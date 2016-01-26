І якщо виявиться ,що там знову нолик не дописали - мене це втішить ще більше. Тому поки педераційники будуть підтримувати війну проти нас - тим більше мене будуть тішити данні про кількість смертей в педерації і розміри штрафів які вона буде комусь(навіть Лукашенкові) виплачувати. Все що в педерації заберуть - не повернеться снарядами в сторону України.
Shram написав:.. Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.
Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил. Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома» В подписанном компаниями дополнении к Ямальскому контракту утверждена новая формула расчета цены на газ. Теперь польская сторона ждет, что «Газпром» до 1 июля погасит переплату PGNiG в размере $1,5 млрд