Додано: П'ят 22 тра, 2020 07:56

Ukrainian написав: Ну вот и прекрасно; начните с себя, например, попытайтесь выучить язык своих предков и используйте в общении на форуме. Ну вот и прекрасно; начните с себя, например, попытайтесь выучить язык своих предков и используйте в общении на форуме.

Для себя лично, я считаю у меня два родных языка, так просто получилось, это не хорошо и не плохо, это есть и все. Я знаю язык предков-украинский, но 1 - у меня на клавиатуре нет украинской раскладки, 2-считаю, что Украина многонациональная и мультикультурная страна и могу писать на форуме на том языке/языках который все понимают украинский/русский, я не русофоб и не украинофоб, русский как и украинский все понимают и знают поэтому не вижу никакой необходимости менять клаву и специально привыкать печатать на украинском, если некоторых этот факт раздражает или не устраивает, то это не моя проблема, а их, а написание текста на форуме исключительно на украинском для меня не является признаком патриотизма Украине, как и написание на русском не является признаком не патриотизма к Украине.Это как например использование в или на Украине в русском языке тут и в России, я не понимаю эту дискуссию и навязывания использования Россией оборота в, считаю ее дискуссией закомплексованных людей и русофобов, ведь эту активную дискуссию в Украине, я слышу задолго до 14 года, но не слышал такую же дискуссию по отношению к Польше и польскому языку, где так же говорят и пишут на Украине (na Ukrainie), а не в Украине (w Ukrainie) и значительная часть Украины входила в свое время в состав Польши, да и националистическая Польша не оставила свои мечты о экспансии и реванше и будь у нее такая возможность думаю загребастала себе обратно Галичину с Волынью и не только, кроме того, в английском языке говорят и пишут the Ukraine, а не в Украине и активных публичной дискуссии обиженных на это ни раньше не сейчас я не вижу, а вот по отношению к русскому и России я эту активную дискуссию наблюдаю давным давно, для вас это может проявление патриотизма, а для меня проявление русофобии и комплексов, считаю такие изменения в языке должны происходить естественным путем, а не путем навязывания украинцами/Украиной соседней стране для которых это родной язык, говоря на Украине они не хотят обидеть или унизить Украину и украинцев, они даже не задумываются о этом- просто так сложилось исторически, что они говорят на, так же и с клавой, я привык писать на русском, все все понимают, комплексов и русофобии/украинофобии у меня нет, написание мною текста в многонациональной/многокультурной стране на языке который все знают/понимают и для значительного числа он родной, для меня ни как не является проявлением неуважения к стране Украина и ее гражданам, если эта моя позиция/мнение не нравится русофобам и закомплексованным, то это не моя проблема, а их....хотя нет, это и моя проблема, потому, что они делают свою русофобию и комплексы проблемой для всей страны и всех граждан Украины, из за их комплексов мы получили радикализацию и поляризацию Украинского общества, аннексию Крыма и то что большинство там проголосовало и поддержало аннексию, без их комплексов и русофобии аннексия не имела бы в Крыму такой массовой поддержки, получили проблемы на Донбасе, без их русофобии и комплексов Пу не имел бы такой поддержки в своей аннексии/экспансии на территории Украины, без их комплексов и русофобии-как следствия поляризации и радикализации Украинского общества граждане Украины не грызли бы друг другу глотки за политику (язык, веру, историю, географию и т.д.) и тем более не убивали друг друга на Донбассе, жили бы более богато, голосовали более обдуманно, а не по принципу свой-чужой, контролировали бы более эффективно власть и не давали ей так нагло, бесконтрольно и безнаказанно грабить страну и граждан Украины, пока граждане Украины вместо контроля за властью отвлечены на грызню глоток друг другу, а власть с олигархами под фон этой грызни бесконтрольно и безнаказанно грабят, пилят и отжимают все что можно и нельзя-все до чего доберутся их жадные и загребущие руки.