в общении на форуме.

Для себя лично, я считаю у меня два родных языка, так просто получилось, это не хорошо и не плохо, это есть и все. Я знаю язык предков-украинский, но 1 - у меня на клавиатуре нет украинской раскладки, 2-считаю, что Украина многонациональная и мультикультурная страна и могу писать на форуме на том языке/языках который все понимают украинский/русский, я не русофоб и не украинофоб, русский как и украинский все понимают и знают поэтому не вижу никакой необходимости менять клаву и специально привыкать печатать на украинском, если некоторых этот факт раздражает или не устраивает, то это не моя проблема, а их, а написание текста на форуме исключительно на украинском для меня не является признаком патриотизма Украине, как и написание на русском не является признаком не патриотизма к Украине.


Это как например использование в или на Украине в русском языке тут и в России, я не понимаю эту дискуссию и навязывания использования Россией оборота в, считаю ее дискуссией закомплексованных людей и русофобов, ведь эту активную дискуссию в Украине, я слышу задолго до 14 года, но не слышал такую же дискуссию по отношению к Польше и польскому языку, где так же говорят и пишут на Украине (na Ukrainie), а не в Украине (w Ukrainie) и значительная часть Украины входила в свое время в состав Польши, да и националистическая Польша не оставила свои мечты о экспансии и реванше и будь у нее такая возможность думаю загребастала себе обратно Галичину с Волынью и не только, кроме того, в английском языке говорят и пишут the Ukraine, а не в Украине и активных публичной дискуссии обиженных на это ни раньше не сейчас я не вижу, а вот по отношению к русскому и России я эту активную дискуссию наблюдаю давным давно, для вас это может проявление патриотизма, а для меня проявление русофобии и комплексов, считаю такие изменения в языке должны происходить естественным путем, а не путем навязывания украинцами/Украиной соседней стране для которых это родной язык, говоря на Украине они не хотят обидеть или унизить Украину и украинцев, они даже не задумываются о этом- просто так сложилось исторически, что они говорят на, так же и с клавой, я привык писать на русском, все все понимают, комплексов и русофобии/украинофобии у меня нет, написание мною текста в многонациональной/многокультурной стране на языке который все знают/понимают и для значительного числа он родной, для меня ни как не является проявлением неуважения к стране Украина и ее гражданам, если эта моя позиция/мнение не нравится русофобам и закомплексованным, то это не моя проблема, а их....хотя нет, это и моя проблема, потому, что они делают свою русофобию и комплексы проблемой для всей страны и всех граждан Украины, из за их комплексов мы получили радикализацию и поляризацию Украинского общества, аннексию Крыма и то что большинство там проголосовало и поддержало аннексию, без их комплексов и русофобии аннексия не имела бы в Крыму такой массовой поддержки, получили проблемы на Донбасе, без их русофобии и комплексов Пу не имел бы такой поддержки в своей аннексии/экспансии на территории Украины, без их комплексов и русофобии-как следствия поляризации и радикализации Украинского общества граждане Украины не грызли бы друг другу глотки за политику (язык, веру, историю, географию и т.д.) и тем более не убивали друг друга на Донбассе, жили бы более богато, голосовали более обдуманно, а не по принципу свой-чужой, контролировали бы более эффективно власть и не давали ей так нагло, бесконтрольно и безнаказанно грабить страну и граждан Украины, пока граждане Украины вместо контроля за властью отвлечены на грызню глоток друг другу, а власть с олигархами под фон этой грызни бесконтрольно и безнаказанно грабят, пилят и отжимают все что можно и нельзя-все до чего доберутся их жадные и загребущие руки.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:29

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:о не слышал такую же дискуссию по отношению к Польше и польскому языку, где так же говорят и пишут на Украине (na Ukrainie), а не в Украине (w Ukrainie) и значительная часть Украины входила в свое время в состав Польши..

нечего с этими товарищами с канадщины дискуссии разводить - там клиника.
Самое любопытное у меня случилось недавно, когда коллеги с украинской общины с Сакраменто (там пол-города украинцев :) )приехали, а по украински, э-э-э, тяжело. Пришлось, скрепя сердце, на мови ахрэссора з нымы балакать. После этого я ничуть не удивляюсь, что зарубежные ненавистники России сами на русском то и говорят. Готовятся к забросу в тыл врага, судя по-всему
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:12

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  sequence написав:зарубежные ненавистники России


О, еще один "украинец" выступил, не стерпел за рашеньку. :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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